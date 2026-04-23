Ukrajinský činitel: Babiš teď bude přívětivější. Musíme přežít

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici CNN veřejně prohlásil, že má obavy, zda se na Ukrajinu dostanou dodávky do systému protivzdušné obrany Patriot. Zvlášť kvůli válce v Íránu. „A pokud bude válka pokračovat nebo se příměří odloží… (to) nebude dobré,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
„Budeme i nadále spolupracovat s dalšími zeměmi. … Budeme připraveni nejprve poskytnout naše odborné znalosti... a druhým bodem jsou výcvikové mise,“ přislíbil.
V rozhovoru pro CNN jen několik hodin poté, co Evropská unie konečně schválila klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu, Zelenskyj uvedl, že získání peněz je pro jeho zemi otázkou „dalšího přežití“.
Ukrajina je dnes schopna vyrábět asi tisíc dronů za den a kdyby měla více peněz, mohla by vyrábět až dva tisíce dronů denně, což by jí pomohlo jak v posilování vlastní obrany, tak by to posílilo její obchodní možnosti. Zvlášť když podle agentury Reuters Američané alespoň na základně v Saúdské Arábii zavádějí systém dronové obrany inspirovaný ukrajinským systémem obrany. Agentura Reuters se tady odvolala na 5 zdrojů, které popisují, jak se Američané snaží bránit v Saúdské Arábii íránským útokům.
Nasazení ukrajinské velící a řídicí platformy nazvané Sky Map na letecké základně princ Sultan, které dosud nebylo hlášeno, je známkou toho, jak ukrajinská armáda vynikla v dronech a protidronových technologiích, které byly otuženy v jejím čtyřletém válčení s Ruskem.
Bývalý ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro Kyiv Independent prohlásil, že rok 2026 je rokem, který Ukrajina bude muset jednoduše přežít, neboť se mu zdá, že ani Ukrajinci, ale ani Rusové nebudou mít dost síly k tomu, aby dosáhli důležitého pokroku na frontě.
Jistou proměnu podle jeho názoru přinese zvolení Pétera Magyara maďarským premiérem. Kuleba předpokládá, že Magyar bude tvrdý vyjednavač, ale nebude se na Ukrajinu dívat tak kriticky jako Orbán.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Pokud jde o Spojené státy, Kuleba prohlásil, že USA neodejdou z NATO. Ale americký prezident Donald Trump bude tlačit na Ukrajinu, aby se vzdala minimálně Donbasu a dospěla k příměří. Kuleba má za to, že Trump vnímá svět optikou velmocí a je přesvědčen, že země, které velmocemi nejsou, se mají velmocím podřídit.
„Myslím, že prezident Trump bude v nadcházejících měsících před volbami v polovině volebního období hledat vítězství v zahraniční politice. A když to vezmu, vidím na mapě jen dvě místa, kde by se o to mohl pokusit, a to Kubu a nás. Takže si myslím, že se o to pokusí. Nemyslím si, že uspěje. Ale budeme mít ještě několik bouřlivých schůzek, telefonátů, příspěvků na sociálních sítích Truth a kroků Washingtonu,“ pravil Kuleba.
Přesto se domnívá, že Trump Ukrajinu nakonec neopustí, protože si to z geopolitického pohledu nemůže dovolit. Konstatoval navíc, že pokud budou Ukrajina a EU držet spolu, Ukrajina dokáže ruským útokům odolávat. A Donald Trump s tím mnoho neudělá.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.