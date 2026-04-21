„Neodvolám.“ Vondráček po střetu v ČT přitvrdil. Strhla se lavina

Jedním z nejvyhrocenějších momentů Nedělní debaty ČT se stal spor mezi poslancem ANO Radkem Vondráčkem a moderátorem Martinem Řezníčkem o obranných výdajích a plnění závazků vůči NATO. Vondráčka rozčílila poznámka, že vláda Andreje Babiše „nehodlá dostát svým závazkům“, což označil za nefér a zavádějící výrok.
Poslanec ANO tvrdil, že kabinet chce závazky plnit, jen jiným tempem. „My máme 2,07 procenta HDP,“ namítal a hájil plán, podle něhož má Česko slíbené výdaje naplnit postupně do roku 2035.
Řezníček naopak upozorňoval, že ve schváleném rozpočtu je pro letošní rok pouze 1,7 procenta HDP, a právě z toho vycházel. Na Vondráčkovu kritiku reagoval stručně: „Omlouvám se, ale nebyla.“
Debata následně přešla i do osobní roviny. Vondráček moderátora napomenul slovy: „Dávejte si na to pozor. Zlepšete svoji práci.“ Spor tak ukázal střet mezi pohledem opozice, která hájila vlastní rozpočtové plány, a moderátorem, jenž připomínal konkrétní čísla a současný stav veřejných financí.
Na vyhrocenou přestřelku v Nedělní debatě ČT nyní reagoval i sám Radek Vondráček na síti X. Uvedl, že kritiku moderátora Martina Řezníčka považuje za oprávněnou a nehodlá na svých slovech nic měnit.
„Dovolil jsem si podle mého názoru zcela oprávněně kritizovat práci moderátora veřejnoprávní televize,“ napsal Vondráček. Tím dal najevo, že své vystoupení ve studiu nepovažuje za přehnané.
Současně si posteskl nad reakcemi části veřejnosti, která jeho vystupování v pořadu kritizovala. „Pro zaslepené zastánce ČT je to ale něco jako kacířství a asi podle nich zasloužím mediálně upálit,“ uvedl.
Poslanec ANO zároveň zdůraznil, že od svých výroků neustoupí. „Neodvolám, a trvám na to, že každý občan, tedy i politik, má demokratické právo vyjádřit názor. Třeba právě i na ČT,“ dodal Vondráček. Spor tak po televizní debatě pokračuje i na sociálních sítích.
Dovolil jsem si podle mého názoru zcela oprávněně kritizovat práci moderátora veřejnoprávní televize. Pro zaslepené zastánce ČT je to ale něco jako kacířství a asi podle nich zasloužím mediálně upálit. Neodvolám, a trvám na to, že každý občan, tedy i politik, má demokratické…— Radek Vondráček (@vondraaczech) April 21, 2026
Lidé Vondráčka cupují: Vyhrožoval jste a ztratil nervy
Pod Vondráčkovým příspěvkem se následně rozjela ostrá diskuse, v níž řada uživatelů jeho vystupování v České televizi tvrdě kritizovala. Mezi nimi nechyběli ani opoziční politici.
Exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) Vondráčkovi vzkázal, že „lež není názor“ a moderátor má povinnost politiky opravovat, pokud uvádějí nepravdivé informace. Dodal, že stačí nelhat a moderátor pak nebude muset zasahovat. „Tak jednoduché to je, vy neodvolám…,“ doplnil.
Reagoval také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Vondráčkovi vzkázal, že nešlo o oprávněnou kritiku, ale o „sprosté vyhrožování“, zatímco moderátor jej podle něj pouze konfrontoval s fakty. „A na to v ANO očividně jinak, než argumentačními fauly (zdravím kolegu Nachera) nebo ve vašem případě vyhrožováním, reagovat neumíte…,“ napsal Vondráčkovi.
Přidala se také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která stručně vzkázala, že „vyhrožovat nemá v demokratické společnosti nikdo. Ani politik,“ postavila se na stranu kritiků Vondráčkova vystupování v debatě.
Do debaty se vložil také poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS), který Vondráčkovi veřejně oponoval. „To nebyla žádná kritika. Pronesl jste výhružnou větu: ,Dejte si na to pozor!‘ Bylo to naprosto nepatřičné a přes čáru. Takhle bychom se k sobě chovat neměli. I proto jsem se potom v pořadu ozval, že se mi toto Vaše chování vůbec nelíbilo,“ uvedl.
Radek Vondráček následně jeho tvrzení odmítl s tím, že jeho slova vůči moderátorovi nebyla výhrůžkou a trval na tom, že šlo o oprávněné upozornění na práci České televize. „Upozornit moderátora, aby si dával pozor na fakta, to opravdu není žádná výhružka, vážený pane kolego. Nikdo není nekritizovatelný. Divák má plné právo za své peníze obdržet reálné informace, ne subjektivní pocity,“ napsal.
Upozornit moderátora, aby si dával pozor na fakta, to opravdu není žádná výhružka, vážený pane kolego. Nikdo není nekritizovatelný. Divák má plné právo za své peníze obdržet reálné informace, ne subjektivní pocity.— Radek Vondráček (@vondraaczech) April 21, 2026
Podobně i mnozí uživatelé pod jeho příspěvkem vytýkali Vondráčkovi agresivní tón vůči moderátorovi Martinu Řezníčkovi a upozorňovali, že překročil hranici běžné politické polemiky.
„Nedovolil jste si kritizovat, nýbrž vyhrožovat, v tom je rozdíl,“ napsal jeden z komentujících s tím, že politik placený z veřejných peněz by měl vystupovat klidněji a věcněji.
Další uživatelka uvedla, že názor lze vyjádřit i slušně. „To, co jste tam předvedl, bylo opravdu velmi neprofesionální. A ta drzost, s jakou jste kritizoval moderátora, byla opravdu za hranou,“ vzkázala Vondráčkovi.
Objevily se i reakce, podle nichž se poslanec ANO snaží vydávat nátlak za svobodný názor. „Jenže vy jste, pane Vondráčku, vyhrožoval. Pokud považujete vyhrožování za vyjádření názoru, tak OK, ale vyhrožování zůstane vyhrožováním,“ zaznělo v debatě.
Jiní komentující mířili na emoce, které podle nich ve studiu nezvládl. „Ujely vám nervy a nebylo to na místě. Pokud nechápete smysl debat, tak odmítejte pozvání,“ napsala další diskutující. Kritická vlna tak ukázala, že Vondráčkova obhajoba jeho vystoupení část veřejnosti spíše ještě více popudila.
Další komentující pak po Vondráčkovi žádali omluvu a zpochybňovali jeho argument, že šlo pouze o demokratické vyjádření názoru. „Demokraticky vyjádřit ano… A to, co jste ve vysílání předvedl, bylo podle vás demokratické?“ ptal se jeden z uživatelů.
Jiná komentující mu vytkla, že místo sebereflexe volí další útok. „Místo abyste se omluvil, tak jste plačka,“ napsala ostře s tím, že očekávala spíše uznání chyby.
Ozývaly se i hlasy, podle nichž je úlohou moderátora reagovat na nepravdivá tvrzení politiků. „A pokud lžeš, tak ti každý na ČT má právo v zájmu pravdy říct, že lžeš, ne?“ uvedl další diskutující.
Naopak se objevily i hlasy, které se postavily na stranu Radka Vondráčka a kritizovaly vystupování moderátora Martina Řezníčka.
Zcela jinak nedělní hádku vidí komentátorka Karolína Stonjeková: „Česká televize v poslední době začíná vykazovat výrazné rysy sebepoškozování, až bych řekla, že jsou tam patrné jisté vysloveně masochistické tendence. Jako by nestačily nevyvážené debaty 5 na 1 – tedy pět osobností se stejným názorem proti jednomu Ladislavu Jaklovi, jako by nestačily trapné estrády, na nichž umělci dělají agitku pro Palestinu a vyřvávají ‚Fuck Babiš”. Jako by nestačily tendenční reportáže v Reportérech ČT.“
„Oni ještě nasadí místo neobjektivního a zaujatého Moravce veleneobjektivního a velezaujatého Řezníčka, který měl z obrazovky veřejnoprávní televize zmizet nejpozději po totálně zpackané prezidentské debatě. Ale nevadí! Pokud se ČT a pokud se Řezníček rozhodli, že budou všem kritikům ČT dávat vagony munice a tuny důvodů, proč si ‚Kavky‘ zaslouží osekat až na kost, tak za mě OK. Jen houšť a větší kapky, jen více téhle vaší sebedestrukce, soudruzi!“ přeje České televizi.
A také mediální expertka Alena Maršálková vidí chybu u moderátora. „Moderátor Řezníček kladl manipulativní otázky a používal nálepky a zažité narativy a poslanec Radek Vondráček se správně ohradil. Takové chování moderátora je nepřijatelné a odporuje Kodexu ČT, to snad vidí každý soudný člověk. Přitom stačilo, aby se po prvním upozornění pana poslance na manipulativní dotaz moderátor omluvil a položil tu otázku bez těch přílepků a nálepek a debata by pokračovala dál,“ řekla pro ParlamentníListy.cz mediální odbornice, podle které redaktoři a moderátoři ČT vedou mediální štvanici vůči politikům současné koalice už roky.
„Před několika měsíci jsem veřejně prezentovala názor, že politické debaty v České televizi jsou zbytečné a vládní politici by do nich měli přestat chodit. A nedělní pořad mě v tom znovu utvrdil. I když se poslanec Vondráček ohradil proti manipulativním otázkám moderátorem Řezníčkem, stejně z něj pro část diváků nevyšel jako vítěz,“ dodává pak s tím, že hádka posloužila obhájcům „jediné pravdy“.
