MHMP: Praha spouští mapu oáz chladu

Mapový podklad nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. Je dostupný na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Projekt vznikl ve spolupráci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást pražské Strategie adaptace na změnu klimatu.
Extrémně horkých dnů v Praze v posledních letech přibývá a město proto postupně rozšiřuje nástroje, které pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny. Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Dostupná je na adrese ZDE.
Do budoucna je navíc v plánu další rozvoj mapy. Přibývat budou například informace o chladných parcích a klimatizovaných prostorách veřejných budov nebo aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze. V plánu je také zapojení městských částí, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality na svém území.
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„Interaktivní mapa oáz chladu pomůže Pražanům i návštěvníkům snadno najít místo, kde se mohou v horkých dnech ochladit. Nechceme jen pasivně čekat na vybudování nové infrastruktury. Využíváme to, co už v Praze funguje, pítka, mlžítka, fontány, stinné parky nebo místa u vody a propojujeme je do jedné přehledné mapy. Do budoucna chceme přidat i klimatizované vnitřní prostory jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
„V minulých dnech jsme si v Praze znovu vyzkoušeli, jak náročné umí být tropické teploty blížící se čtyřicítce. Proto jsem rád, že díky spolupráci odboru ochrany prostředí a Operátora ICT vzniká praktická digitální služba, která lidem pomůže zvládat dopady horka i klimatické změny,“ uvádí radní hl. m. Prahy v oblasti ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.
Projekt realizuje městská společnost Operátor ICT na základě zadání odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Na jeho přípravě spolupracoval také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který poskytuje datové podklady. „Technologie mají lidem usnadňovat každodenní život. Mapa oáz chladu je dobrým příkladem digitální služby, která využívá městská data k tomu, aby obyvatelům pomohla rychle najít místo, kde se mohou během horkých dnů ochladit. Zároveň jsme ji navrhli tak, aby ji bylo možné v budoucnu dále rozvíjet a rozšiřovat o nová data,“ uvádí předseda představenstva společnosti Operátor ICT Luboš Kratochvíl.
Interaktivní mapa představuje další krok v rozvoji digitálních služeb hlavního města, které využívají data ke zlepšování kvality života obyvatel. Současně navazuje na další aktivity Prahy zaměřené na adaptaci na změnu klimatu a posilování odolnosti města vůči stále častějším vlnám horka.
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