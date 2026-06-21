Měla zaznít zlá slova o Zelenském. Z Trumpova okolí

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
O nové knize informovala řada deníků a zpravodajských serverů, od serveru Axios. přes CNN, samotný The New York Times až po britský The Guardian.
V knize se prý můžeme dočíst, že Trump považuje sám sebe za mocnějšího, než byli Adolf Hitler nebo Napoleon. Srovnával se prý i s Mao Ce-tungem.
Vedle toho se v knize vyjadřoval k Epsteinově kauze a hodnotil své spolupracovníky. Občas dost nelichotivě.
„Několik Trumpových poradců se obávalo“ možného výbuchu, když Zelenskyj přišel do Bílého domu. Tehdy bylo oznámeno, že je na spadnutí podpis dohody o nerostných surovinách na Ukrajině, která Spojeným státům přinášela řadu výhod. Jako odměnu za pomoc, kterou Američané do té doby poskytli Ukrajincům vzdorujícím ruské agresi. „Bessent Trumpovi důrazně doporučil, aby Zelenského ani nepustil do Bílého domu, dokud dohodu nepodepíše,“ napsali autoři knihy.
„S tímhle malým hajzlem jsem si už poradil,“ říkával Bessent svým spolupracovníkům o Zelenském,“ uvádí se v knize. „Je zákeřný. Pro Evropany je jako dítě se speciálními potřebami. A chová se jako pan Bean na cracku.“
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Bessent agentuře Bloomberg řekl, že si Zelenskyj vstřelil „jeden z velkých diplomatických vlastních gólů“. „Byl jsem šokován. Šokován, že prezident Zelenskyj přišel do Oválné pracovny, choval se takto, mluvil takto s prezidentem, mluvil s viceprezidentem, ale co je důležitější, takto projevoval neúctu k americkému lidu,“ nechal se slyšet Bessent.
Není bez zajímavosti, že podle autorů knihy Bessement v jistou chvíli přirovnal Trumpa ke Georgi Sorosovi, pro kterého Bessement v minulosti také pracoval.
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