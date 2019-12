Sekyra jak prase? Tyhle peníze chce ČT. Z jednání se chodilo „na slovíčko“ ven, tak ostré to bylo

Téma fungování a hospodaření veřejnoprávní České televize dlouhodobě na naší politické i mediální scéně působí jako třaskavá směs. Jedni instituci vytrvale kritizují za údajnou neobjektivitu, zaujatost či špatné nakládání s prostředky, druzí pak ČT srdnatě hájí jako záruku svobody a demokracie v naší zemi, která je vlajkovou lodí nezávislého přísunu informací.

Pokud jde o plánované hospodaření televize v příštím roce, podívejme se na fakta. Generální ředitel České televize Petr Dvořák předložil Radě ČT na jejím zasedání 20. listopadu návrh rozpočtu na rok 2020. Namísto jeho schválení plánu byl ale Dvořák vyzván, aby na příštím zasedání předložil konečnou verzi. V kuloárech se přitom mluví, že šéf ČT za to dostal pořádně přes prsty.

Neoficiálně se dále šíří informace o tom, že s původním návrhem měli někteří radní značný problém a během přestávek a jiných příležitostí k neformálním hovorům při posledním zasedání probíhala mezi některými členy rady a generálním ředitelem velmi ostrá „diskuse“.

Proč? Odpověď je jednoduchá, přestože nemusí být na první pohled snadné se k ní dobrat. V listopadu předložený návrh rozpočtu je sice ve svém úvodním shrnutí prezentován jako vyrovnaný do poslední koruny, ale de facto je deficitní. Na příští rok totiž odčerpává další peníze z rezervy, kterou před nástupem současného vedení nahromadil pravidelným přebytkovým hospodařením předchozí šéf ČT Jiří Janeček. Celkem má jít o odčerpání 719 milionů rokun, tedy skoro tři čtvrtě miliardy.

Předběžná verze rozpočtu, o kterou nám nyní jde, pracuje s tím, že náklady a výnosy na příští rok budou do koruny totožné. Konkrétně 6 miliard a 890 milionů korun. K tomu, aby rozpočet nešel ani jedinou korunou do minusu, mají být použity prostředky z již uvedených Janečkových rezerv. Ten na postu generálního ředitele působil do konce srpna 2011.

K umělému dorovnávání rozpočtu z nashromážděných rezerv mělo docházet i v minulých letech, kdy už instituci řídil Petr Dvořák, byť nebylo dorovnání prováděno v tak vysoké míře jako nyní. Pokud by trend pokračoval, mohou České televizi v příštích letech chybět prostředky k fungování. To má být hlavní důvod, proč by ČT ráda navýšila koncesionářské poplatky.

Finanční rezerva, která byla nashromážděna za předchozího vedení ČT, je alokována v tzv. fondu televizních poplatků. Abychom uvedli jasný příklad, na konci roku 2017 se v tomto fondu nacházely bezmála čtyři miliardy korun. Z návrhu rozpočtu na rok 2020 plyne, že na konci roku příštího to bude už pouze 2,5 miliardy.

Současný generální ředitel ČT se k tématu odčerpávání rezerv z fondu televizních poplatků (fond TVP) před lety vyjádřil ve smyslu, že přesouvání prostředků z tohoto fondu nemá s hospodařením televize nic společného, nic to prý nevypovídá o její finanční kondici a podle něho jde o pouze o „účetní kategorii“.

Takové vysvětlení ale podle našich informací odmítá řada členů rady i lidé, kteří se hospodařením ČT dlouhodobě zabývají.

Způsob, jakým byl uměle v minulých letech dorovnáván rozpočet veřejnoprávní televize, pro ParlamentníListy.cz popisuje důvěryhodný zdroj, který je velmi dobře obeznámen s fungováním ČT a tím, jak televize nakládá s prostředky. ParlamentníListy.cz jeho totožnost i erudici znají, ale pro citlivost tématu respektují přání zůstat v anonymitě.

„Jde o jeden ze způsobů, jak skrýt ztrátu. Podobně je to uvedeno i ve výročních zprávách z minulých let. Pokud je plánován rozpočet deficitní, musí se to jasně napsat a pak definovat, odkud se vezmou peníze na financování deficitu, což klidně může být přebytek z minulých let nebo třeba půjčka. Základem transparentního sestavování rozpočtu je ale jasně říci, zda jde o deficit. Tady měli napsat, že rozpočet ČT má deficit 719 milionů a zbytek dofinancují z rezerv z minulých let. To tam není a v tom spatřuji největší problém rozpočtování v České televizi. Nejenže to nesdělují, ale ještě to maskují a zakrývají. V konečném důsledku z toho plyne i to, že když rada schvaluje odměnu generálnímu řediteli, ten dostane odměnu i za vyrovnaný rozpočet, což se v minulých letech dělo. Jde o problém a klamání těch, kteří se problematikou zabývají. Ať už členů rady, poslanců nebo i koncesionářů. Tvrdit, že použití prostředků z fondu TVP nic nevypovídá o hospodaření a finanční situaci ČT, je nesmysl. Popírá to i podvojné účetnictví. To pozná i laik, který není ekonom a třeba někdy drobně podnikal,“ říká jasně náš zdroj z prostředí ČT.

Nelze se z toho prý vymluvit tak, jak je to uvedeno v návrhu rozpočtu, že tyto operace nic nevypovídají o finanční kondici a hospodaření ČT. „Výsledovka rozpočtu by nikdy nebyla nula, kdyby se to uměle nevyrovnávalo. Janeček to do roku 2011 dělal tak, že přebytek odkládal do fondu TVP a od roku 2012 zase naopak Dvořák dorovnává deficit těmi penězi, které Janeček nashromáždil. Nedá se z toho vykličkovat žádnými kecy, to jsou totální nesmysly. Jasně tam měla být namalovaná červeným písmem ztráta tři čvrtě miliardy a k tomu doplněno, odkud se to vyrovná. Navíc kumulovaná ztráta z let 2012–2019 téměř přesně sedí na úbytek finančních prostředků uložených ve fondu, které předchozí šéf ČT Janeček nahromadil. Projevuje se to na účtu, ta částka, která chyběla v rozpočtech, je skoro identická s tím, co na účtech televize ubylo. Nepotřebujete být žádný expert, abyste to poznal,“ dodává pro ParlamentníListy.cz zdroj.

Podle našich informací je pravděpodobné, že konečná verze rozpočtu na rok 2020 bude trochu jiná. Jak jsme uvedli výše, hned několik členů Rady ČT bylo s touto aktuální verzí hrubě nespokojeno a na šéfa televize se naštvali s tím, že to musí do příštího zasedání Rady změnit.

Toto jednání by se mělo uskutečnit za týden ve středu 11. prosince. ParlamentníListy.cz budou situaci i nadále sledovat.

