Richterová (Piráti): Tahle úprava je promarněná šance

Změnu jednacího řádu Sněmovna potřebuje. Tahle úprava je ale promarněná šance. Měla přinést předvídatelnější a lidštější fungování Sněmovny včetně pravidel, která budou skutečně family friendly i pro rodiče malých dětí a pro zaměstnance, kteří zajišťují chod Sněmovny. Místo toho si většina prohlasovala řešení, které míjí podstatu problému a v některých bodech dál oslabuje férovou parlamentní debatu.
Výsledkem tak není modernější sněmovna, úprava nepřináší dostatečnou předvídatelnost ani skutečně vstřícnější podmínky pro lidi, co potřebují kloubit práci s péčí. Navíc neprošel náš návrh pokut za dlouhodobou neúčast ministrů na interpelacích, což je paradox.
Vláda si jen umetá cestičku k snazší agrofertizaci celé země, ale pro lidi lépe fungovat nechce. Škoda.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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