„Proboha, co to je?“ Šídlo a Sedláček natočili video. Lidé se zhrozili

Knihovna Václava Havla čelí nejvážnější krizi od svého vzniku. Instituci zasáhly personální spory i odchod několika významných sponzorů, kteří dlouhodobě financovali její provoz. Situace se podle ředitele Tomáše Sedláčka vyhrotila natolik, že je ohrožena samotná budoucnost organizace.
Sedláček uvedl, že byl na jaře postaven mimo výkon své funkce a od začátku dubna fakticky knihovnu neřídí a nesmí tam ani chodit. Přesto odmítá z funkce ředitele odstoupit. Kritici mu vyčítají především chaotický styl řízení a nedostatečné manažerské schopnosti, což Sedláček odmítá a označuje za osobní útoky.
Další komplikací je odchod bývalé první dámy Dagmar Havlová z projektu. Veškerá práva k užívání jména a odkazu Václava Havla nyní přešla pod nadaci Nadace VIZE 97. Havlová zároveň naznačila, že je připravena podpořit nové projekty spojené s Havlovým odkazem, pokud budou mít jasnou koncepci a zajištěné financování. Podle některých pozorovatelů tak není vyloučeno, že by v budoucnu mohla vzniknout nová instituce navazující na dosavadní činnost knihovny.
Na internetu se nyní objevilo video s Tomášem Sedláčkem, které se tématu Havla dotýká, ale vlastně vůbec nikdo ho nepochopil. Celé prapodivné video začíná příjezdem Tomáše Sedláčka ke kyvadlu na Letné, přičemž na ramenou má Sedláček velký magnetofon. Na zídce tam potká Jindřicha Šídla, který kouká do tabletu.
„Čau Tomáši,“ praví Šídlo v tričku s podobiznou Václava Havla.
„Nazdar Jindřichu, zase řešíš smysl života, vesmíru a odkazu Václava Havla, viď?“ ptá se Sedláček v herecké křeči.
„Ne, já koukám na fotbal,“ odpovídá Šídlo, načež se video překlopí v něco, co lidé rozhodně nečekali.
„Ale to by tě taky dlouho nebavilo, kdyby tam vyhrávala lež a nenávist,“ prohlásí totiž Sedláček a z velkého magneťáku pustí Martu Kubišovou a její modlitbu pro Martu.
Oba si pak začnou s písní prozpěvovat, vznáší se nad nimi duch Václava Havla a celé to má nejspíše vyvolávat melancholické pocity. Jenže jejich půlminutový zpěv v lidech vyvolal pocity úplně jiné. Především pocit trapnosti a smíchu.
„Mysleli jste si, že už jste viděli všechno? Chyba! Tohle Vás absolutně odrovná a zabije. Smíchy. Vydržte do konce, ten hluboký umělecký zážitek za to stojí! A tímto videem bych dění okolo tragické ztráty, která tato země utrpěla ukončením činnosti Knihovny Václava Havla uzavřel,“ píší lidé.
Mysleli jste si, že už jste viděli všechno? Chyba! Tohle Vás absolutně odrovná a zabije. Smíchy. Vydržte do konce, ten hluboký umělecký zážitek za to stojí! A tímto videem bych dění okolo tragické ztráty, která tato země utrpěla ukončením činnosti Knihovny Václava Havla uzavřel.… pic.twitter.com/V5VJMq0Hep— Vočko Szyslak (@SzyslakVocko) June 23, 2026
„V závěru falešného zpěvu z nich úplně tryská láska, mír, pravda pravdoucí a všechny kladné hodnoty, co jich po kavárnách je. až mi to vehnalo slzy do očí,“ přidali se další.
v závěru falešného zpěvu z nich úplně tryská láska, mír, pravda pravdoucí a všechny kladné hodnoty, co jich po kavárnách je.— François Pignon (@fransoapinon) June 23, 2026
až mi to vehnalo slzy do očí.
Většině zejména není jasné, jaký je účel videa, zda jde o parodii nebo je to myšleno vážně. „Proboha, co to je? Musela jsem si to pustit dvakrát, ale stejně mi nějak unikl smysl té skvělé nahrávky…to je asi parodie ne?“ ptají se.
Proboha, co to je???????— IHŠ (@IvHorSip) June 23, 2026
Musela jsem si to pustit dvakrát, ale stejně mi nějak unikl smysl té skvělé nahrávky…to je asi parodie ne?
Ať tak či tak, video se rozhodně zapíše do zlatého fondu českého internetového bizáru. "Ti hoši se pomátli !!!!" dodávají diskutující.
Nene ????+? Ti hoši se pomátli !!!!— Jana Hornová (@JanaCubrt) June 23, 2026
Krátké video s Tomášem Sedláčkem a Jindřichem Šídlem, které se začalo šířit na sociálních sítích, pochází z posledního dílu satirického pořadu Šťastné pondělí, z epizody s názvem „Politická doba temna nekončí. Zachrání nás Sedláček?“
Šídlo se v díle věnoval vládě Andreje Babiše, která minulý týden oslavila půl roku své existence. Jak poznamenal, právě to ho vede k bilancování, a to „s tradičním nadhledem, vyváženě a bez zbytečně přepjatých emocí“. „Takže co se to doprdele v téhle zemi děje?“ dodal vzápětí.
Na adresu představitelů Babišovy vlády pak poznamenal, že jejich působení je „hrozivé“. Zároveň ale dodal, že zatímco o nich bylo slyšet příliš, o představitelích opozice nebylo slyšet téměř vůbec.
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Jako příklad následně pustil například výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) o tom, že Ukrajinci podle něj „masivně“ jezdí na Ukrajinu na dovolenou, zneužívají dávky, roste kvůli nim kriminalita a je jich v Česku příliš mnoho. Následně připomněl i starší výroky někdejšího předsedy SPR-RSČ Miroslava Sládka, který tvrdil, že se „cikánské etnikum“ podílí ze 70 až 80 procent na trestné činnosti a je pro zemi přítěží.
V souvislosti se Sládkovými výroky pak Šídlo nešetřil údernými slovy. „Ano, osm procent lidí v této zemi už před třiceti lety pravidelně volilo vychcaného, ulhaného rasistu a xenofoba,“ řekl.
Dál Šídlo porovnal někdejšího ministra kultury Vítězslava Jandáka, který resort vedl za vlády Jiřího Paroubka, se současným ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Můžete říct, že teď je to horší, protože Jandák aspoň nebyl udavač StB a nepodepsal se pod návrh, který fakticky zlikviduje Českou televizi a Český rozhlas, protože byl ministrem jen něco málo přes rok,“ uvedl Šídlo.
Vzápětí dodal, že ani Klempíř podle něj nemusí ve funkci vydržet dlouho. „Klempíř tam taky o moc déle nebude,“ řekl moderátor.
A zaměřil se na šéfa české diplomacie Petra Macinku (Motoristé sobě), kterého porovnal s někdejším prezidentem Václavem Klausem. I v tomto případě podle něj platí, že současná politická realita má své předobrazy v minulosti. „Kdybyste třeba měli pocit, že jste snad nikdy nezažili tak sebestředného a arogantního politika, jako je dnešní ministr zahraničí a šéf agentury pro začleňování obtížně přizpůsobivých Motoristů Petr Macinka, tak se zase zkuste uklidnit. Už tu vše jednou bylo. Stačí jen líp zapátrat v paměti,“ uvedl Šídlo.
Následně připomněl rozhovor Luboše Xavera Veselého s Václavem Klausem a Macinku označil za „dlouholetou rohožku Václava Klause“.
Poté Šídlo dodal, že by v podobných srovnáních mohl pokračovat dál, přičemž v záběrech ukázal i Filipa Turka. „Vážně to vypadá, že takhle blbé to ještě nebylo a tahle parta nám asi jen tak žádnou dovolenou nedopřeje,“ uzavřel tuto část.
Závěr pořadu Šídlo pojal jako výzvu k občanské aktivitě. Připomněl, že už na podzim přijdou volby, v nichž se bude rozhodovat nejen o vedení měst a obcí, ale také o části Senátu. Zmínil i nadcházející prezidentskou volbu a zdůraznil, že politický vývoj mohou lidé ovlivnit. „Stejně tak můžete podporovat a hájit svá oblíbená média, ať už veřejnoprávní nebo soukromá,“ dodal.
A k tomu vzpomněl i jeden z veřejných vzkazů Václava Havla. „Až to bude nejblbější, tak se to najednou začne obracet k lepšímu,“ zaznělo v ukázce.
Právě na tento závěr pořadu navazovala scéna Šídla s Tomášem Sedláčkem, která se začala samostatně šířit na sociálních sítích a narazila na kritiku.
Na jejich video později upozornil i Tomáš Sedláček na svém facebookovém profilu. I pod jeho příspěvkem se však objevily nelichotivé reakce.
„Tak nevím, jestli je to víc blbý, nebo trapný,“ napsala jedna z uživatelek.
Další komentující mířila přímo na Sedláčka. „Já nevím, takto se knihovna nevede,“ vzkazovali mu.
Jiný uživatel označil video za „morální kýč“. „To je komedie. Marta, modlitba, Véčka, fotbal s pravdou a láskou. Toto jsou jakože intelektuálové? To je morální kýč jako řemen. Dinosaurus, co zamrznul v permafrostu. Budíček, proberte se, je 21. století,“ napsal.
Kritika pokračovala i v dalších komentářích. „Šídlo, to je úplné dno. Sedláček to vlastními silami úspěšně prohrál a tak to má být,“ stálo v jedné z reakcí.
Jiný diskutér pak poznamenal, že je zvědavý, kdy Sedláček přizná prohru. „Tohle už je docela pošlapávání Václava Havla za mě,“ konstatoval.
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