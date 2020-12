Násobně léčený alkoholik prošel noční Prahu. Co viděl, tomu nevěřil ani on. „Nejhorší to bylo u popelnic vršovickýho Lidlu, kde se slejvá…“

Češi začali pít, jako by se blížil konec světa. Starší, staří, ale bohužel i hodně mladí. To je jeden ze závěrů, který ParlamentnímListům.cz sdělil léčený, nikoli vyléčený alkoholik pan Drahoš z Prahy. Pro obyvatele české metropole jeho zpráva vůbec nevyznívá dobře.

V jiném interview pak přímo oznamuje, že člověk nemusí být Einstein, aby chápal, že vyhnout se spouštěčům znamená eliminovat problém, tedy omílanou závislost. Například na alkoholu. Jeden z Nešporových pacientů, pan Drahoš, byl závislý na alkoholu desítky let. Podle jeho slov není problém nechlastat, ale vyřešit otázku, co místo chlastu dělat. ParlamentnímListům.cz se ozval sám po uveřejnění materiálu, v němž premiér Andrej Babiš zmiňuje narůstající zájem o alkohol po uvolnění vládních opatření.

„My jsme vás prosili, vyzývali opakovaně. Ale ne všichni to dodržují, a skutečně někteří jsou velice nezodpovědní a kazí to všem. Pamatujete na jaře, když byla ta opatření, jak někteří nebo možná většina z nás, když někdo nedodržoval ta opatření, tak na něj poukazovala a poučovala ho, říkali mu: dodržuj opatření, je to nebezpečné. Teď bychom se k tomu měli vrátit, ta situace není vůbec dobrá,“ zmínil vládní předseda.

Pan Drahoš, respondent ParlamentníchListů.cz, se na celou situaci divá velmi skepticky. Jelikož žije v pražských Vršovicích, popsal nám uplynulý týden svýma očima. Jde o pohled alkoholika, muže, který s pitím bojuje až drakonicky a jemuž se problém zatím daří zvládat. Nejhorší prý je právě Nešporem uvedené vyhýbání se spouštěčům. To podle pana Drahoše poslední dva týdny prakticky není možné.

„Vršovice, hospody, hospůdky, nalejvárny. Nemohl bych chodit vůbec ven, abych na pití nemyslel. Stačí, když cejtím chlast, pivo, tady chlapy i během toho, kdy bylo zavřeno, stojej venku u venkovního pultu a lejou. Někdo si bere domů v petce, jiní tam naskládají šest kousků, proloží frťanem a odejdou,“ popisuje.

Opilci v Praze, věčné téma

„To jsou ale vesměs alkáči jako já, co se cestou pochčijou a poblijou, to je klasika. Ale u kostela nebo u Dolíčku sedávají děti, to jsou smradi, všichni bílý, žádnej cigoš, ti tam lejou denně. Šel jsem kolem, protože jsem potřeboval cigára, už z dálky mi bylo jasný, že tam je to jenom o tvrdým. Boreček měl placatku rumu, dal ji na ex, druhej měl pálenku v čutoře, to samý. Vím, co to s chlapem udělá, když si dá podobnou palbu, takže mi bylo jasný, co se stane. Vstal, poblil se a spadl. Druhej den jsem šel zase pro winstonky a zase tam byli, nechápu, co dělají rodiče, kde jsou policajti, když to vidí asi pět set lidí kolem z oken, nechápu, nechápu to ani já. Bych jim docela přál tejden na odvykačce, stejně jejich rodičům, protože ti musí chlastat taky, jinak se mladej nepotatí,“ přibližuje dále pan Drahoš.

„Je to hrozný pro mě, je to o těch spouštěčích, když se ale denně hnu a tam chlastaj celej den paka, tak jak se mám léčit?“ uvádí spíše lakonicky.

Co přesně tím myslel?

Jde prý o způsob slévání alkoholu ze zbytků lahví v popelnicích. „Takhle se dá slejt i litr, někdy dva, to máš čůčo zadara,“ podotýká pan Drahoš. „Nedal jsem si, žeru prášky, snažím se tomu vyhýbat, ale když už to dělám já a mám vůli, nevím, proč se nereguluje i tohle noční pití. Všechny lavičky, zastávky i pajzly, co jsem procházel, jsou voblepený alkáčema, mně stačí kouknout, nepotřebuju zprávu, posudek, víte co, poznáte ty vodnatý voči, klepání ruky, třes…,“ uzavírá.

Slovo závěrem? „Lepší to fakt nebude, jenom horší!“

Nejen pro pana Drahoše dodejme, že alkoholem a špínou proslulá Praha 10 má ve vedení starostku Renatu Chmelovou, místostarostkou je její kamarádka Jana Komrsková (Piráti), dalším Pirátem ve vedení je Petr Beneš a místostarostou je rovněž David Kašpar. ODS ve štědře placené pozici zastupuje Martin Sekal a Martin Valovič.

