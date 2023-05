Krachů jako nikdy. USA nad propastí. „Otřese to vším.“ U Bidena zle

reklama

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15600 lidí podle agentury Reuters varovala, že by šlo o historicky první platební neschopnost USA v dějinách.



Tamní státní kasa totiž počítá s tím, že se Amerika bude i nadále moci zadlužovat, čemuž jí ovšem brání dluhový strop, který je možné navýšit jen dohodou Bílého domu a republikánů v Kongresu.



Zvýšení dluhového stropu a zabránění ekonomicky katastrofální platební neschopnosti tak bude záviset zejména na schopnosti a ochotě amerického prezidenta Joea Bidena najít společnou řeč s předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym, jenž by rád viděl zpomalení vládního utrácení.

Yellenová podle agentury Reutes opakovaně varuje, že pokud Kongres nezvýší limit federálního dluhu ve výši 31,4 bilionu dolarů, může to vyvolat „ústavní krizi“ a rozpoutat „ekonomickou a finanční katastrofu“ pro americkou i globální ekonomiku, jelikož by bezpochyby nesplácení dluhu USA otřáslo trhy po celém světě.

Nepříjemností by mohlo být i čekání na dohodu do poslední minuty, jelikož by takové dění dle mínění Yellenové nemálo podlomilo důvěru podniků a spotřebitelů, zvýšily by se krátkodobé výpůjční náklady pro tamní daňové poplatníky a negativně by byl ovlivněn i úvěrový rating Spojených států.



„Pokud Kongres nezvýší dluhový strop, způsobí to vážné potíže americkým rodinám, poškodí to naši vedoucí pozici ve světě a vyvolá pochybnosti o naší schopnosti bránit naše národní bezpečnostní zájmy,“ uvedla americká ministryně financí.



„Přepokládáme, že nám dojdou peníze někdy na začátku června… Nebudeme schopni splácet dluhy. Bylo by to poprvé v americké historii, kdy bychom nezvládli zaplatit naše účty,“ varovala též Yellenová pro americkou televizi abc s tím, že by nastal „ekonomický chaos“, kdy by se muselo určovat, zdali Amerika splatí své dluhy například na úkor zdravotnictví či sociálních dávek.

When the Secretary of the Treasury admits there is a non-zero risk that the US will default, is it still a “risk-free rate of return”? pic.twitter.com/pUN0x17CWN — Balaji (@balajis) May 8, 2023

Již nyní přitom narůstá tlak na věřitele, kteří se začínají bát, že by Biden něco podobného dokázal připustit. Zatímco akciový trh se v posledních dnech držel v zelených číslech, držitelé dluhopisů nebyli v klidu ani zdaleka a pojištění před neschopností USA splácet své závazky vyletělo do výšin, které byly naposledy k vidění během krize v roce 2008. Německý ekonomický zpravodaj Holger Zschaepitz se tak ptá, kdo nakonec bude mít pravdu a zdali se ukáže, že to byli držitelé akcií, které dění dosud příliš nestresovalo.

Who is right, Mr. (Bond) Market or Mr. (Stock) Market? CDS prices jump as fears of a US debt default are mounting w/the deadline to lift the borrowing limit looms. But stock market investors remain complacent as the low Vix shows. pic.twitter.com/xiZLTb77Yo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 14, 2023

Během toho, co náklady na pojištění amerického dluhu prostřednictvím trhu swapů úvěrového selhání vyšplhaly na rekordní úroveň, se Yellenová podle Financial Times obávala také „podstatného zvýšení výpůjčních nákladů“ u cenných papírů se splatností již na začátku června a Biden s McCarthym se začali připravovat na středeční setkání.



Schůzka prezidenta Bidena s Kevinem McCarthym přinesla alespoň lehké uklidnění, jelikož oba dva státníci uvedli, že by rádi platební neschopnosti zabránili a jsou připraveni urychleně jednat o možnosti navýšení dluhového stropu. Biden kvůli tlaku nakonec připustil, že v neděli přeruší svou cestu do Asie a vrátí do Washingtonu. „Sejdeme se, protože není jiná možnost,“ řekl novinářům dle Reuters.



Stejně jako nedávno v Česku se i v Americe hovoří o možnosti navýšení příjmů státu zvýšením daní, to ovšem McCarthy v rozhovoru pro televizi CNBC zamítl a Bidenovi vzkázal, že je zamýšlené zvýšení daní pro bohaté a firmy pro republikány neprůchodné. Šetřit se dle nich má na straně vládních výdajů.



„Nedělní noční můra“



Přestože se obavy držitelů dluhopisů příliš nepromítly do trhu akcií, konec ekonomiky „levných peněz“ a navýšení úrokových sazeb způsobuje pro některé firmy řadu problémů již nyní a podniky, které byly „navyklé na tištění peněz“ náhle nedokážou hospodařit.



V neděli tak akciový trh postihla událost, o níž agentura Bloomberg hovoří jako o „nedělní noční můře“, jelikož od nedělního pozdního večera do pondělního rána ohlásilo úpadek hned sedm společností. Vše začalo, když ve 23.15 vydala biofarmaceutická společnost Athenex prohlášení, že je v úpadku. Poté následovala společnost Kidde-Fenwal, po ní Vice Media a Envision Healthcare. Než vlna podání v pondělí brzy ráno skončila a agentura Bloomberg píše o události rovněž coby o „návalu“, která nemá za posledních 15 let obdoby.



Započala tak dle agentury likvidace firem, které se topí pod tíhou dluhů a kvůli jejich neschopnosti žít bez přílivu nových a nových natištěních peněz a dlouhému trvání jejich špatné situace se jim přezdívá ve Wall Street „zombie společnosti“.

Ekonom Pavel Šik upozornil, že se „nejednalo o žádné drobečky, ale o firmy s aktivy mezi stovkami milionů dolarů a několika miliardami“.



Poukazuje, že zatím co centrální bankéři mají za to, že období zvýšení úrokových sazeb vydrží ještě několik měsíců či dokonce roků, německá vláda „předpokládá hospodářský růst tento rok a stejně i představitelé unie“. „To ovšem protiřečí Evropské centrální bance, podle níž zpřísnění měnové politiky (zvedání úroků) pravděpodobně výrazně utlumí ekonomickou aktivitu i inflaci právě až koncem roku 2023, hlavní brzda přijde v roce 2024 a potáhne se až do roku 2025,“ upozornil.



Také on se vyjádřil k daním, a to ve spojitosti s vládním konsolidačním balíčkem. „Jelikož je česká ekonomika úzce spojená s Německem jako hlavním motorem EU a export jde z 80 procent do EU a v příštím roce se v EU očekává teprve ten ‚pravý‘ hospodářský útlum, je absurdní nyní plánovat zvedání daní v útlumu. Ale marně mluvit,“ shrnul a vše doplnil vtipem o vývoji ikonky koše.

