Kulidakis: Petr Pavel dělá vše pro to, aby ho lidé neměli rádi

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Řecko je dobrá případová studie, jak to skončí, když se pořád dokola nakupují zbraně ze zahraničí a na dluh. Až to jednoho dne praskne. Je to samozřejmě neproduktivní investice,“ poznamenal Kulidakis. „Zbraně se klidně nakupují na dluh, ale až poté, co roste ekonomika. A z toho přebytku se nakupují zbraně,“ doplnil Kulidakis. „A pokud naše ekonomika negeneruje přebytek, tak je nesmysl nakupovat předražené věci,“ poznamenal ještě v narážce na stíhačky F-35. Zvlášť když tomuto typu stroje trvá nějakou chvíli, než dosáhne operační výšky.
Vedle stíhaček F-35 Kulidakis zmínil i prezidenta Petra Pavla.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Upozorňoval, že pokud bude chtít být Pavel znovu zvolen, měl by oslovovat i dnešní vládní voliče. A to z pohledu Thomase Kulidakise nedělá. „Jenom si škodí,“ zdůraznil Kulidakis. „On dělá všechno pro to, aby ho prostě ty lidi fakt neměli rádi,“ vyjádřil své mínění Kulidakis.
Konstatoval také, že Petr Pavel se z jeho pohledu v podstatě promlčel prezidentskou kampaní. Ale prezidentským mandátem se promlčet nelze.
A to nebyla jediná kritická poznámka, kterou Thomas Kulidakis vůči prezidentovi měl.
„Mně se nejvíc líbí, když o morálce kážou lidé, kteří třeba jeden den přísahají, že budou bránit komunistické Československo před kapitalismem, a pak druhý den už přísahají, že budou bránit kapitalistické Československo před komunismem,“ nechal se slyšet.
Zmínil i dotace pro podniky Andreje Babiše (ANO). Tady nešetřil kritikou na adresu Pirátů.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Petr Pavel taky jezdí po světě a pomlouvá svou vlastní zemi,“ ozval se Stoniš.
Kulidakis věnoval pár slov i ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (za ANO). Ta se ocitla pod tlakem, protože podle Kulidakise šlápla Pirátům na kuří oko. „Ať mi nikdo neříká, že je to čirá náhoda, když po ní jedno médium takhle jede,“ poznamenal Kulidakis, kterému se nepozdává, že se novináři věnují sedmnáct let staré historii a kritizují Zuzanu Mrázovou kvůli městskému bytu z doby, kdy ještě dlouho nebyla ministryní.
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