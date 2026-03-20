Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli

Zvířata propadla do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany. Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání nového záchranného a chovného centra lvů, které Zoo Zlín otevřela v září 2025. Centrum se zaměřuje nejen na chov lvů konžských, ale také na pomoc zvířatům, které stát zabaví z důvodu nevhodných chovatelských podmínek nebo ilegálního chovu.
Obě lvice zvládly transport a přesun do centra bez jakýchkoliv problémů, nyní budou procházet adaptačním obdobím. „V první fázi zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí i na chovatele. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Součástí adaptačního procesu bude také postupné seznamování s trojicí samic lva konžského. „Ubikace v chovatelském zázemí jsou oddělené, nejprve se tak bude jednat jen o vizuální a pachový kontakt. Následně odebraným lvicím umožníme návštěvu menších výběhů v zázemí centra. kde získají více prostoru a zároveň zůstanou pod pečlivým dohledem. Teprve podle jejich chování a úspěšnosti adaptace budou následovat další kroky v podobě samotného spojení s našimi lvicemi i s vypuštěním do rozlehlého venkovního výběhu v Karibuni. Vše bude probíhat velmi pozvolně a plně se podřídí potřebám nových lvic,“ upřesnil ředitel Roman Horský.
Návštěvníci budou moci nové lvice spatřit až ve chvíli, kdy si plně zvyknou na nové prostředí a jejich zdravotní i psychický stav to umožní. „V této chvíli opravdu nedokážeme odhadnout, kdy se tak stane. Chtěl bych proto návštěvníky poprosit o trpělivost a pochopení,“ doplnil ředitel Horský.
Zoo Zlín dlouhodobě patří mezi významné instituce zapojené do ochrany zvířat a mezinárodních chovných programů. Přijetí lvic ze zabaveného chovu je dalším krokem, kterým potvrzuje svou roli moderní zoologické zahrady s důrazem na odpovědný přístup a ochranu zvířat. Lví centrum je součástí afrického Karibuni, jednoho z největších současných projektů v evropských zoo.
