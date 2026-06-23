Senátor Holásek: Před spojenci vypadáme jako hlupáci

23.06.2026 21:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.

Senátor Holásek: Před spojenci vypadáme jako hlupáci
Foto: senat.cz
Popisek: Jan Holásek

Byl bych radši, kdyby ústavní činitelé mezi sebou nešermovali žalobami, ale byli schopni nalézt shodu. Normálně a lidsky.

A je jasné, že prezident zastupuje stát navenek, jak mu to výslovně ukládá i Ústava. Stejně jako mi přijde férový kompromis, kdyby Česko zastupoval prezident na neformálních setkáních hlav států a další části summitu NATO měli na starosti vládní představitelé.

Jenže k takovému kroku musí být ochota se domluvit. Takto vypadáme před našimi spojenci jako hlupáci.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

  • BPP
  • senátor
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Holásek

Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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Senátor Holásek: Před spojenci vypadáme jako hlupáci

21:05 Senátor Holásek: Před spojenci vypadáme jako hlupáci

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.