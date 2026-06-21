Měla zaznít zlá slova o Zelenském. Z Trumpova okolí

21.06.2026 11:45 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Americký list The New York Times tvrdí, že americký ministr financí Scott Bessent důrazně žádal 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, aby si držel odstup od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého označil za „Mr. Beana na drogách“. A nezůstal jen u toho.

Měla zaznít zlá slova o Zelenském. Z Trumpova okolí
Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump na oslavě svých narozenin

Anketa

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?

3%
95%
2%
hlasovalo: 2256 lidí
Šéf americké státní kasy Scott Bessent údajně varoval svého prezidenta Donalda Trumpa, aby si držel odstup od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož nazval „malým hajzlíkem“, „dítětem se speciálními potřebami“ a „Mr. Beanem na drogách“. Tato slova nalezneme v knize „Změna režimu: Uvnitř imperiálního prezidentství Donalda Trumpa (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump)“ od publicistů deníku The New York Times Maggie Habermanové a Jonathana Swana.

O nové knize informovala řada deníků a zpravodajských serverů, od serveru Axios. přes CNN, samotný The New York Times až po britský The Guardian.

V knize se prý můžeme dočíst, že Trump považuje sám sebe za mocnějšího, než byli Adolf Hitler nebo Napoleon. Srovnával se prý i s Mao Ce-tungem.

Vedle toho se v knize vyjadřoval k Epsteinově kauze a hodnotil své spolupracovníky. Občas dost nelichotivě.

„Několik Trumpových poradců se obávalo“ možného výbuchu, když Zelenskyj přišel do Bílého domu. Tehdy bylo oznámeno, že je na spadnutí podpis dohody o nerostných surovinách na Ukrajině, která Spojeným státům přinášela řadu výhod. Jako odměnu za pomoc, kterou Američané do té doby poskytli Ukrajincům vzdorujícím ruské agresi. „Bessent Trumpovi důrazně doporučil, aby Zelenského ani nepustil do Bílého domu, dokud dohodu nepodepíše,“ napsali autoři knihy.

„S tímhle malým hajzlem jsem si už poradil,“ říkával Bessent svým spolupracovníkům o Zelenském,“ uvádí se v knize. „Je zákeřný. Pro Evropany je jako dítě se speciálními potřebami. A chová se jako pan Bean na cracku.“

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

17%
17%
60%
6%
hlasovalo: 13375 lidí
Schůzka z února 2025 připomínala Waterloo. Prezident USA Trump a jeho viceprezident J. D. Vance na Zelenského křičeli a Zelenskyj opustil Bílý dům předčasně. K podpisu dohody vůbec nedošlo.

Bessent agentuře Bloomberg řekl, že si Zelenskyj vstřelil „jeden z velkých diplomatických vlastních gólů“. „Byl jsem šokován. Šokován, že prezident Zelenskyj přišel do Oválné pracovny, choval se takto, mluvil takto s prezidentem, mluvil s viceprezidentem, ale co je důležitější, takto projevoval neúctu k americkému lidu,“ nechal se slyšet Bessent.

Není bez zajímavosti, že podle autorů knihy Bessement v jistou chvíli přirovnal Trumpa ke Georgi Sorosovi, pro kterého Bessement v minulosti také pracoval.

Psali jsme:

Drzá opozice, Vyskočil se rozjel u některých jmen
Poslední den ve funkci odpálila bombu. Fauci, Wu-chan a původ covidu
Moravec a 90 tisíc z ČT. Co bylo zamlčeno?
Šlachta (Přísaha): Evropa se musí probudit

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://www.amazon.com

https://www.axios.com

https://www.nytimes.com

https://www.theguardian.com

https://www.youtube.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

USA , válka , zahraničí , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Bessent

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je podle vašeho názoru Trump mocnější než Napoleon?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkrokuPotravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkroku Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

V timto případě má ministr financí Bessent ............., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVierka , 21.06.2026 12:17:55
mé sympatie. Velice dobrý odkad na lidi. V případě exprezidenta Ukrajiny ho ohodnotil velmi dobře. - To v bruselském mocnářství Zelenského všichni potentát - papaláši milují a líbají se s ním jakoby patři do jejich rodiny . Marioneta Layenová ho líbala a čekala , že se k němu ještě jednou dostane .... na nášup, na další líbačku. Stejná krevní skupina - u ní minulost i současnost má dlouhé stíny a u Ukrajince taktéž. !!!

|  6 |  0

Další články z rubriky

Majetek? Proč se neptají Fialy? Babiš naznačil vážnou věc

13:03 Majetek? Proč se neptají Fialy? Babiš naznačil vážnou věc

„Antibabišovký deník píše! To oni způsobují inflaci!“ Předseda vlády Andrej Babiš se kriticky postav…