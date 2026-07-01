Nové NATO. Generální tajemník Rutte si v Turecku pustil pusu na špacír

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01.07.2026 20:40 | Zprávy
autor: Natálie Brožovská

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro Anadolu Agency označil Rusko za dlouhodobou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost a vyzval spojence, aby nepolevovali v tlaku na Moskvu. Před summitem NATO v Ankaře zdůraznil nutnost vyšších výdajů na obranu, posílení obranného průmyslu i pokračující podpory Ukrajiny. Zároveň uvedl, že Evropa má nést větší odpovědnost za svou bezpečnost.

Nové NATO. Generální tajemník Rutte si v Turecku pustil pusu na špacír
Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že příští týden se summit NATO v turecké Ankaře musí stát především „summitem plnění závazků a jejich naplňování“. Za hlavní priority Aliance označil zvyšování výdajů na obranu, pokračující podporu Ukrajiny a posilování obranného průmyslu.

V rozhovoru pro tureckou státní tiskovou agenturu Anadolu Agency připomněl, že spojenci by se měli soustředit na plnění závazků přijatých na loňském summitu NATO v Haagu, především v oblasti navyšování obranných výdajů.

Mark Rutte uvedl, že evropské členské státy NATO spolu s Kanadou během posledních dvou let výrazně zvýšily výdaje na obranu. Celkově podle něj přislíbily téměř 250 miliard dolarů dodatečných investic.

Obranný průmysl jako součást odstrašení

Zdůraznil také, že Aliance musí nadále podporovat Ukrajinu a současně urychlit rozvoj obranného průmyslu napříč členskými státy.

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„Musíme skutečně výrazně zvýšit výrobu obranného průmyslu, protože je nedílnou součástí našeho odstrašení,“ uvedl Rutte. Zároveň upozornil, že navzdory určitému pokroku zůstávají výrobní lhůty příliš dlouhé a současná produkce obranného průmyslu stále nestačí.

Podle něj rostoucí obranné rozpočty samy o sobě nestačí. Spojenci se musí vypořádat také s nedostatkem vojenského personálu a dále zvyšovat kapacity obranného průmyslu, aby dokázali reagovat na rostoucí bezpečnostní hrozby.

Vyzdvihl rovněž roli Turecka, které se podle něj stalo významným centrem obranného průmyslu s téměř 3000 obrannými společnostmi. Poukázal na rychlý rozvoj tamního obranného sektoru i technologických kapacit.

NATO 3.0: silnější Evropa v Alianci

Promluvil i o budoucí podobě Aliance, kterou označil jako „NATO 3.0“. Podle něj má jít o silnější NATO se silnější evropskou částí, která ponese větší odpovědnost, ale zůstane pevně ukotvená v transatlantickém svazku.

„NATO 3.0 je jiné než NATO 2.0, kde jsme byli příliš závislí na Spojených státech,“ uvedl Rutte. Spojené státy podle něj zůstanou v Evropě nadále zapojené, a to konvenčně i prostřednictvím jaderného odstrašení, zároveň ale bude patrnější silnější evropské vedení v rámci NATO.

Rusko jako dlouhodobá hrozba i po válce

Za největší dlouhodobou bezpečnostní výzvu označil Rutte Rusko. Varoval, že Moskva zůstane hrozbou pro euroatlantickou bezpečnost i po skončení války na Ukrajině. „Rusko je hlavní hrozbou nyní i z dlouhodobého hlediska,“ uvedl Rutte. Připomněl také ruskou agresi proti Ukrajině a vojenské posilování Moskvy.

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Na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Berlíně Rutte také vyzval, aby nepolevovali v tlaku na Moskvu, urychlili posilování své obrany a více investovali do obranného průmyslu. „Musíme udržet tlak na Rusko. I když válka proti Ukrajině skončí,“ apeloval generální tajemník NATO s tím, že mezinárodní bezpečnostní prostředí je stále nestabilnější a složitější.

Při té příležitosti pak poděkoval Německu za jeho vojenskou i finanční podporu Ukrajině. Příští summit NATO v Ankaře nabídne spojencům i partnerským zemím příležitost jednat o dlouhodobé, předvídatelné a udržitelné bezpečnostní pomoci Kyjevu, doplnil Rutte.

Bez Spojených států se Ukrajina zatím neobejde

Přestože evropské státy výrazně navyšují svou podporu Ukrajině, klíčová role Spojených států podle Rutteho zůstává nenahraditelná. „Pokud jde o obranu Ukrajiny, Spojené státy jsou stále nepostradatelné. Tok klíčové americké pomoci Ukrajině pokračuje,“ uvedl a jako příklad zmínil zejména systémy protivzdušné obrany Patriot, které chrání kritickou infrastrukturu i ukrajinská města. „Pouze Spojené státy to dokážou poskytovat v takovém rozsahu. A stále to dělají. Pomáhají i mnoha dalšími způsoby, které není vždy možné na tiskových konferencích zveřejňovat,“ dodal.

Podle šéfa NATO se navíc bezpečnostní výzvy netýkají pouze samotného Ruska. Upozornil i na rostoucí spolupráci Moskvy s dalšími zeměmi. „Řekl bych Rusko, ale Rusko spolupracuje se Severní Koreou, Íránem a Čínou,“ upozornil.

Varoval proto před podceňováním čínského vojenského vzestupu. Podle něj bude mít Čína do roku 2030 výrazně posílené vojenské kapacity včetně jaderného arzenálu.

Evropa není jen Evropská unie

Zároveň ocenil rostoucí roli Evropské unie při posilování evropských obranných schopností. Vyzdvihl předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou i eurokomisaře pro obranu Andriese Kubiliuse. A vyjádřil přesvědčení, že Evropská unie podle něj může významně přispět k posílení obranného průmyslu, odolnosti i financování obrany.

Současně ale zdůraznil, že evropskou bezpečnost nelze vnímat jen optikou Evropské unie. Připomněl, že do evropské bezpečnostní architektury patří i spojenci NATO mimo EU, například Turecko, Norsko, Island nebo Velká Británie. „To, co v NATO neustále zdůrazňujeme, je inkluzivita,“ uvedl Rutte. Budoucí bezpečnostní rámec Aliance má podle něj zůstat široký a transatlantický, „od Kalifornie až po Ankaru“. „Všichni se shodujeme, že jsme silnější, když jsme co nejvíce inkluzivní,“ dodal.

Jaderné odstrašení zůstává podle Rutteho důvěryhodné

Dále se vyjádřil k evropským iniciativám na posílení jaderného odstrašení. Podle Rutteho zůstává současná jaderná architektura Aliance silná a nadále poskytuje spojencům věrohodnou ochranu.

Připomněl, že odstrašující rámec NATO stojí především na jaderných schopnostech Spojených států a Velké Británie v rámci Aliance, vedle nezávislých jaderných kapacit Francie.

Francie sice není součástí jaderné plánovací skupiny NATO, podle Rutteho ale zůstává důležitou součástí celkové odstrašující pozice Aliance. Ocenil také její rostoucí koordinaci s evropskými spojenci, která podle něj vytváří další strategický tlak na Rusko. „Myslím, že pokud jde o jaderné zbraně, jsme naprosto dobře chráněni,“ prohlásil Rutte.

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EU , Rusko , summit NATO , Rutte , Ankara

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