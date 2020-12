Žádný Fiala jako premiér, Bartoš už vůbec ne. Vysoká hra Mikuláše Mináře, to je to, o čem se baví celá Sněmovna

Jestli se v posledních dnech během zdlouhavých jednání o státním rozpočtu řešilo něco takzvaně mimo mísu, byla to vznikající politická síla Mikuláše Mináře. A jestli někdy ParlamentníListy.cz nalezly více názorů na jedno téma, v tomto případě tomu tak nebylo. Většina oslovených politiků se totiž stihla vyjádřit v tom smyslu, že nevěří, že by se Minář vydal do boje úplně sám.

O tom naše redakce také slyšela. Mnohokrát.

Mnohem podstatnější než Mikuláš Minář je v téhle předvolební matematice jiná postava; multifunkční politik s odérem slušňáka v upnuté tesilové košili, lidovecký poslanec, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Byl to on, kdo kolikrát jednal s Minářem během demonstrací Milionu chvilek. Tehdy se ještě pravé důvody těžko čitelného spojenectví neznaly.

„Odhaduji, že se během několika měsíců Minářově skupině podaří sestavit fungující aparát. Ten následně získá tři až pět procent ve volebních průzkumech. Mohou si je sami zaplatit, nic na tom nebude. Otázkou je krok následující. ODS v koalici SPOLU zjistí, že ani oni, ani Piráti s hnutím STAN nedosáhnout na třicet procent. Ty si odnese ANO a tím pádem bude rozhodujícím prvkem pro sestavování vlády Miloš Zeman. Andrej Babiš bude jeho opakovanou volbou. Pokud bych se ale vrátil například do března, scénář bude zcela jiný," míní pro PL letitý sociální demokrat.

Ani on si svými slovy stoprocentně jistý není. Každopádně věří, že nebude daleko od pravdy.

„Tudíž se podívejme na situaci ještě jednou. Lidé PRO budou na zmíněných pár procentech. O příspěvek na fungování od státu nepřijdou, ale to asi není to pravé ořechové, proč celou věc spustili. Viděl bych to spíše na obrovský zájem o tohle hnutí, jelikož jejich procenta budou mít rozhodující vliv pro povolební jednání," upřesnil dále.

Logiku to zcela jistě má.

Součet trojkoalice SPOLU se stabilně pohybuje, alespoň dle několika uveřejněných výzkumů, na pětině oslovených voličů. Obdobně je na tom STAN a Piráti. Ačkoli se všichni zmínění pasují na premiéry, je to velmi předčasné, navíc matematicky abstraktní.

Babišovo ANO dlouhodobě koliduje mezi 31 a 28 procenty. Opozičním sestavám tak chybí nejen deset procent nahoru, ale především deset procent dolů, o které by ANO musely oloupit.

Na to nám pro změnu odpověděl jeden z někdejších ministrů ODS. „Ono je možné, že Minář se díky spojení s Pudilem a Čižinským, což jsem slyšel, že je jejich chlebodárce, nakonec přikloní k naší koalici, ale vymíní si, že premiérem bude Marian Jurečka nebo někdo docela jiný. Jmen u lidovců v Praze je dost. Vybavím si trojku ambiciózních zástupců Honzu Wolfa, Mariána Hoška nebo Víta Šolleho, což berte, prosím, jako tuplovanou nadsázku. Dít se může všechno, ale opravdu nechci věřit, že by to chlapec Minář dělal ze svého kapesného pro dobro země, aniž by nesledoval vyšší cíle, které jsou s tím zákonitě spojeny," odpověděl exministr občanských demokratů.

Nezapomněl dodat, že v sílu ODS i nadále věří, bez ohledu na skutečnost, zdali Martin Kuba nahradí Petra Fialu, či nikoli.

Prosincový výzkum preferencí a potenciálu (agentura Phoenix research)

Že ovšem nejde o vágní slova, dokázal taky rozhovor PL s několika dalšími zástupci dolní komory Parlamentu. Ti podle vlastních slov vyčkávají. Jsou však přesvědčeni, že nejpozději na jaře bude ruka v rukávu a Minářovo hnutí spojí síly ne s Piráty, ale proti nim.

„Pan Michálek, reálný předseda Pirátů, je nebezpečný levicový mozek, jemuž se chodí zpovídat i primátor Hřib. Lze tudíž očekávat to nejhorší pro občany a zahlcení systému policie a justice trestními oznámeními, na což jsou Piráti fachmani. Mikuláš Minář může působit jako brzda nejen pro Andreje Babiše, ale i pro další. Chápe to skoro každý s výjimkou STANu, ačkoli třeba Petr Gazdík je natolik chytrý, že by tohle přečíst měl," upozornil poslanec ANO.

V nejčerstvějším výzkumu prosincových preferencí od agentury Phoenix mělo ANO 26,9 procenta, druzí Piráti 15,8 a třetí ODS 9,9 procenta. STAN a lidovci by se do sněmovních lavic samostatně nemuseli vůbec dostat. Hnutí Mikuláše Mináře pochopitelně zohledněno nebylo.

