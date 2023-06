Němci si dupli, jídlo jde dolů. ČR? Penny, Tesco, konec srandy

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2067 lidí podle ČTK zastihlo – kromě českých spotřebitelů – také nejednoho analytika, jelikož mnozí usuzovali, že meziroční růst cen v Česku zpomalí mnohem výrazněji.

Očekávání analytiků však zhatilo opětovné zdražování v tuzemských obchodech, jelikož poté, co v dubnu ceny meziměsíčně klesly o 0,2 procenta, v květnu se dle dat ČSÚ opět zvýšily o 0,3 procenta – a to především kvůli dalšímu výraznějšímu zdražování potravin a nealkoholických nápojů. Spotřebitelské ceny tak v květnu meziročně vzrostly o 11,1 procenta a inflace tak jen lehce zpomalila z dubnových 12,7 procenta.



Z uveřejněných dat vyplynulo, že se českým zákazníkům opět meziměsíčně během května zvedly ceny brambor (o 6 procent), ovoce (o 4,5 procenta), vajec (o 5,5 procenta), uzenin (o 3 procenta) či nealkoholických nápojů (o 1,4 procenta). „Rekordmani“ pak pocházeli zejména z položek v sortimentu zeleniny a byla jimi například mrkev, jež zdražila během měsíce až o 30 procent, či brokolice, u níž se cenovka zvedla až na o 70 procent vyšší hodnotu.

Levné Německo?

Česko na tom bylo v květnu při porovnání s ostatními sousedními státy a jejich inflací lépe než Slovensko (meziroční inflace 13,8 procenta) a Polsko (meziroční inflace 13 procent), ale hůře než Německo (meziroční inflace 6,1 procenta a Rakousko (meziroční inflace 8,8 procenta).

Mnohem nižší růst cenové hladiny v Německu se promítá i do cen v tamních obchodech a pomalu tak přestává platit, že se oproti Česku dá výhodněji nakoupit pouze v polských obchodech, kde příznivým cenám pro české spotřebitele přispívá například tamní zvýhodnění v podobě nulové DPH na základní potraviny či silný kurz koruny. Levněji než v Česku se dá nakoupit už i v Německu.



Že německé obchody začínají výrazně zlevňovat své výrobky, si všímají sami Němci, a tím, že v sousední zemi opět zlevňují potraviny, se pochlubil i německý redaktor deníku Die Welt Holger Zschaepitz. „Ceny potravin v Německu opět klesají. Minulý týden Aldi snížil ceny mléka, tvarohu a smetany v průměru o 9 procent,“ informoval novinář.



Vše doprovodil také fotografiemi cenovek a lze se tak přesvědčit, že cena čerstvého 3,5procentního mléka v Německu klesla na cenu 0,99 eura, tvaroh zlevnil na 1,35 eura a třicetiprocentní smetana ke šlehání taktéž na 99 centů.



V přepočtu tedy 3,5procentní mléko a totožně i smetana ke šlehání v Německu vyjde na 23,62 korun a tvaroh stojí 32,21 korun za půl kilogramu.

Good Morning from #Germany , where food prices are falling again. Last week, Aldi reduced prices for milk, cottage cheese and cream by an average of 9%.

V Česku se ceně německého čerstvého plnotučného mléka neblíží ani to polotučné, které podle ČSÚ v květnu stálo průměrně 24,51 korun.

A pokud se podíváme do obchodů, ceny, obdobně jako v Německu, nepoklesly ani v červnu. Na internetovém obchodě Rohlík.cz se čerstvé plnotučné mléko prodávalo za 24,90 Kč, v Tescu však také za 24,90 Kč, v Penny za 24,90 Kč a kolikže cenovka s označením „trvale nízká cena“ činí v Albertu? Ano, je to 24,90 Kč. Ani v jednom z těchto českých supermarketů tak nelze mléko koupit levněji než v Německu.



Podobně je na tom i tvaroh. Zatímco v Německu vyjde zaokrouhleně na 64 korun za kilogram, v Česku se jeho ceny drží u devadesáti korun. Ceny nejlevnějších tvarohů jsou následovné: Rohlík.cz 111,60 Kč/kg, Tesco 87,60 Kč/kg, Penny 87,60 Kč/kg a Albert opět 87,60 Kč/kg. Vychází z toho, že Česku na pokladně zanecháte přibližně o 23 korun více.



Třicetiprocentní smetana, která v Německu vyjde na 23,62 korun za 200gramové balení, je v Česku na Rohlík.cz za 34,90 Kč, v Tescu za 29,90 Kč, v Penny také za 29,90 Kč a v Albertu za 36,90, kde však jde o balení větší o 50 gramů a 200 gramů tak vyjde na 29,52 Kč. Oproti Německu tedy za smetanu v Česku zaplatíte o přibližně 6 korun za balení více.

Jen nákupem kila tvarohu, jednoho mléka a smetany v českém obchodě proděláte 30 korun oproti situaci, kdy byste nákup koupili v sousední zemi. Při nákupu více kusů uvedených výrobků tak již může jít o výraznou úsporu pro rodinný rozpočet.



Nejde totiž pouze o mléčné výrobky, ušetřit můžete i za zeleninu. Zschaepitz totiž podotkl, že se dosti propadla i cena u salátových okurek a ta je teď „hluboko pod 50 centy“ (pod cca 12 korunami), přičemž u nás se stále prodává kolem necelých 15 korun.



Zlevnění okurek prý „dobře odráží duši německého spotřebitele“, jelikož Němci přestávají při zdražování uvedený sortiment kupovat a obchodům tak dali najevo, že o předražené okurky nestojí. Díky tomu byli obchodníci nuceni předražené okurky, jež se ještě v březnu prodávaly až za více než 2 eura (téměř 48 korun), zlevnit a už se opět v Německu prodávají za ceny, které byly v tamních obchodech v létě 2021.

Good morning from #Germany, where the price trend for the cucumber very well reflects the soul of the German consumer. When the price rises too much, consumers go on buyers' strike and make sure that prices fall again. In the meantime, after 2 euros in March, the cucumber costs…