Nová sociální demokracie: Nadutá ega zástupců koalice

Macinko s Okamurou a Babišem, začněte myslet na zájmy státu namísto svých eg!
Situace kolem nepřizvání prezidenta Petra Pavla jako člena delegace na summit NATO dospěla do zcela absurdní polohy, kdy prezident musí podávat kompetenční žalobu.
Vzhledem k natolik nestabilní situaci v oblasti mezinárodních vztahů považujeme neochotu koalice domluvit se s prezidentem na kompetenčně spravedlivém rozdělení rolí v zahraniční politice za ohrožující pro tento stát. Souhlasíme s tím, že jednání koalice v této věci je bezprecedentní a navíc úplně trapné.
Za tuto situaci nemůže nic jiného než nadutá ega zástupců koalice, kteří se rozhodli brát si za rukojmí předvídatelnost České republiky v zahraniční politice i vůči našim partnerům, a v důsledku tedy bezpečnost nás všech.
Ukotvení Nové sociální demokracie je jasně proevropské, podporující spolupráci s našimi blízkými partnery, předvídatelnost a zodpovědnost vůči našim zájmům ležícím na Západě a v Evropě.
A na tom by se měla jakákoli vláda této země s jakýmkoli prezidentem vždy umět domluvit.
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