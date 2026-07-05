Votápek se rozpovíval o konci Putina. Ukrajinci na něj mají žízeň

05.07.2026 19:18 | Monitoring
autor: Jakub Vosáhlo

Je Vladimír Putin ohrožen? Podle Vladimíra Votápka si to přinejmenším sám myslí. A také dodal, že Ukrajinci na něj mají žízeň.

Votápek se rozpovíval o konci Putina. Ukrajinci na něj mají žízeň
Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin podle bývalého diplomata a znalce Ruska Vladimíra Votápka čelí rostoucím problémům uvnitř vlastní země.

„Patrně má dojem, že je ohrožen. Otázka je, proč to tak je, a na to jsou různé teorie,“ zamyslel se loňský sněmovní kandidát Pirátů Votápek.

První variantou je podle něj prostě to, že „na něj mají Ukrajinci docela žízeň“.

„Druhá varianta, která je zajímavá a kterou minimálně někteří komentátoři říkají, je, že to je naopak hra tajných služeb, která se snaží Vladimira Vladimiroviče přesvědčit o tom, že je ohrožen, aby ho dostaly více pod vlastní kontrolu. Protože úplně nejvíc ochráníte člověka, když ho zabetonujete v nukleárním krytu,“ vykládal.

Na hlubší nervozitu Kremlu podle něj může ukazovat nedostatek pohonných hmot, útoky ukrajinských dronů i stále rozsáhlejší bezpečnostní opatření kolem hlavy státu.

Votápek upozorňuje, že Putin výrazně posílil svou osobní ochranu a stále méně se objevuje na veřejnosti. Buď se ruský prezident skutečně obává atentátu, nebo je jeho pocit ohrožení cíleně posilován lidmi z bezpečnostního aparátu.

„Existuje i teorie, že tajné služby prezidenta přesvědčují o tom, že je v permanentním nebezpečí. Člověka pak nejlépe ochráníte tím, že ho izolujete a získáte nad ním větší kontrolu,“ zaznělo v rozhovoru. O Putinovi je prý navíc známo, že už ho vládnutí nebaví, proto by bylo snazší ho od velení odstřihnout.

Podle bývalého diplomata bude pro další vývoj v Rusku rozhodující především loajalita silových struktur a nejmocnějších ekonomických skupin. Právě jejich postoj může rozhodnout o stabilitě režimu více než samotný vývoj na bojišti.

„Pokud si loajalitu udrží, tak to pravděpodobně přežije. Putin je hlava diktátorského režimu a jediným úkolem takového režimu je udržet sám sebe. Vládce tam není proto, aby se lidé měli dobře, aby byli vzdělanější, aby byli konkurenceschopnější, aby kvetly kytičky. Jediný smysl jeho existence je udržet se další měsíc, rok nebo další pětiletku,“ vykládal.

Votápek zároveň uvedl, že hospodářské potíže v Rusku narůstají a běžní obyvatelé stále více pociťují důsledky války. Přesto podle něj nelze očekávat rychlý kolaps režimu, protože ten disponuje rozsáhlým represivním aparátem a značnou schopností udržovat společnost pod kontrolou.

Psali jsme:

Votápek: Dejte Ukrajincům tomahawky. Pak na Rusko zavedou sankce místo nás
Odpoví NATO Rusku? „Záleží, co Poláci najdou.“ Zaorálek a Votápek ve při
Když Pavel, tak i Votápek. Kalousek už komunismus neřeší, ale Marvanová ano
Sprosťák Votápek? Posila Pirátů prý vulgárně nadává kvůli vlastním straníkům

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.irozhlas.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Putin , Votápek , iRozhlas.cz

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je Vladimír Putin ohrožen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Práce na černo

Plánujete třeba nějaké postihy, pro ty, co pracují na černo, ale i pro ty, co takto někoho zaměstnávají? A jaké postihy plánujete přesně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

14:35 Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech slaví 80 let od svého založení a svůj 60. ročník. Na…