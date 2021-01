Po žních k Turkovi? Fiala už po volbách. Nad lídrem ODS se vznáší hrozba. Víme jaká

reklama

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová jako jednička společné kandidátky koalice SPOLU v Praze? Občanští demokraté skřípou zubama. Šéf pražské ODS Tomáš Portlík argumentoval jednoduše, že Praha je tradiční baštou ODS, vyhrála zde komunální volby a logicky by první místo na společné kandidátce měl obsadit nominant občanských demokratů. Jenže celostátní vedení strany se s ostatními partnery dohodlo jinak.

Objevila se rovněž informace, že pražská ODS si klade podmínky či dokonce vydírá s tím, že Pekarovou Adamovou podpoří jen tehdy, pokud TOP 09 sesadí pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Strana je totiž součástí vládní koalice v metropoli. Pražská ODS ovšem odmítla jakákoli tvrzení o nátlaku, šéfka TOP 09 prý situaci zbytečně vyhrotila a vyšla s tím do médií. „Mediální výstřelky Markéty Pekarové jsou zcela nadbytečné a ničemu neprospívají,“ komentovala to předsedkyně zastupitelského klubu ODS na pražském magistrátu Alexandra Udženija.

Podle zjištění naší redakce se nedá říct, že by spor byl zažehnán a všechno už bylo jen „růžové“, jak se lidově říká. V rámci pražské ODS je řada lidí s nemalým vlivem, kteří mají výrazný problém nejen s přenecháním prvního místa kandidátky mladé šéfce TOP 09, ale i s touto předvolební spoluprací jako takovou. A nejde jen o ty vlivné členy v popředí, ale i řadové straníky.

ParlamentníListy.cz v těchto dnech mluvily hned s několika významnými představiteli i členy občanských demokratů v hlavním městě. Velké pochopení pro společnou koalici a už vůbec ne pro to, aby společnou kandidátku v Praze vedla šéfka TOP 09, jsme nezaznamenali.

„Tohle není žádné šťastné řešení, v Praze máme skvělou lídryni Janu Černochovou, dlouhodobě úspěšnou starostku na dvojce (Praha 2, pozn. red.), ta by byla sázkou na jistotu. Bude složité vysvětlovat našim voličům v Praze rozdílný pohled na svět paní Pekarové, v tom vidím největší problém. Přinejmenším zvláštní jsou i ty komentáře, že má pražská odéeska nějaké stigma. Pomlouvá nás a chce za nás kandidovat? To může být fakt problém. Celá řada našich členů, ale i voličů je přesvědčena, že TOP 09 není žádná pravicová strana, v mnoha věcech hájí zcela odlišné pohledy,“ řekl nám s podmínkou zachování anonymity vlivný člen pražské ODS, který má do dění ve straně dlouhodobě velký vhled.

Šéfa ODS Petra Fialu prý čeká hodně náročný úkol. „Tuto volební strategii zvolilo naše centrální vedení a teď bude muset přesvědčovat nejen voliče, ale intenzivně i členskou základnu, v tomto případě hlavně tu pražskou, že je to dobrý nápad. Vidím zde jasný názorový problém a rozkol. Pokud ale vedení na této strategii bude trvat, budeme tuhle cestu asi muset podstoupit. Rozhodlo vedení a jestli takto do voleb půjdeme, plná odpovědnost za výsledek bude rovněž na vedení,“ naznačil náš zdroj.

Ruku v ruce s tím jsme od několika pražských členů ODS vyslechli i to, jaká je podle nich druhá strana mince. Pokud vedení ODS v čele s Petrem Fialou rozhodlo o společném volebním postupu s TOP 09 a lidovci, v případě neúspěchu projektu prý nebudou udržitelné jejich nejvyšší stranické posty. Jaké je podle těchto vlivných pražských politiků měřítko úspěchu celého projektu? „Z podzimních voleb musí do Strakovky přijít premiér v tričku ODS, všechno ostatní je neúspěch,“ zaznělo.

Preference samostatné ODS v prosinci 2020 a v rámci trojkoalice SPOLU v lednu 2021 (zdroj: agentura Phoenix research)

Neméně jednoznačný pohled na celou věc jsme vyslechli i od dalšího z vlivných občanských demokratů. „Naprostá většina členů ODS v Praze se neztotožňuje s tím, jak je v Praze skládána kandidátka, prakticky všichni si to ale vyhodnotili jako sňatek z rozumu, který méně škodí, než přináší. Jde hlavně o Dominika Feriho, který může především mladé voliče přilákat, paní Pekarová nepřináší vůbec nic. Jde o rozhodnutí republikového vedení strany, které s tím nepochybně spojuje i svou budoucí existenci. Jinak bude muset v rámci ODS dojít k velkým změnám. Všichni členové ODS respektují stanovy, stejně tak mohou vyjadřovat své názory, ale účty se budou skládat po volbách. Pekarová není lídr, kterého bychom si tady přáli, ale nakonec to asi budeme respektovat, pokud celostátní vedení s úspěchem tohoto projektu spojí svou budoucnost,“ řekl přední člen ODS v Praze naší redakci.

Předvolebním průzkumům, i přes rostoucí kritiku vlády během pandemie, v posledních měsících stále dominuje hnutí ANO. Až nedávný průzkum společnosti Phoenix Research ukázal pokles nejsilnějšího subjektu na 25,5 procenta. Tento průzkum stojí za zmínku i z jiného důvodu. Jedná se patrně o první výsledek měření mínění voličů, kde koalice SPOLU složená z ODS, lidovců a TOP 09 předběhla konkurenční subjekt Pirátů a hnutí STAN.

Koalice SPOLU v tomto průzkumu skončila se ziskem 20,3 procenta za prvním hnutím ANO. Třetí byla koalice Pirátů a Starostů a nezávislých s 19,3 procenta. Následovala SPD s 9 procenty. Poslední stranou, která by se dle tohoto měření dostala do Sněmovny, by byla ČSSD s 5,6 procenta.

