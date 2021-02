Je mi z toho špatně, svěřil se policista. Babiš chce přitvrdit, ale my jsme slyšeli divné věci

reklama

Potřebuje Policie ČR více pravomocí pro vymáhání dodržování vládních opatření? Podle premiéra ano. Andrej Babiš to uvedl ve svém nedělním facebookovém videu „Čau lidi“. Je to ale nutné? Nenaštvalo by to naopak více lidí? Zjišťovali jsme názory odpovědných politiků i u policie.

„Vím, že pro všechny z nás je to těžká situace, a že strašně moc lidí dodržuje opatření vlády a jsou naštvaní, že vláda nebo policie je nevymáhá dostatečně. Já myslím, že policie se snaží, ale my jí musíme přidat ještě nějaké kompetence, aby to bylo efektivnější. Jsou mezi námi lidé, podnikatelé, kteří naschvál nedodržují opatření,“ sdělil v „nedělním hlášení“ premiér Babiš.

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 3196 lidí

V čem konkrétně mají v současné době policisté nedostatečné kompetence a co by se mělo změnit? Těžko říct. Sám premiér a šéf hnutí ANO v uvedeném videu konkrétnější nebyl a na následné dotazy PL nereagoval. Stejně se k věci postavil i odpovědný ministr, šéf resortu vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Námi oslovení zákonodárci napříč politickými stranami, kteří jsou členy sněmovního výboru pro bezpečnost (orgánu, který má policii a vnitro obecně ve své gesci) se k navyšování policejních kompetencí staví skepticky.

Místopředseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček z ODS je přesvědčen, že se premiér prohlášením pouze snažil odvést pozornost od jiných problémů. „Jsem přesvědčen, že se Andrej Babiš mýlí v tom základním: Lidé jsou naštvaní, protože jeho vláda není schopná organizačně zvládnout situaci, opakovaně se přitom potvrzuje její nekompetence a chaotičnost. Ani nejlepší PR nezakryje či neopraví tragickou krizovou komunikaci Babiše a jeho ministrů. Navíc se plně obnažuje další neuralgický bod – personální politika premiéra. Před nedávnem vytáhl dalšího králíka z klobouku – ministra Blatného, který zjevně rozvrátil vedení resortu. Za tento stav nese plnou politickou zodpovědnost Babiš, kterému navíc v rukávu nezbývá nikdo jiný než bývalý odvolaný ministr Prymula. To je to opěvované řízení státu jako rodinné firmy. Člověk se až diví, že Agrofert ještě existuje... Jinými slovy řečeno, Babiš se neúspěšně snaží odvést pozornost od svých problémů, a bohužel jako hromosvod si vybral policii,“ míní.

„Policisté dělají, co mohou, a myslím, že se shodneme, že je nutné jim za to velmi poděkovat. (Stejně jako zdravotníkům, hasičům a všem lidem v první linii.) A co je nutné ocenit, přestože na ně také tvrdě dopadají důsledky pandemie covid-19, jak to zvládají – výborně, s rozmyslem, řekl bych s citem pro situaci, až na jednotlivé excesy. Oni velmi dobře vnímají situaci ve společnosti a zvládají plnit své povinnosti za využití svých dosavadních pravomocí. Já jsem nehlasoval pro posílení pravomocí policie ani před loňským létem ani nyní,“ sděluje Žáček.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr vnitra Hamáček, ale ani policejní prezident generál Švejdar ho prý nepřesvědčili, že by bylo navýšení pravomocí nutné. „Naopak se domnívám, že tím přiléváme oleje do ohně a zvyšujeme pravděpodobnost střetu s frustrovanou veřejností. Oba argumentovali za celou republiku 400 incidenty, které policisté museli předat správním úřadům. Pouze 400 za celé období! Několik set dalších vyřešili zcela správně domluvou. Nikdo neví, kdy vše skončí, nikdo není schopen analyzovat procesy uvnitř společnosti a jen citlivý přístup policistů – tak jako dosud – může pomoci zvládnout tuto zvláštní situaci. Žádné další pravomoci, žádnou další represi proto nepodporuji. I nedávné vystoupení proti nepovolené demonstraci na Staroměstském náměstí, myslím, policie takticky zvládla, aniž by k tomu potřebovala nějaká další oprávnění,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Pavel Žáček naprosto souhlasí s tím, že by přidání dalších represivních možností policii jen víc naštvalo občany. „Úloha policie a policistů je jiná. Ty reakce pak vidíme všude kolem. Znovu opakuji, občané jsou naštvaní na nekompetentnost vlády, nelogičnost jejich kroků, papalášské porušování vlastních nařízení, chaos ve všem, na co sáhne, naposledy očkování. Občané prostě vládě, premiérovi a ministrům nevěří. A tento problém policisté nevyřeší. Jak se ukazuje, úspěšněji řešit covid-19 nám pomůže jedině jiná vláda, s větší důvěrou veřejnosti a pochopitelně s jinými lidmi v čele,“ dodává Pavel Žáček z bezpečnostního výboru Sněmovny.

Další pravomoci pro Policii ČR nepovažuje za nutné ani vládní poslanec Pavel Růžička (ANO). „Je to spíše otázka na pana ministra Hamáčka. Myslím, že policie má kompetencí dostatek, akorát je nutné si stanovit priority, a to je na vedení Policie ČR, jak to zabezpečí. Od toho tady přece jsou. Jinak naštvanost lidí naprosto chápu, ale nejsme policejní stát,“ konstatuje v komentáři pro PL Růžička.

Podobně to vidí i sociálnědemokratický poslanec a rovněž místopředseda výboru pro bezpečnost Jan Birke. „Myslím, že policie má kompetence dostatečné a stejně tak si myslím, že svou práci v pandemii zvládá se ctí. Policisté pracují, stejně jako zdravotníci, záchranáři, ale třeba i prodavači, v první linii a opatření vymáhají přiměřeným způsobem. Za to jim patří poděkování spíše než odsudky. A celkově bych doporučoval napětí ve společnosti spíše umenšovat než dále eskalovat,“ vyzývá.

Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidávání kompetencí policistům odmítá i další z místopředsedů bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček z KSČM. „Tady to už není o dalších kompetencích pro policii, ale o logice a potřebnosti opatření. Když si tato vláda uvědomila disproporci sankcionování fyzických a právnických osob, rozhodla se to napravit. To, že to bylo pozdě, ví skoro každý. Když pak Senát, jako odpůrce vlády, návrh zamítl nebyla koalice schopna zajistit si účast poslanců ve Sněmovně. V tomto případě, abych byl spravedlivý, chyběli poslanci ČSSD. Paradoxně ministra vnitra, který to předkládal. Policie koná podle možností, co může, ale je pravdou, že většina oznámení končí v koši. Problém není tedy v kompetencích, ale samotných opatřeních, která jsou často nekontrolovatelná, a tím pádem končí bez postihu. To ví i lidé a proto na nařízená opatření často kašlou. Shrňme to takto. Tato vláda podělala vše, co podělat mohla. Teď už je jen trapná,“ myslí si komunistický poslanec.

Premiérův návrh odmítá i reprezentant další parlamentní strany, Radovan Vích z SPD. Rovněž člen výboru pro bezpečnost. „Hlavním viníkem současné situace je špatná politika vlády při zvládání koronavirové krize. Občané nevidí východiska a naopak vidí ignoraci opatření ze strany vysokých vládních činitelů. Nepotřebujeme více kompetencí policie, potřebujeme kompetentní vládu. Vláda je pouhý krok od toho, aby lidé vyšli do ulice a došlo k násilí jako ve Francii nebo Holandsku,“ sděluje Vích.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak to vidí sami policisté? ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s pražským policistou na nižší vedoucí pozici, který se s námi pod podmínkou anonymity podělil o své dojmy ze současné situace.

Ten podle svých slov doufá, že další pravomoci jim vedení státu pro vymáhání opatření dávat nebude. Obává se, že by z policistů, kteří mají lidem pomáhat, ve výsledku byli veřejní nepřátelé. „Já se nechci nechat lynčovat a fakt bych se nerad dočkal toho, abychom dělali třeba přepadovky na základě udání v bytech. Tím bychom se vrátili do neblahých dob, které si všichni pamatujeme,“ popisuje.

„Četl jsem v internetových debatách a na sociálních sítích různé výzvy a rady, že nemáme poslouchat rozkazy, když jsou špatné. Tak to nefunguje. Chci říct, že tohle bych si nikdy nedovolil. Jasně, mám se svou prací v posledních měsících silný vnitřní problém, nezbývá mi než se rozkazů držet, pokud nechci od sboru odejít, což bych nerad. Vím o řadě kolegů na vyšších postech, než jsem já, kteří to vidí podobně a nechci v tom ostatní nechat. Moc bych se přimlouval, aby politici netahali pitomé nápady z rukávu podle toho, jak se vyspí.“

Policie má řešit kriminalitu, chytat zloděje, vrahy, podvodníky. Nechceme dál jako Státní bezpečnost rozhánět lidi, co si někde v klidu povídají, baví se, nebo jdou na pivo. Lidi jsou zavření doma, my musíme buzerovat člověka, co si zapomene vzít roušku a místo toho roste domácí násilí. Baví mě psychologie, mám hodně načteno a dovedu si představit, co tahle situace s lidmi dělá. Možná se ubráníme covidu, ale bude z nás národ duševních trosek a zhroucených existencí, to si pište. Je mi z toho špatně,“ svěřuje se pro PL zoufalý policista, který šéfuje jednomu z pražských místních oddělení. Pochopitelně nemusí jít o reprezentativní většinový názor, ukazuje se ale minimálně to, že policie určitě není jednotná a nemá ze situace radost.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.