Senátor Holásek: Před spojenci vypadáme jako hlupáci

Byl bych radši, kdyby ústavní činitelé mezi sebou nešermovali žalobami, ale byli schopni nalézt shodu. Normálně a lidsky.
A je jasné, že prezident zastupuje stát navenek, jak mu to výslovně ukládá i Ústava. Stejně jako mi přijde férový kompromis, kdyby Česko zastupoval prezident na neformálních setkáních hlav států a další části summitu NATO měli na starosti vládní představitelé.
Jenže k takovému kroku musí být ochota se domluvit. Takto vypadáme před našimi spojenci jako hlupáci.
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