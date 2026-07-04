Na ČT o kultuře: Klempíř by mohl ve Varech zastínit i Dustina Hoffmana

V Karlových Varech začal v pátek 3. července Mezinárodní filmový festival, který letos slaví hned dvě jubilea. Jde o 60. ročník a zároveň uplynulo 80 let od uspořádání úplně první přehlídky. Letošní hlavní hvězdou je držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman. Zástupy fanoušků herce v podvečer přivítaly na červeném koberci před hotelem Thermal, kde se také odehrálo slavnostní zahájení, během něhož Dustin Hoffman převzal Křišťálový glóbus za přínos světovému filmu. Čekající fanoušky pozdravili na červeném koberci i další hosté.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) původně avizoval, že do Karlových Varů pojede, ale pak svou účast zrušil. Na svém facebookovém účtu uvedl, že karlovarský filmový festival má rád a považuje ho za mimořádně důležitý nejen pro českou kulturu.
„I s ohledem na aktuální dění jsem se ale rozhodl dnešní slavnostní zahájení vynechat. Ne proto, že bych se nechtěl potkat s lidmi, se kterými se dnes v mnoha věcech rozcházíme. Naopak. Řadu věcí si s nimi rád otevřeně řeknu. Myslím ale, že takový rozhovor má mít svůj čas, prostor a smysl. Dnešní večer má patřit filmům, jejich tvůrcům a lidem, kteří festival už desítky let tvoří. Ne mé osobě, politickým sporům nebo konfliktu, ze kterého by nakonec zůstalo jen pár emotivních titulků,“ vysvětlil politik.
Zvlášť v jubilejním roce, kdy festival připomíná odkaz Václava Havla, nepovažuje za správné přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří. „Názorovým střetům ani dialogu se nevyhýbám. Slavnostní zahájení filmového festivalu ale není správným místem pro jejich řešení. Festivalu přeji skvělý ročník a všem účastníkům co nejvíc příjemných nejen filmových zážitků,“ sdělil Klempíř.
Ministr kultury relaxoval na Beats for Love v Ostravě
Později zveřejnil snímky a videa z festivalu Beats for Love v Ostravě. „Kdo tvrdí, že kultura nespojuje lidi, ten měl by dnes stát tady. Skvělá hudba, ještě lepší lidé a Ostrava v plné síle. Beats for Love!“ okomentoval je.
Kdo tvrdí, že kultura nespojuje lidi, ten měl by dnes stát tady. Skvělá hudba, ještě lepší lidé a Ostrava v plné síle.— Oto Klempíř (@OtoKlempir) July 3, 2026
Beats for L????????ve! pic.twitter.com/XMcR8MurMI
Svou účast na karlovarském festivalu naopak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě).
Mgr. Igor Červený
„Před cirka 26 lety jsem na KVIFF jezdil pracovat jako externí moderátor a dnes po docela výživném týdnu jako host. Jsem rád, že po dlouhé době můžeme strávit s ženuškou i nějaký ten volnější víkend. Přátelé, užívejte nastávající letní dny,“ publikoval na svém facebookovém účtu.
Škoda, že tam nejel. Měl potenciál zastínit i Dustina Hoffmana
Neúčast ministra kultury na karlovarském festivalu se stala tématem diskuse v pořadu ČT Události, komentáře.
„Já myslím, že pan ministr se festivalu nakonec zúčastní, třeba tam dorazí jako obyčejný návštěvník,“ vyjádřil se Adam Kocián (Motoristé sobě), náměstek ministra kultury.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) Klempířovu neúčast na zahájení okomentoval: „V každém případě to o lecčems vypovídá. Že ministr kultury ČR musí přemýšlet o tom, zda se má, nebo nemá zúčastnit tak významné akce, jako je MFF KV. Nota bene ještě v tom jubilejním ročníku. Ministerstvo kultury je klíčovým partnerem, ten festival znamená hodně pro českou kulturu.“
Na přetřes přišlo vypískání Klempíře na folklorním festivalu ve Strážnici. „Asi kdyby nebylo Strážnice, tak by se nespekulovalo o Karlových Varech. Kdyby se nestala Strážnice, tak by prostě Oto Klempíř asi přijel do Karlových Varů. A možná by se tam něco stalo, nebo možná by se tam nic nestalo,“ sdělil v debatě komentátor Echo24 24 Jiří Peňás.
Ke slovu se dostal také sociolog a redaktor deníku Alarm Stanislav Biler. „Myslím, že to je odraz toho, co tato vláda stihla ve vztahu ke kulturní obci za toho zhruba půl roku u moci vybudovat. Myslím si, že to je trochu škoda, že pan ministr nejel do těch Varů. Měl potenciál zastínit úplně s přehledem i Dustina Hoffmana, který přeci jen zas tolik lidi dnes nezajímá,“ řekl Biler.
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