Vetchý narazil. Pomluva se nekonala. Policie stále v akci

Státní zastupitelství uzavřelo kauzu údajné pomluvy, které se měl vůči spolku Skupina D, organizujícímu sbírku na nákup dronů pro Ukrajinu, dopustit poslanec Pavel Růžička (ANO). Trestní oznámení podal herec Ondřej Vetchý, jeden ze zakladatelů Skupiny D. Policie věc odložila. Závěr kriminalistů potvrdilo i státní zastupitelství. Kauza je tím pravomocně skončená. Stále však má pokračovat vyšetřování Vojenské policie zaměřené na finanční toky a možný podvod.
Nejnověji se k celé kauze vyjádřila novinářka Angelika Bazalová. „Za trestním oznámením Ondřeje Vetchého na neznámého pachatele, který prý měl pomluvit Skupinu D a drony Nemesis, udělal definitivní tečku státní zástupce. Pomluva se nekonala a naopak se ukazuje, že mnohé z toho, co Růžička veřejně prezentoval, je pravda. A Ondřej Vetchý neudělal dobře, když se na policii dožadoval, aby ty údajné pomluvy prošetřila. Výsledek známe a Ondřeje Vetchého asi nepotěšil,“ napsala na síti X.
Za trestním oznámením Ondřeje Vetchého na neznámého pachatele, který prý měl pomuvit Skupinu D a drony Nemesis udělal definitivní tečku státní zástupce.— Angelika Bazalová - emko (@GeGvendy) June 5, 2026
Pomluva se nekonala a naopak se ukazuje, že mnohé z toho, co Růžička veřejně prezentoval je pravda. A Ondřej Vetchý neudělal… pic.twitter.com/0TNxt2RuTQ
Bazalová: Dobré úmysly nestačí
Dále uvedla, že ještě probíhá další šetření, které vede Vojenská policie. A tam už půjde o to, jestli se někomu prokáže trestný čin, což podle publicistky vůbec není vyloučeno. V úvahu přichází podvod nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku.
„Nepochybuji, že Ondřej Vetchý a i další členové předsednictva se na sbírce neobohacovali. Myslím, že do toho šli s čistými úmysly. Ale otázka je, zda byli schopni na to, co se při spolupráci mezi neziskovkou Skupina D a eseročkem FPV Space dělo, skutečně dohlédnout. Z těch výpovědí, které učinili na policii, jednoznačně vyplývá, že o tom žádné velké povědomí neměli. Spíš to vypadá, že se jednou za čas sešli s tajemníkem spolku Janem Veverkou a spolehli se na jeho informace. Ale to nestačí, jako členové předsednictva byli povinni dohlížet na to, aby peníze ze sbírky byly vynaloženy účelně,“ zdůraznila Bazalová.
Z účetní závěrky firmy FPV Space lze podle novinářky vyčíst zisk 13 milionů korun, odvedla však deset milionů. „Většinu vydělaných peněz si schovala do rezerv. Z každé koruny, kterou dárci přispěli na drony, skončilo 36 haléřů jako zisk, rezerva nebo jako daň,“ tvrdí Bazalová.
Herec Ondřej Vetchý podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli údajné pomluvě spolku Skupina D a projektu Drony Nemesis na začátku loňského roku v reakci na kritické výroky politiků a veřejných představitelů, kteří zpochybňovali transparentnost sbírky, dodávky dronů na Ukrajinu nebo obviňovali spolek z nekalých praktik. Policie konstatovala, že výroky, například poslance ANO Pavla Růžičky, byly sice nepravdivé, ale nedosáhly intenzity trestného činu pomluvy.
Šetření Vojenské policie v kauze Skupiny D a projektu Drony Nemesis nadále pokračuje. Prověřování, které začalo loni v prosinci, se zaměřuje především na finanční toky, ceny dronů, možné obohacování spřízněných osob a firem, zejména dodavatele FPV Space, a podezření z podvodu. Policie provedla razie, obstavila účty a vyslechla zástupce spolku. Žádné obvinění proti Ondřeji Vetchému, Janu Veverkovi ani spolku Skupina D dosud nebylo veřejně oznámeno a věc zůstává v prověřovací fázi. Skupina D veškerá obvinění odmítá, tvrdí, že drony byly dodávány legálně s příslušnými licencemi, má audity a že prověřování se týká především dodavatele, nikoli jí samotné.
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