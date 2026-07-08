Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu

08.07.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Tak děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovací návrhy, které dnes předkládáme za Piráty, mají společný cíl, a to odstranit některé nedostatky návrhu zákona (a) zajistit, aby systém státní sociální pomoci lépe odrážel realitu, ve které lidé žijí.

První skupina návrhů se týká oddlužení. Dnes totiž při posuzování nároku na dávku stát vychází z příjmů, které domácnost ve skutečnosti vůbec nemá k dispozici. Do rozhodného příjmu se totiž započítávají i prostředky, které jsou povinně sraženy v rámci insolvenčního řízení. Jinými slovy – stát hodnotí jako příjem i peníze, které člověk nikdy neuvidí a které nemůže použít na nájem, energie a ani běžné životní potřeby.

Proto navrhujeme dvě možné varianty řešení. Ta první z nich vychází ze skutečně provedených srážek v rozhodném období. Odečítaly by se pouze částky, které byly člověku opravdu sraženy nebo které skutečně uhradil v rámci oddlužení. Takové řešení nejlépe odpovídá skutečnému disponibilnímu příjmu domácnosti a zároveň předchází nežádoucím motivačním efektům. Pokud se příjem zvýší nebo naopak sníží, automaticky se i promítne do skutečné výši splátky. Ta druhá předkládaná varianta je jednodušší a více podporuje samotný vstup do oddlužení. Umožňuje odečítat měsíční splátku stanovenou insolvenčním soudem a jejím hlavním přínosem je, že lidé nejsou za odpovědné řešení své dluhové situace fakticky sankcionováni nižší sociální podporou.

Sociální dávky mají vycházet z příjmů, kterými domácnost skutečně disponuje, nikoliv z částek, které jsou ze zákona povinně odváděny věřitelům. Současně také tím podporujeme legální řešení předlužení. Motivujeme lidi k práci a vytváříme podmínky pro jejich návrat do běžného ekonomického života.

Další pozměňovací návrh, kde se i protínáme s vládnoucí koalicí a shodujeme, tak tam se na první pohled může zdát o technickou úpravu, ale ten dopad toho pozměňovacího návrhu je velmi praktický. V některých okresech dnes totiž výpočty vedou k paradoxní situaci, kdy je normativní nájemné pro větší domácnost nižší než pro domácnost menší. To je zjevně nelogické a s rostoucím počtem členů domácnosti zpravidla roste potřeba většího bytu. S tím souvisejí také vyšší náklady na bydlení, a přesto současný výpočet v řadě případů dospívá k opačnému výsledku. My proto navrhujeme jednoduchou úpravu – pokud by výpočet vedl k tomu, že větší domácnost má nižší normativní nájemné než domácnost menší, dorovná se alespoň na její úroveň.

A poslední návrh, o kterém bych chtěla mluvit, tak se týká studentů. Je to pozměňovací návrh, ke kterému jsme dostali i hodně podnětů z praxe. Nedostatek vysokoškolských kolejí i dostupného bydlení dnes vede k tomu, že mnoho studentů bydlí mimo domov svých rodičů a vede vlastní domácnost a ta současná právní úprava ale tuto situaci neřeší dostatečně jednoznačně. Zákon výslovně počítá s tím, že zletilé nezaopatřené dítě není členem domácnosti rodičů například tehdy, pokud žije s partnerem nebo jinou osobu, se kterou společně hradí náklady na své potřeby. Neřešil jasně situaci studenta, který bydlí samostatně. A právě tuto mezeru zákona bychom chtěli odstranit a pokud student skutečně žije mimo domácnost rodičů, má právní titul k bydlení, samostatně hradí své životní náklady, měl by mít možnost být posuzován jako samostatná domácnost. A tady bych chtěla ještě zdůraznit, že nejde o vytváření nových nároků, ani k oslabování vyživovací povinnosti rodičů. Ta zůstává zachována stejně jako dosavadní pravidla pro započítávání příjmů a my pouze tímto pozměňovacím návrhem zpřesňujeme zákon tak, aby odpovídal dnešní realitě a nevznikaly zbytečné výkladové nejasnosti.

Já jsem přesvědčena, že právě takové úpravy a pozměňovací návrhy mohou významně přispět k tomu, aby systém státní sociální pomoci byl spravedlivější, předvídatelnější a lépe zaměřený na ty, kteří pomoc skutečně potřebují. Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Macinka na poslední chvíli zasáhl. Jak je to s údajnými „penězi pro Ukrajinu“
Trump: Íránci jsou pakáž. Zlí lidé. Příměří je u konce
Babiš v Ankaře: Všichni mluví o válce, nikdo o míru
Z USA do Evropy: Ne všechno je jen o Ukrajině

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

piráti , Ančincová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pirátská sociální politika sympatická?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jak můžete hájit alkohol ve sněmovně?

Neměl byste jako ministr pro zdraví být právě proto, aby tam byl zakázaný? Proč se někteří tak bráníte jeho zákazu a kontrole, zda někdo není v práci opilí? Neznám práci, kde by byl alkohol tolerován tak jako u vás politiků a možná i proto jsme pak svědky takového nedůstojného chování ve sněmovně. T...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu

14:01 Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění z…