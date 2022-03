Putina budou Rusové proklínat. Válka nebude krátká. Liberec podpořil Ukrajinu

Na protest proti ruské agresi na Ukrajině se zcela zaplnilo Benešovo náměstí v Liberci. Vystoupila řada kapel a také politici. „Obávám, že tato válka nebude zas tak krátká, a že porazit novodobé válečné zločince bude trochu trvat. Proto vás vyzývám – buďme jednotní, trpěliví, silní a houževnatí. Zejména si nenechme sáhnout na to, co je pro nás nejcennější, a to je svoboda,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník. „Je třeba popřát Ukrajincům, aby statečnost, se kterou vzdorují velké přesile, jim vydržela co nejdéle, a aby si západní lídři uvědomili, že jestli teď obětujeme Ukrajinu, tak se za nás příště taky nikdo nepostaví,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 64% Ne 16% Nevím 20% hlasovalo: 8904 lidí

Před libereckou radnicí začal v první březnový den Koncert pro Ukrajinu. Náměstí Dr. E. Beneše se postupně zcela zaplnilo, což nedokázala předtím akce žádné politické strany či spolku. Vystoupil i primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). „Nebývá zvykem, aby komunální politik se vyjadřoval k mezinárodní politice. Toto je ale dnes jiná situace. Domnívám se, že povinností každého politika, ale i každého z nás, je říci jasné ne útoku na suverénní a svobodnou zemi. Už ve čtvrtek jsme jako první město v České republice vyjádřili nesouhlas s vojenskou invazí Putinových vojsk a zároveň informovali o našem stanovisku města Liberce ruskou ambasádu. Ale nyní od slov k činům. Dnes město Liberec schválilo prvních osm milionů korun na pomoc Ukrajině a uprchlíkům, kteří přijedou sem do Liberce. K dnešnímu dni máme padesát osob, kterým aktuálně poskytujeme pomoc,“ konstatoval.

Tato válka nebude zas tak krátká

„Ti starší z nás si jistě pamatují, když v roce 1968 okupovala Československo vojska Varšavské smlouvy. Do domu tamhle naproti najel tank – jeden z tanků, který nám přivezl nesvobodu a ponížení. V takové situaci se dnes nachází i Ukrajina. Povinností každého z nás je proti tomu vystupovat, upozorňovat na to a bojovat proti tomu. Bohužel se obávám, že tato válka nebude zas tak krátká, a že porazit novodobé válečné zločince bude trochu trvat. Proto vás vyzývám – buďme jednotní, trpěliví, silní a houževnatí. Zejména si nenechme sáhnout na to, co je pro nás nejcennější, a to je svoboda. Svobodu a slávu Ukrajině,“ zvolal.

Setkání na podporu Ukrajiny. Foto: Oldřich Szaban

Kromě známých hitů, například v podání liberecké skupiny Těla či kapel Krucipüsk, Waldovy Matušky nebo Paulieho Garanda nebo Jakuba Děkana, zazněla také ukrajinská hymna. Zazpíval ji ukrajinský rodák a sólista opery libereckého Divadla F. X. Šaldy Andrij Shkurhan, jehož doprovodil dětský pěvecký sbor Severáček, což byl silný moment celé akce. Po jeho vystoupení promluvil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). „Chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhají. Je jasné, že ta doba, kdy budeme muset pomáhat, nebude krátká. Ve všech krajích vznikají centra na podporu uprchlíků, lidí, kteří utíkají před válkou. Zprovoznili jsme ho během dneška a bude fungovat tam, kde je očkovací centrum. Budeme tam poskytovat veškerou pomoc, kterou budou potřebovat uprchlíci z Ukrajiny na jednom místě tak, aby dostali všechny doklady a další. Chci poděkovat všem, kteří nabízejí ubytování, pomoc, peníze. Myslím, že si to Ukrajinci zaslouží,“ řekl.

„Přiznám se, že každý večer chodím spát pozdě večer a brzy vstávám. Koukám na všechny možné servery. Liberecký kraj má od roku 2015 partnerství s Vinnyckou oblastí. Znám tam konkrétní lidi. Není mi lehko, když si s nimi večer píšu a řeknou mi, že jdou do krytu, protože nad městem létají ruské stíhačky. Je třeba popřát Ukrajincům, aby statečnost, se kterou vzdorují velké přesile, jim vydržela co nejdéle, a aby si západní lídři uvědomili, že jestli teď obětujeme Ukrajinu, tak se za nás příště taky nikdo nepostaví,“ sdělil.

Putina budou za pár let Rusové proklínat

Mezi účastníky koncertu panovala naštvanost hlavně na ruského prezidenta Putina, což vyjadřovaly různé transparenty. „Nečekal jsem, že to udělá. Chápal jsem některé ruské obavy, o jejich požadavcích se dalo jednat, diskutovat o nich. Smál jsem se vyjádřením britského premiéra či amerického prezidenta, že Rusové zaútočí na Kyjev. Přišlo mi to naprosto iracionální. Přesto se to však stalo, což mě naprosto šokovalo. Tím vpádem na Ukrajinu všechno Putin hodil do koše. Západ sjednotil a Rusko poškodil. Za pár let ho budou proklínat. Doufám, že se ho zbaví,“ domníval se Jirka. „Já jsem Rusům nikdy nevěřil. Nejde jen o Sovětský svaz. Tuhle rozpínavou mentalitu měli už za cara. Jsem pro co nejtvrdší postup proti nim, vyloučit je ze všech organizací včetně kulturních a sportovních,“ myslel si Richard.

Za Ukrajinu v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

„Zajímám se o historii a myslím si, že jsme na Západě podcenili ruskou mentalitu. Vše špatné pro ně přišlo ze Západu. Od Napoleona po Hitlera. Neměli jsem Ukrajině slibovat členství v NATO, to Rusy vyprovokovalo,“ uvedl Tibor. „Obávám se, co bude. Rusové, respektive Putin, je teď zahnaný do kouta. A když jsou lidé zahnaní do kouta kdoví, čeho jsou schopni. Bojím se, co teď Putin udělá. Přijde mi horší, než vůdcové za Sovětského svazu. Tam měli aspoň nějaké politbyro. Má ale Putin vůbec nějakou oponenturu ve vedení země? Trošku mi přijde, že se zbláznil,“ okomentoval situaci Jarda. Liberec Ukrajinu podpořil. Co bude dál, ale nikdo neví.

