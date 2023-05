Zásah policie a zákaz. Akce o covidu ale v Brně byla. A padly věci

reklama

„Chtěli využít koronaviry, aby mohli rychle navakcinovat populaci v Číně proti HIV, proti tuberkulóze a proti hepatitidě,“ shrnul vakcinolog. Ve Wu-chanu tak dle něj vědci adaptovali koronavirus na lidské buňky – a nemyslí si, že by existovalo lepší vysvětlení původu pandemie, než je únik z tamní laboratoře.



Během covidové epidemie v Česku se podle Turánka překročily některé běžné aspekty vakcinační kampaně tím, že se vakcinovalo během vyhlášené epidemie či že se „vakcinovalo toxinem“. Upozornil též, že se vakcinovalo „fakticky intravenózně“ mRNA vakcínami a byla využita masová vakcinační kampaň „s využitím genetické vakcíny, u které nejsou známy dlouhodobé účinky a všechny mechanismy působení na úrovni genomu“.



Zdůraznil, že se jednalo o „nátlakovou vakcinační kampaň“, a to i s využitím „nepřípustných donucovacích postupů v rozporu se zákonem“.

Celou konferenci můžete zhlédnout zde:

Vystoupení imunologa a vakcinologa Jaroslava Turánka i dalších účastníků akce se málem neodehrálo. Konference se totiž měla původně konat v prostorách Augustiniánského opatství v Brně – těsně před jejím zahájením ale opatství odmítlo prostory ke konání akce zpřístupnit a ustoupilo od pronájmu.



Akce, které se vedle profesora Turánka účastnili též profesor Jan Krejsek, lékař Šimon Reich, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, odborník na právo ve zdravotnictví Ondřej Dostál, matematik Tomáš Fürst či lékař Miroslav Havrda, podle organizátorů narazila na „politický zásah, že se akce v Augustiniánském opatství nesmí konat“.



„Včera odpoledne jsem dostal oficiální právní dopis od duchovních Augustiniánského opatství, že akce z určitých důvodů – nejdříve porušení smlouvy – se konat v opatství nemůže. Když jsme si to všechno vysvětlili, tak se ukázal jiných důvod, a to ten, že vadí charakter akce. Že jsme údajně společně s odborníky komunikovali jiný záměr, jinou akci. Není to pravda. Od začátku jsme zcela veřejně informovali o názvu a pojetí akce i o jménech, včetně jména profesora Turánka, tak se tuší, že jeho názory, včetně dalších odborníků, nejsou v mainstreamu až tak populární. Takže nic nebylo skrýváno,“ shrnul dění před akcí bývalý koordinátor Inovační strategie ČR a krizový manažer komunikace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Robin Čumpelík, jenž stojí za platformou Inovace Republiky.



Tím vše neskončilo. Čumpelík dodal, že na něj byla následně dopoledne těsně před akcí „poslána i policie“. „Někteří z kolegů s tím mají také zkušenosti,“ podotkl při jmenování důvodů, proč se nakonec musela akce narychlo přesunout z Augustiniánského opatství v Brně do hotelu Vista.

„Realita je taková, že zřejmě z nejvyšších pater minimálně města Brna, ale zřejmě to půjde i dál, protože tu jsou vazby na některé z ministrů. I předseda vlády je z této lokality,“ naznačoval také.



„Je mi smutno, jestli se tohle děje v církvi a v duchovním světě. Ne že by o tom nebyly filmy a dokumenty, ale jakmile to člověk zažívá na vlastní kůži, tak vám mohu říct, že to je úplně jiný šálek kávy,“ dodal.

Vyjádření organizátorů:

„Že média selhávají ve veřejné službě, v tom být jakýmsi hlídacím psem demokracie, to jistě z těch posledních třech let tušíte – že se na ně spolehnout úplně nemůžeme. Že kapitál nejenom v covidu, ale v posledních třiceti letech pohlcuje veřejný prostor, politiku, to by byl nekonečný seznam kauz...“ shrnul dění Čumpelík, dle kterého církevní svět „podléhá politicko-mocenským souvislostem“.

Profesor Jaroslav Turánek se již dříve vyjadřoval, že během covidové epidemie v Česku došlo, docházelo k cenzuře a tvrdě kritizoval předchozí kabinet expremiéra Andreje Babiše (ANO) za covidové restrikce a nucení lidí k očkování. „Nečekal jsem, že to nabere takové obrátky a že tento jarmark s vakcínami, toto nechutné jejich vnucování pod záminkou, že dostanete tenisky, iPhony nebo že nebudete smět tu a tam. Pocítil jsem potřebu prostě vystoupit a uvést ty věci na pravou míru,“ shrnul a poznamenal, že o problému více než on hovořili tací, kteří uváděli „zavádějící informace“.



Poukázal, že na nemocenské bylo půl milionu lidí. „Z deseti a půl milionu lidí je to 5 %. Je to natolik závažná infekční situace, abyste zadlužili zem, zlikvidovali hospodářství, malé živnostníky, uvrhli děti na rok a půl ze škol pryč, zatížili rodiče, nechali lidi běhat pořád na nějaké vyšetření, šťourali se jim v nose, až jim poškodíte sliznice a nosní přepážky... Je to důvod? Já na to neumím odpovědět. Já si myslím, že to není důvod. Ale měli by na to odpovědět politici, ekonomové a především by měli dostat prostor ti, které to nejvíc poškodilo, tzn. malí živnostníci, nebo i střední, firmy,“ upozorňoval.

Upozornil na to, že se během minulé vlády následkem tohoto dění začalo zdražovat. „Teď se vše zdražuje, řeknou, že je inflace cíl. Na jednu stranu vám řeknou, ať si spoříte na důchod, na druhou stranu vám z těch úspor ukrajují horentní sumy inflací,“ zaznělo od něj v rozhovoru pro nadační fond Svědomí národa v srpnu 2021 a predikoval, že lidé v té době již měli vlády expremiéra Andreje Babiše dost. Pokud Babišovi nezlomila vaz dotační aféra, pak to dle něj byl „dvakrát recyklovaný ministr“.



Doplnil, že nešlo spoléhat ani na vědce – ti totiž nezávislí nejsou, jelikož jejich živobytí záleží na udělování grantů, a když promluví, tak riskují, že se znelíbí ministerstvu. Právě Ministerstvo zdravotnictví se totiž v té době dle Turánka zaklínalo odborníky, kteří nejsou odborníky v dané oblasti, a vydávalo nařízení v rozporu s nálezy Nejvyššího správního soudu.

