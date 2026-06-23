Hejma vypálil na Pavla: Odpudivá bytost? A strhla se smršť

Prezident Petr Pavel se obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou kvůli rozhodnutí vlády, která jej nezahrnula do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu své kroky zdůvodnila tím, že považuje postup kabinetu za bezprecedentní zásah do výkonu prezidentských pravomocí.
Podle svých slov považuje za svou povinnost prezidentské pravomoci nejen vykonávat, ale také bránit. „Ne kvůli sobě. Ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně,“ uvedl Petr Pavel mimo jiné ve zveřejněném stanovisku.
Na rozhodnutí hlavy státu nekompromisně reagoval muzikant, publicista a překladatel Ondřej Hejma. Na sociální síti Facebook napsal stručný, ale výbušný komentář: „Není ten náš prezident náhodou odpudivá bytost?“
Hejma už dříve prezidentovi vyčítal jeho komunistickou minulost a vojenskou kariéru před rokem 1989. Ostře se do něj pustil také kvůli sporu o jmenování Filipa Turka ministrem, kdy Pavlovi vytýkal, že se podle něj postavil proti vůli nové vlády.
Pod jeho příspěvkem se nyní objevila řada souhlasných reakcí. Někteří diskutující psali, že Petr Pavel podle nich „není náš prezident“. Další jej označovali za „nejhoršího“, „nejbizarnějšího“ či „nejhysteričtějšího“ prezidenta, kterého Česká republika měla. Často se opakovaly i souhlasné příspěvky s Hejmovým hodnocením, že jde o „odpudivou bytost“.
K podání kompetenční žaloby se vyjádřil také ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Na tiskovém brífinku ve Sněmovně uvedl, že podle něj se prezident rozhodl pro konfrontační postup.
Macinka zdůraznil, že vláda považuje summit NATO za významnou akci, na níž chce obhájit své postoje. „Jedná se o významný summit, ta vláda prostě cítí potřebu si na takto významné akci obhájit svoji pozici, to nemá vůbec nic společného s tím, kdo komu co určuje a neurčuje. Takže prezident se rozhodl jít konfrontační cestou,“ řekl novinářům.
Ministr odmítl prezidentovo tvrzení, že se snažil o dohodu. Připomněl přitom dřívější komunikaci mezi Hradem a premiérem. „Já si vybavuji na začátku dubna nějaký velmi ostře formulovaný dopis panu premiérovi, který vypadal rozhodně úplně jinak, než jak by měla vypadat dohoda,“ prohlásil.
Podle Macinky by politici neměli řešit své spory prostřednictvím soudů. „Politici by se neměli dávat k soudu, neměli by na sebe dávat kompetenční žaloby a neměli by na sebe posílat trestní oznámení v tom smyslu výkonu těch pravomocí,“ uvedl.
Šéf české diplomacie zároveň zopakoval svůj dlouhodobý názor na prezidenta. „On dlouhodobě zmiňuje i ve svých vyjádřeních, že chce vyvažovat a ideově i programově i politicky vyvažovat vládu, tedy jinými slovy, že on se situuje do role vůdce české opozice,“ dodal.
Své stanovisko zveřejnil na sociální síti X také premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že rozhodnutí prezidenta respektuje, ale nepovažuje ho za správné. „Rozhodnutí pana prezidenta podat kompetenční žalobu respektuji, ale nemyslím si, že je to dobře,“ uvedl předseda vlády.
Babiš v té souvislosti zmínil spor kolem nejmenování Filipa Turka členem vlády. Podle něj tehdy prezident překročil ústavu, přesto se rozhodl žalobu nepodat. „Není správné, pokud na sebe ústavní činitelé podávají žaloby k Ústavnímu soudu, proto jsem také kompetenční žalobu nepodal, když pan prezident odmítal jmenovat pana Turka ministrem, přestože podle mě a mnoha odborníků překračoval Ústavu,“ doplnil.
Připomněl, že o kompetenční žalobě se hovořilo už při tehdejším sporu o nejmenování Filipa Turka, ale kabinet se nakonec rozhodl touto cestou nevydat.
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