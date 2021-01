Martin Kuba do čela ODS? Ozval se muž, který mu nezapomněl, co se stalo v roce 2010 a na podzim 2013

Je to víc než třicet dnů od chvíle, kdy ParlamentníListy.cz přinesly pohled za oponu občanských demokratů. Už v prosinci 2020 se totiž spekulovalo o tom, že Petr Fiala by měl z čela ODS odejít. Všichni námi oslovení se shodli i na jménu jeho nástupce. Jde o Jihočeského hejtmana Martina Kubu. Jak náš článek zůstal na oko bez odezvy, stavidla se i přesto hnula. Dnes už je jasné, že právě Kuba přebírá otěže a jeho mediální záběr nemá v současné partaji modrého ptáka srovnání.

„Pavel se hodně snaží o změnu ve vedení, Kubu za Fialu,“ uvedl náš tamní zdroj. Politicky jej můžeme řadit mezi příznivce Martina Kuby a odpůrce Zbyňka Stanjury. „Procesy jsou v naší straně demokratické, takže pokud pan předseda neobhájí mandát, bude se hledat protikandidát, tudíž jeho nástupce,“ přiblížil šalamounsky. Navzdory ostré mluvě se ani tento člověk nechtěl odhalit pod svým pravým jménem.

Totéž nastalo i v dalším případě, tentokrát z Prahy. Česká metropole je v rámci ODS rozložena poměrně nestabilně. Zlobivý člen Pavel Novotný opakovaně zdůraznil, že stranu má pod palcem málo známý zastupitel Zdeněk Zajíček. Jde o člověka blízkého Ivanu Langerovi, jemuž by se podle našich zjištění změna na pozici lídra líbila jen pramálo. Novotný v několika videích připustil, že velký strach o své živobytí má poslankyně a starostka Jana Černochová, stejně jako inventář sněmovních lavic Marek Benda. Oba jsou prý předsedu Fialovi vždy po ruce. Stranou těchto osobních výpadů však zůstává velmi nejasné, zda by se Praha za Fialu postavila, nebo ne. „Neumím odpovědět, já osobně jsem pro změnu,“ glosoval zástupce ODS na Praze 4. Opět pod podmínkou zachování anonymity, což nastalo i na Praze 1 nebo 3.

Petr Fiala je poslední dobou mediálně takřka neviditelný. Stačí pohled na jeho osobní profily na sociálních sítích, aby i laikovi bylo jasné, že i když něco řekne, nemá to valný dopad. Jeho nejnovější status je opět postavený na kritice vlády a dosud získal jen něco málo přes sto srdíček. Situace na profilu expředsedy ODS Kuby byla ve čtvrtek večer jiná.

„Hlásím nejen z Jihočeského kraje, že přestal fungovat ISIN. To je informační systém, kam máme zadávat ta očkování. Nechci pořád prudit, ale den před spuštěním rezervačního systému to není úplně ideální stav. Konec hlášení,“ uvedl radostně Kuba. Počet srdcí se prozatím zastavil na hranici 3 200. Takto vysoké číslo přitom na Twitteru není obvyklé. Je však dosažitelné, a to zejména kritikou vlády, především pak předsedy kabinetu Babiše.

Sociální sítě Petra Fialy a Martina Kuby

Pokud totiž Kuba pouze informuje o dění kolem Českých Budějovic a dalších měst v regionu, výraznější dopad to nemá a hejtman v tu chvíli nikoho nezajímá.

Naše redakce měla ve čtvrtek možnost hovořit s jedním poslancem ODS, podle jehož slov je drtivá kritika všech a všeho jen cestou do pekel.

„Pan Kuba je podnikatel. Pokud se mu nelíbí, jak vláda funguje v jakékoli oblasti, uvítal bych řešení. On má zkušenost s řadou s. r. o., v Praze toho podnikal také dost, tak ať nabídne své spolupracovníky, určitě to národ ocení. Co je ale mnohem horší, jsou ódy na jeho slávu v ODS. Pan Kuba měl možnost se ukázat, když šlo v roce 2013 o vnitřní boj Jirky Pospíšila o vedení strany. A co se stalo? Pan Kuba jako předseda ODS zalezl a stáhl se! Jeho si jako předsedu absolutně nedovedu představit, jelikož ztratil kontinuitu, jeho intrikánské dohody o postech v ODS taky dávno neplatí. Petra Fialu vnímám pod tlakem řady okolností, ale vyčítat mu nebudu nikdy nic. Místo aby pan Kuba vedení ODS podpořil, pouze se vymezuje a hraje na své ego, to je chybné,“ uzavřel náš poslanecký zdroj.

Psali jsme první, podzim 2013: Rozpad ODS právě teď: Pospíšil chce být předsedou, Kuba je mimo hru

Podle starších materiálů Lidových novin Kubu provází pověst, že „je jen nastrčenou figurkou v rukou takzvaného hlubockého knížete a jednoho z deklarovaných kmotrů ODS Pavla Dlouhého“. O prokazatelném propojení Kuby a Dlouhého se zmiňoval i časopis Týden a časopis Respekt jej označil za „Dlouhého nejdůležitějšího spojence v ODS“. Sám Kuba ovšem tato tvrzení dlouhodobě odmítá.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 kandidoval Kuba v Jihočeském kraji jako lídr ODS, ale nebyl zvolen, neboť ho díky preferenčním hlasům překonal Jan Zahradník.

Když si v červnu 2013 přišli policisté pro Janu Nagyovou, šel místo Petra Nečase do přímého přenosu ČT Martin Kuba:

V ODS však hoří i další plamínek. Tím je opakovaná a vcelku marná snaha Alexandry Udženije o sesazení pražského primátora Hřiba. Jak se naší redakci podařilo zjistit, mělo dojít k několika kuloárním výzvám do TOP 09, aby se podílela na Hřibově sesazení. Topka to odmítla. Na to následovala spíše mediální odveta ze strany ODS, která pro změnu začala zpochybňovat mandát předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové.

