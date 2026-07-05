Okamura o lekci z dnešního svátku: K Evropě nepotřebujeme superstát

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„Dědictví otců, zachovej nám, Pane! 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Odkazem, který si od Cyrila a Metoděje můžeme vzít, je na křesťanských hodnotách postavená Evropa suverénních vlastí,“ napsal hned v úvodu svého textu na sociální síti Facebook Tomio Okamura.
Zdůraznil, že oba myslitelé stáli u zrodu české suverenity, i když vlastně působili na Velké Moravě, a ještě uplynulo mnoho desítek let, se z Česka stalo království s prvním korunovaným králem. Ale když pak české království krále mělo, jeho obyvatelé si sami stanovovali zákony.
„Zákony jim nevnucoval žádný Brusel. Ano, hlásili jsme se k evropským křesťanským hodnotám a k nim se hlásíme i nadále. Ale proto, abychom měli rádi Evropu – a my ji máme rádi – nepotřebujeme mít jednotný centrální evropský superstát, stejně jako ho nepotřebovali mít Cyril a Metoděj, sv. Václav, ostatní Přemyslovci či Karel IV.,“ rozvedl myšlenku Okamura.
Vyzval své spoluobčany, aby udělali vše pro to, aby suverénní zemi, dědictví svých otců, zachovali i svým potomkům.
Tomio Okamura
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