Richterová (Piráti): Tahle úprava je promarněná šance

04.07.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření předsedkyně klubu Pirátů Olgy Richterové k jednacímu řádu

Richterová (Piráti): Tahle úprava je promarněná šance
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Změnu jednacího řádu Sněmovna potřebuje. Tahle úprava je ale promarněná šance. Měla přinést předvídatelnější a lidštější fungování Sněmovny včetně pravidel, která budou skutečně family friendly i pro rodiče malých dětí a pro zaměstnance, kteří zajišťují chod Sněmovny. Místo toho si většina prohlasovala řešení, které míjí podstatu problému a v některých bodech dál oslabuje férovou parlamentní debatu.

Výsledkem tak není modernější sněmovna, úprava nepřináší dostatečnou předvídatelnost ani skutečně vstřícnější podmínky pro lidi, co potřebují kloubit práci s péčí. Navíc neprošel náš návrh pokut za dlouhodobou neúčast ministrů na interpelacích, což je paradox.

Vláda si jen umetá cestičku k snazší agrofertizaci celé země, ale pro lidi lépe fungovat nechce. Škoda.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Richterová (Piráti): Pro běžné lidi je tahle debata naprosto absurdní
Richterová (Piráti): Paní ministryně nemá pravidla porušovat
Richterová (Piráti): Odvolá pan premiér ministryni Mrázovou?
Richterová (Piráti): Rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

jednací řád , piráti , Richterová , sněmovna

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Oslabuje nový jednací řád férovou parlamentní debatu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Klobouk dolů

Pane ministře, podle mě jste rozhodl dobře, že jste zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci, který ho zabil. Jaký trest soudkyni hrozí a hlavně bude moc soudit dál, když se dopustila takového fatálního selhání? Ještě proč jste s tou žalobou přišel až nyní? Že selhala je jasné od zač...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Richterová (Piráti): Tahle úprava je promarněná šance

13:05 Richterová (Piráti): Tahle úprava je promarněná šance

Vyjádření předsedkyně klubu Pirátů Olgy Richterové k jednacímu řádu