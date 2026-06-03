Kulidakis: Petr Pavel dělá vše pro to, aby ho lidé neměli rádi

03.06.2026 12:17 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Prezident Petr Pavel fakt dělá všechno pro to, aby ho ti lidé neměli rádi,“ naznačil komentátor Thomas Kulidakis během svých cest po Řecku. Naznačil, že se prezident Petr Pavel chová jako malé dítě, které ve školce vztekle kope nožičkou a tvrdošíjně opakuje, že tohle chce a chce a chce. Zmínil také ministryni pro místní rozvoj za hnutí ANO Zuzanu Mrázovou.

Kulidakis: Petr Pavel dělá vše pro to, aby ho lidé neměli rádi
Foto: Repro CNN Prima News
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Thomas Kulidakis a Marek Stoniš vystoupili ve společném podcastu. Diskutovali spolu na dálku, protože Kulidakis momentálně pobývá v Řecku. A právě na Řecku je podle jeho názoru dobře vidět, že je potřeba podporovat domácí vojenský průmysl a zakázky pro armádu si mají řešit doma.

„Řecko je dobrá případová studie, jak to skončí, když se pořád dokola nakupují zbraně ze zahraničí a na dluh. Až to jednoho dne praskne. Je to samozřejmě neproduktivní investice,“ poznamenal Kulidakis. „Zbraně se klidně nakupují na dluh, ale až poté, co roste ekonomika. A z toho přebytku se nakupují zbraně,“ doplnil Kulidakis. „A pokud naše ekonomika negeneruje přebytek, tak je nesmysl nakupovat předražené věci,“ poznamenal ještě v narážce na stíhačky F-35. Zvlášť když tomuto typu stroje trvá nějakou chvíli, než dosáhne operační výšky.

Vedle stíhaček F-35 Kulidakis zmínil i prezidenta Petra Pavla.

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„Kde může, tam pomlouvá vládu. Tak ti vládní voliči z toho musí být perplex. Kdyby měl Petr Pavel základní sebeúctu, tak se nevnucuje. To už se přece učíme v mateřské škole, kde si dítě dupe nožičkou a říká: já chci, já chci, já chci. … To už je nedůstojné. Proč trvá na tom, že musí jet do Ankary?“ ptal se Kulidakis.

Upozorňoval, že pokud bude chtít být Pavel znovu zvolen, měl by oslovovat i dnešní vládní voliče. A to z pohledu Thomase Kulidakise nedělá. „Jenom si škodí,“ zdůraznil Kulidakis. „On dělá všechno pro to, aby ho prostě ty lidi fakt neměli rádi,“ vyjádřil své mínění Kulidakis.

Konstatoval také, že Petr Pavel se z jeho pohledu v podstatě promlčel prezidentskou kampaní. Ale prezidentským mandátem se promlčet nelze.

A to nebyla jediná kritická poznámka, kterou Thomas Kulidakis vůči prezidentovi měl.

„Mně se nejvíc líbí, když o morálce kážou lidé, kteří třeba jeden den přísahají, že budou bránit komunistické Československo před kapitalismem, a pak druhý den už přísahají, že budou bránit kapitalistické Československo před komunismem,“ nechal se slyšet.

Zmínil i dotace pro podniky Andreje Babiše (ANO). Tady nešetřil kritikou na adresu Pirátů.

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„Já jsem sice proti dotacím, ale když už se dávají, tak je přece v zájmu nás všech, abychom je dostali, a ne ještě bonzovat. Pro vlastní minimální politický vliv v Česku,“ podotkl Kulidakis.

„Petr Pavel taky jezdí po světě a pomlouvá svou vlastní zemi,“ ozval se Stoniš.

Kulidakis věnoval pár slov i ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (za ANO). Ta se ocitla pod tlakem, protože podle Kulidakise šlápla Pirátům na kuří oko. „Ať mi nikdo neříká, že je to čirá náhoda, když po ní jedno médium takhle jede,“ poznamenal Kulidakis, kterému se nepozdává, že se novináři věnují sedmnáct let staré historii a kritizují Zuzanu Mrázovou kvůli městskému bytu z doby, kdy ještě dlouho nebyla ministryní.

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Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=pfY4xUjz7Kw

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