Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli

22.03.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zoo Zlín ve středu 18. března přijala dvě samice lvů, které byly zabaveny ze soukromého chovu. Důvodem odebrání je nelegální chov zvířat bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Foto: wikipedia
Popisek: Zoo Zlín.

Zvířata propadla do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany. Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání nového záchranného a chovného centra lvů, které Zoo Zlín otevřela v září 2025. Centrum se zaměřuje nejen na chov lvů konžských, ale také na pomoc zvířatům, které stát zabaví z důvodu nevhodných chovatelských podmínek nebo ilegálního chovu.

Obě lvice zvládly transport a přesun do centra bez jakýchkoliv problémů, nyní budou procházet adaptačním obdobím. „V první fázi zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí i na chovatele. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Součástí adaptačního procesu bude také postupné seznamování s trojicí samic lva konžského. „Ubikace v chovatelském zázemí jsou oddělené, nejprve se tak bude jednat jen o vizuální a pachový kontakt. Následně odebraným lvicím umožníme návštěvu menších výběhů v zázemí centra.  kde získají více prostoru a zároveň zůstanou pod pečlivým dohledem. Teprve podle jejich chování a úspěšnosti adaptace budou následovat další kroky v podobě samotného spojení s našimi lvicemi i s vypuštěním do rozlehlého venkovního výběhu v Karibuni. Vše bude probíhat velmi pozvolně a plně se podřídí potřebám nových lvic,“ upřesnil ředitel Roman Horský.

Návštěvníci budou moci nové lvice spatřit až ve chvíli, kdy si plně zvyknou na nové prostředí a jejich zdravotní i psychický stav to umožní. „V této chvíli opravdu nedokážeme odhadnout, kdy se tak stane. Chtěl bych proto návštěvníky poprosit o trpělivost a pochopení,“ doplnil ředitel Horský.

Zoo Zlín dlouhodobě patří mezi významné instituce zapojené do ochrany zvířat a mezinárodních chovných programů. Přijetí lvic ze zabaveného chovu je dalším krokem, kterým potvrzuje svou roli moderní zoologické zahrady s důrazem na odpovědný přístup a ochranu zvířat. Lví centrum je součástí afrického Karibuni, jednoho z největších současných projektů v evropských zoo.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Zlín

Zveřejníte výsledky té vaší analýzy?

Opravdu by mě zajímalo, jak to s tím zdražováním na benzínkách je. Ze sebe nevěřím tomu, že se prodejci jen nesnaží zneužít situace. A když zjistíte, že ano, co uděláte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

