Okamura o lekci z dnešního svátku: K Evropě nepotřebujeme superstát

05.07.2026 17:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Tomio Okamura, předseda Sněmovny, napsal pár slov k dnešnímu státnímu svátku, k příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Okamura oba kněze popsal jako nositele myšlenky mostu vzniklého mezi východem a Západem. Mostu, jehož základem byla také suverenita našeho území. Suverenita, kterou je podle Okamura třeba zachovat i pro naše potomky.

Okamura o lekci z dnešního svátku: K Evropě nepotřebujeme superstát
Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

5%
6%
87%
2%
hlasovalo: 15073 lidí
Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura napsal pár slov k dnešnímu státnímu svátku. Ke svátku příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

„Dědictví otců, zachovej nám, Pane! 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Odkazem, který si od Cyrila a Metoděje můžeme vzít, je na křesťanských hodnotách postavená Evropa suverénních vlastí,“ napsal hned v úvodu svého textu na sociální síti Facebook Tomio Okamura.

Zdůraznil, že oba myslitelé stáli u zrodu české suverenity, i když vlastně působili na Velké Moravě, a ještě uplynulo mnoho desítek let, se z Česka stalo království s prvním korunovaným králem. Ale když pak české království krále mělo, jeho obyvatelé si sami stanovovali zákony.

„Zákony jim nevnucoval žádný Brusel. Ano, hlásili jsme se k evropským křesťanským hodnotám a k nim se hlásíme i nadále. Ale proto, abychom měli rádi Evropu – a my ji máme rádi – nepotřebujeme mít jednotný centrální evropský superstát, stejně jako ho nepotřebovali mít Cyril a Metoděj, sv. Václav, ostatní Přemyslovci či Karel IV.,“ rozvedl myšlenku Okamura.

Vyzval své spoluobčany, aby udělali vše pro to, aby suverénní zemi, dědictví svých otců, zachovali i svým potomkům.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Redaktorka ČT si počká na Okamuru. A pak se diví „vypjaté situaci“
„Furt mu někdo volal.“ Pavel a opoziční fronta „vyprudili“ Babiše tak, že už neuhne
Speciální školní třídy pro cizince. Padl návrh z SPD
Pavel kope nožičkou, rozjel se Okamura. Pak přišel Vystrčil

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Brusel , EU , Okamura , sněmovna , Suverenita , východ , západ , SPD , 5. července , Cyril a Mwtoděj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na Česko stejně jako Tomio Okamura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domov po dovolené často voní jinak než obvykleDomov po dovolené často voní jinak než obvykle Hubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopyHubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

14:35 Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech slaví 80 let od svého založení a svůj 60. ročník. Na…