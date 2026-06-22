Správa železnic: Počet nehod na železnici klesá

Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice můžou skončit tragicky. Motto Gameplay není realita upozorňuje na rozdíl mezi bezrizikovou hrou a skutečným světem, kde má každé rozhodnutí své následky.
V loňském roce došlo na železničních přejezdech Správy železnic ke 131 střetům vlaků s auty. To je nejnižší číslo za pět let. Letos je pak nejnižší počet obětí všech neštěstí od ledna do května ve srovnání posledních pěti let. Objevují se ale případy, kdy někdo záměrně riskuje, třeba kvůli natočení videa na sociální sítě.
„Každá tragédie na kolejích má obrovský dopad: na rodiny obětí, cestující, ale i na železničáře a záchranáře, kteří na místě zasahují. Jakýkoli krok, který může posílit aktuální pozitivní trend ve statistice bezpečnosti, proto vítám. Takovými kroky jsou například investice do přejezdů, to jsou stovky milionů korun ročně, ale pomoct může i takováto chytře zacílená kampaň, jakou Správa železnic na léto připravila,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Abychom příznivá čísla v oblasti bezpečnosti železnice udrželi, připravili jsme na léto novou kampaň. Právě období letních prázdnin patří dlouhodobě k nejrizikovějším, protože žáci a studenti více cestují a zároveň jsou náchylnější podlehnout nebezpečnému obsahu na sociálních sítích. Snažíme se proto na ně mluvit jazykem, kterému rozumí a k šíření kampaně využíváme právě především internet,“ dodává generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
„Mladí lidé jsou dnes vystaveni velkému množství obsahu na sociálních sítích, a proto považujeme za důležité připomínat, že reálný svět funguje jinak než ten virtuální. Každá podobná kampaň pomáhá zvyšovat povědomí o bezpečném chování na železnici a může přispět k tomu, aby tragických událostí dále ubývalo,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
„Z každého neoprávněného vstupu do kolejiště může být tragédie. Drážní úřad každoročně řeší kolem 500 přestupků tohoto typu a více než deset procent z nich se týká nezletilých. Proto vedle preventivních kampaní pracujeme se Správou železnic také na posílení vzdělávání a připravujeme nové podpůrné nástroje pro pedagogy. Železnice není prostor pro riskování ani napodobování obsahu ze sociálních sítí,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.
V minulém roce na železnici zemřelo celkem 38 lidí ve věku do 26 let, 13 z nich bylo dokonce nezletilých. I mezi mladými lidmi jde často o oběti nehod na přejezdech. V této věkové kategorii se ale zároveň nejčastěji objevuje záměrné riskování pod vlivem sociálních sítí, včetně pohybu v kolejišti, na odstavených vozech nebo vandalismu.
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