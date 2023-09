,,Rodiče půlí dětem prášky.” To lékárnice nepamatuje. Kdy budou léky? Natvrdo

reklama

I v Česku už v posledních dnech začal stoupat počet nově nakažených covidem-19. V pondělí po poledni se k epidemiologické situaci v zemi vyjádřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Všem doporučil, aby se nechali očkovat proti covidu i proti chřipce s tím, že už u nás bude k dostání nejmodernější typ vakcíny, který je upravený na nejnovější varianty viru. Vakcíny budou dál zadarmo pro všechny zájemce a lidé by se na očkování mohli objednat už příští týden. Předseda České vakcinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek dodal, aby na očkování mysleli i zdravotníci nebo osoby, které s rizikovými osobami sdílejí domácnost. Upozornil také, že je vhodné bez ohledu na počet předchozích dávek se nechat očkovat jednou dávkou té upravené vakcíny, která by měla reflektovat nové kmeny.

Veřejnost, lékárny a především pacienty ovšem mnohem více trápí, že už spoustu měsíců trvá nedostatek vícero léků. V neděli v pořadu Partie na CNN Prima News prohlásila poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Karla Maříková, že ministr Válek léky jen slibuje, ale žádné řešení od něj nepřichází. Přidala se poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová, která označila ministrův přístup za nezodpovědný. Na obranu šéfa resortu proti kritice opozičních političek se postavil poslanec ODS Karel Haas. Tvrdil, že ministerstvo zdravotnictví dělá reálné kroky k tomu, aby se situace ohledně léků na podzim stabilizovala. „Myslím, že konkrétní dodávky, pokud se zastavíme u penicilinu, jsou potvrzovány nejen ministerstvem zdravotnictví, ale i distributory,“ oponoval Haas a připomněl zhruba 300 tisíc potvrzených dávek, které několikanásobně pokrývají spotřebu České republiky.

Cholesterol, svalové křeče, špatná funkce slinivky břišní

Jak to tedy vypadá ne při přestřelkách politiků, ale ve větší řetězové lékárně, jejíž vedoucí poskytla pro ParlamentníListy.cz pod podmínkou zachování anonymity informace přímo od zdroje? „Naše lékárna je zásobená poměrně dobře, přesto chybí velké množství nejrůznějších léků, které se – často bezvýsledně – snažíme sehnat. Někdy máme náhradu od druhé firmy, jindy ne. Například chybí od dvou výrobců lék na cholesterol. Máme ovšem léky se stejným složením od jiných dvou výrobců, které můžeme místo chybějících vydat. Jindy postrádáme nějaké léky na bolestivé svalové křeče nebo antibiotické mastičky či antibiotické oční kapky, a v tom případě volám lékaři, že máme podobné od jiné firmy, jestli by mohl přepsat recept. Po dlouhé době se objevil lék proti nevolnosti a zvracení Degan, tak máme radost,“ říká lékárnice pro ParlamentníListy.cz.

Důvod k radosti však mívají v lékárně málokdy, protože výčet léků, které nemohou zákazníkům nabídnout, je docela dlouhý a objevují se v něm další a další položky. „Chybějí nám i léky k náhradě chybějících trávicích enzymů, například při špatné funkci slinivky břišní (Kreon), nebo také lék proti závrati a hučení v uších (Betaserc). Tyhle dva jsem ovšem zaregistrovala v jiných lékárnách. V naší lékárně máme pro změnu pár balení penicilinu, nyní pod názvem Ospen 1000KU. Chybějí také některé druhy inzulinů. A když se objeví, tak zase vypadnou jiné druhy inzulínů. Nemáme k dispozici ani některé léky proti bolesti, například cucací ibuprofen pro děti. Můžeme zde nabídnout jako náhradu sirup, když třeba dítě ještě nechce polykat tablety,“ vysvětluje vedoucí lékárny, jak v takových situacích mohou improvizovat.

Penicilín se musí dělit, ačkoli to výrobce nedoporučuje

V mnohých lékárnách v Česku není k dostání antibiotikum V-penicilin, které lékaři předepisují běžně na angínu. „Jak už jsem zmínila, minulý týden jsme v naší lékárně dostali 10 kusů penicilinu, nyní pod názvem Ospen. Ovšem jen pár kusů v jedné síle, a tak ho dospělí musí různě dělit a brát třeba jednu a půl tablety a děti zase půlit nebo brát 2/3, ačkoli tohle dělení výrobce nedoporučuje. Ale protože prostě není adekvátní náhrada, tak jsme rádi, že aspoň něco máme. Když rodič pro dítě vůbec nesežene tento lék, musí si nechat předepsat jiné antibiotikum, které ovšem na angínu není úplně nejoptimálnější,“ upozorňuje odbornice.

Pro ty, kdo mají se sháněním léků potíže, má radu. „V poslední době jak u penicilínu, tak i u jiných léků doporučuji web Najdi lék, kde si člověk, když nesežene různé léky ve své blízké lékárně, může online po republice vyhledat, kde je jakýkoliv lék skladem. Přičemž, když se člověk podívá u jednoho celého řetězce a vidí, že lék nemají, neznamená to, že to nebudou mít jinde. Tentýž penicilín je ovšem možné hledat pod různými názvy a často se vyskytuje jen jedna verze. Názvy jsou Ospen, Penbene, V-PNC, V-penicilin. Sirup pro děti je pouze pod názvem Ospen, ovšem vyskytuje se ve dvou sílách a oba se dají v lékárně přepočítat na tu druhou sílu,“ informuje vedoucí lékárny.

Za 20 let nepamatuje, že by to bylo tak strašné

Těm, kdo nedočkavě vyhlížejí „svůj“ lék, který dlouhodobě užívali, může posloužit nový zdroj informací. „Na uvedeném webu je i stránka ‚Kdy bude‘, kde se dá kliknout na odkaz, zadat lék, který hledáte a najdete odpověď výrobce, kdy bude, proč to není, i to, jestli má lék jinou náhradu. Výrobci uvádějí mezi příčinami nedostatku toho kterého léku například výrobní důvody, kapacitní či distribuční důvody. Ten silnější sirup pro děti slibují od 15. září, u tablet slibuje jeden výrobce obnovení dodávek od října, až Česká republika schválí, že se lék může prodávat za vyšší cenu. Nynější cena prý nepokrývá náklady na výrobu. Jiní výrobci na tablety mají různé termíny dodání, třeba od listopadu,“ konstatuje lékárnice.

Když má určit, které chybějící léky jsou aktuálně největším problémem z pohledu pacientů, protože jsou v účincích nejhůře nahraditelné, příliš neváhá. „Nejvíce teď antibiotika, pokud nejsou. Dost už jsme toho sehnali, vždy alespoň od jednoho výrobce, ale právě s penicilinem jsou stále hrozné potíže,“ stěžuje si vedoucí lékárny s tím, že na problémy podobné těm dnešním si nevzpomíná. „Nějaké výpadky se v posledních letech vždy vyskytly a situace se rok od roku zhoršuje. Ale aby to bylo tak strašné, jako je to právě poslední rok, si za 20 let let své praxe nepamatuju,“ dodává pro ParlamentníListy.cz magistra.

