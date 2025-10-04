Co se stane s Turkem a Konečnou? Otázka, která se rozhodne po 14. hodině

Pokud Filip Turek uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny, jeho mandát europoslance automaticky zanikne a obsadí ho první dostupný náhradník z kandidátky Přísahy a Motoristů. Robert Šlachta, který byl původně prvním náhradníkem, se mandátu vzdal, takže v pořadí je nyní Antonín Staněk, bývalý ministr kultury. U Kateřiny Konečné, jež kandiduje za hnutí Stačilo!, patří mezi potenciální náhradnice Jana Turoňová. Ta ale sama kandiduje do Sněmovny, takže pokud i ona bude zvolena, dalším kandidátem v pořadí je Milan Krajča, místopředseda KSČM.
V roce 2024 Přísaha společně s Motoristy utvořila koalici pro evropské volby. Filip Turek získal přes 150 tisíc preferenčních hlasů, europoslankyní se stala také místopředsedkyně Přísahy Nikola Bartůšek.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
Začátkem letošního roku však následoval rozchod obou uskupení. Prvním náhradníkem se po eurovolbách stal šéf Přísahy Robert Šlachta, který také kandiduje do Sněmovny.
Místa náhradníka se vzdal již začátkem letošního roku. Dalším v pořadí je Antonín Staněk (Přísaha), bývalý člen ČSSD, který mezi roky 2018 až 2019 vykonával funkci ministra kultury v druhé vládě Andreje Babiše (ANO). Do sněmovních voleb šel Staněk jako lídr Přísahy v Olomouckém kraji.
„Jsme tak nějak domluveni, že by měl pokračovat v mých agendách. Byl bych rád, kdyby pokračoval i s mým akreditovaným parlamentním asistentem na práci týkající se Green Dealu či zrušení zákazu aut se spalovacími motory. Byla by obrovská škoda, kdyby to nepokračovalo,“ uvedl europoslanec Filip Turek.
Poputuje do Bruselu Macinka?
Kdyby Přísaha uspěla ve sněmovních volbách a Šlachta i Staněk by se stali členy dolní komory Parlamentu ČR, byl by dalším v pořadí šéf Motoristů Petr Macinka. „Miluji bizarní situace. Když byl Petr u mě v kanceláři (v Bruselu), tak opravdu nadával, že se mu tam nelíbí. Takže tohle bych mu jako kamarádovi opravdu nepřál,“ řekl Turek.
V případě, že by se Kateřina Konečná vrátila do Parlamentu ČR, její náhradnicí v Bruselu by mohla být Jana Turoňová, spjatá se spolkem Svatopluk. Ta ovšem ve volbách figuruje jako lídryně hnutí Stačilo! v Jihočeském kraji. Pokud by tedy uspěla i ona, další na řadě by byl místopředseda KSČM Milan Krajča.
Já už dala Fialovi pětadvacet a řekla STAČILO??— Kateřina Konečná (@Konecna_K) October 3, 2025
Co Vy?Volíte dnes, nebo to necháváte až na zítra? pic.twitter.com/1bjATp2wMS
„Letos nekandiduje, navíc předpokládám, že se Jana Turoňová dostane do dolní komory Parlamentu,“ potvrdila Konečná.
Ing. Kateřina Konečná
Pokud by Turoňová neuspěla, vystřídala by Konečnou v europarlamentu ona. Turoňová je právnička, mediátorka a politička. V roce 2019 vstoupila do České strany sociálně demokratické (ČSSD) a působila v její ústřední odborné právní komisi. V roce 2024 kandidovala na kandidátní listině hnutí Stačilo! ve volbách do Evropského parlamentu. V krajských volbách, kde byla zvolena do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Je členkou spolku Svatopluk.
JUDr. Jana Turoňová
Milan Krajča předsedal Komunistickému svazu mládeže. Několikrát neúspěšně kandidoval do pražského zastupitelstva.
Za křeslo v Praze Konečná zaplatí
Ve hře jsou také finanční otázky. „Kateřina Konečná teď jede čtvrté volební období po sobě. V momentě, kdy by ho dokončila, tak by dosáhla nejvyšší možné hranice doživotní renty. Pokud bude zvolena v Moravskoslezském kraji, jako že si myslím, že bude zvolena a zasedne ve Sněmovně, tak si dost pohorší,“ připustil komentátor Petr Kolář.
Jak Konečná, tak Turek však podle něj neměli na výběr. „Konečná nemohla voličům říct, že zůstane v Bruselu, protože čeká na rentu. To by voličům nevysvětlila. Možná Turek váhal o něco déle, ale oba dva to udělat museli,“ soudí novinář.
Děkuji! Vážím si toho! ?? https://t.co/EAmMF9FRrn— Filip Turek (@DolphSegal) October 2, 2025
Podle článku 7 zákona o volbách do Evropského parlamentu a článku 7 aktu o volbách poslanců EP (1976) je členství v Evropském parlamentu neslučitelné s mandátem poslance národního parlamentu. Pokud tedy některý z českých europoslanců uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny, bude muset do několika dní po potvrzení výsledků volby oznámit, který mandát si ponechá.
V praxi europoslanci, kteří se stanou poslanci české Sněmovny, skládají svůj mandát v Evropském parlamentu. Na jejich místo pak automaticky nastoupí první náhradník z kandidátní listiny, za kterou byli zvoleni ve volbách 2024. Tento mechanismus zajišťuje, že Česká republika nepřijde o žádné místo v Evropském parlamentu, ani není nutné pořádat nové volby.
Náhradníky určuje Státní volební komise podle pořadí na původních kandidátkách. V minulosti takto své mandáty po odchodu českých europoslanců převzali například Radka Maxová (ANO) a Hynek Blaško (SPD).
autor: Naďa Borská