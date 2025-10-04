Co se stane s Turkem a Konečnou? Otázka, která se rozhodne po 14. hodině

04.10.2025 12:26 | Monitoring

Co bude se českými poslanci Evropského parlamentu, pokud uspějí ve sněmovních volbách? Dvě koryta mít nebudou, jejich mandát v Bruselu zanikne a nastoupí za ně náhradníci. Na rozhodnutí voličů s napětím čekají Filip Turek (Motoristé sobě) i Kateřina Konečná (Stačilo!). Do hlavního města Belgie by se místo nich mohl stěhovat Antonín Staněk a Jana Turoňová nebo Milan Krajča.

Co se stane s Turkem a Konečnou? Otázka, která se rozhodne po 14. hodině
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ukončení předvolební tour koalice Přísahy a Motoristů sobě

Pokud Filip Turek uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny, jeho mandát europoslance automaticky zanikne a obsadí ho první dostupný náhradník z kandidátky Přísahy a Motoristů. Robert Šlachta, který byl původně prvním náhradníkem, se mandátu vzdal, takže v pořadí je nyní Antonín Staněk, bývalý ministr kultury. U Kateřiny Konečné, jež kandiduje za hnutí Stačilo!, patří mezi potenciální náhradnice Jana Turoňová. Ta ale sama kandiduje do Sněmovny, takže pokud i ona bude zvolena, dalším kandidátem v pořadí je Milan Krajča, místopředseda KSČM.

V roce 2024 Přísaha společně s Motoristy utvořila koalici pro evropské volby. Filip Turek získal přes 150 tisíc preferenčních hlasů, europoslankyní se stala také místopředsedkyně Přísahy Nikola Bartůšek.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Začátkem letošního roku však následoval rozchod obou uskupení. Prvním náhradníkem se po eurovolbách stal šéf Přísahy Robert Šlachta, který také kandiduje do Sněmovny.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místa náhradníka se vzdal již začátkem letošního roku. Dalším v pořadí je Antonín Staněk (Přísaha), bývalý člen ČSSD, který mezi roky 2018 až 2019 vykonával funkci ministra kultury v druhé vládě Andreje Babiše (ANO). Do sněmovních voleb šel Staněk jako lídr Přísahy v Olomouckém kraji.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • PŘÍSAHA
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsme tak nějak domluveni, že by měl pokračovat v mých agendách. Byl bych rád, kdyby pokračoval i s mým akreditovaným parlamentním asistentem na práci týkající se Green Dealu či zrušení zákazu aut se spalovacími motory. Byla by obrovská škoda, kdyby to nepokračovalo,“ uvedl europoslanec Filip Turek.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A dodal: „Budu věřit, že zasedne v Patriotech a že bude pokračovat v mých agendách. Mám stále dobré vazby na Přísahu. Řekl bych, že máme i přátelské vztahy. Budu přát panu docentu Staňkovi hodně štěstí.“

Poputuje do Bruselu Macinka?

Kdyby Přísaha uspěla ve sněmovních volbách a Šlachta i Staněk by se stali členy dolní komory Parlamentu ČR, byl by dalším v pořadí šéf Motoristů Petr Macinka. „Miluji bizarní situace. Když byl Petr u mě v kanceláři (v Bruselu), tak opravdu nadával, že se mu tam nelíbí. Takže tohle bych mu jako kamarádovi opravdu nepřál,“ řekl Turek.

V případě, že by se Kateřina Konečná vrátila do Parlamentu ČR, její náhradnicí v Bruselu by mohla být Jana Turoňová, spjatá se spolkem Svatopluk. Ta ovšem ve volbách figuruje jako lídryně hnutí Stačilo! v Jihočeském kraji. Pokud by tedy uspěla i ona, další na řadě by byl místopředseda KSČM Milan Krajča.

 

 

„Letos nekandiduje, navíc předpokládám, že se Jana Turoňová dostane do dolní komory Parlamentu,“ potvrdila Konečná.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by Turoňová neuspěla, vystřídala by Konečnou v europarlamentu ona. Turoňová je právnička, mediátorka a politička. V roce 2019 vstoupila do České strany sociálně demokratické (ČSSD) a působila v její ústřední odborné právní komisi. V roce 2024 kandidovala na kandidátní listině hnutí Stačilo! ve volbách do Evropského parlamentu. V krajských volbách, kde byla zvolena do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Je členkou spolku Svatopluk.

JUDr. Jana Turoňová

  • Stačilo!
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Milan Krajča předsedal Komunistickému svazu mládeže. Několikrát neúspěšně kandidoval do pražského zastupitelstva.

Milan Krajča

  • KSČM
  • S lidmi pro lidi!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za křeslo v Praze Konečná zaplatí

Ve hře jsou také finanční otázky. „Kateřina Konečná teď jede čtvrté volební období po sobě. V momentě, kdy by ho dokončila, tak by dosáhla nejvyšší možné hranice doživotní renty. Pokud bude zvolena v Moravskoslezském kraji, jako že si myslím, že bude zvolena a zasedne ve Sněmovně, tak si dost pohorší,“ připustil komentátor Petr Kolář.

Jak Konečná, tak Turek však podle něj neměli na výběr. „Konečná nemohla voličům říct, že zůstane v Bruselu, protože čeká na rentu. To by voličům nevysvětlila. Možná Turek váhal o něco déle, ale oba dva to udělat museli,“ soudí novinář.

 

 

Podle článku 7 zákona o volbách do Evropského parlamentu a článku 7 aktu o volbách poslanců EP (1976) je členství v Evropském parlamentu neslučitelné s mandátem poslance národního parlamentu. Pokud tedy některý z českých europoslanců uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny, bude muset do několika dní po potvrzení výsledků volby oznámit, který mandát si ponechá.

V praxi europoslanci, kteří se stanou poslanci české Sněmovny, skládají svůj mandát v Evropském parlamentu. Na jejich místo pak automaticky nastoupí první náhradník z kandidátní listiny, za kterou byli zvoleni ve volbách 2024. Tento mechanismus zajišťuje, že Česká republika nepřijde o žádné místo v Evropském parlamentu, ani není nutné pořádat nové volby.

Náhradníky určuje Státní volební komise podle pořadí na původních kandidátkách. V minulosti takto své mandáty po odchodu českých europoslanců převzali například Radka Maxová (ANO) a Hynek Blaško (SPD).

Psali jsme:

Holec: Tohle nenapadlo ani komunisty. Proč mít větší strach z Fialy, než z Konečné
Konečnou potěšila podpora ze Slovenska. Aby z ČR nebyl předražený odpadkový koš, nabádá
Zahradil: Vláda rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry, hodím to Turkovi
Filip Turek: Vím ze zákulisí ODS, že ...

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/kdo-by-po-volbach-mohl-zdedit-turkuv-post-v-bruselu-slachta-to-nebude-ve-hre-je-exministr-487651

https://t.co/1bjATp2wMS

https://t.co/EAmMF9FRrn

https://twitter.com/DolphSegal/status/1973817947622944773?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Konecna_K/status/1974187650912539116?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Evropský parlament , Konečná , Poslanecká sněmovna , volby , Turek

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Myslíte si, že Kateřina Konečná a Filip Turek svá místa v Bruselu opustí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

ČT

Dobrý den, podle vás je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit? Vždyť podle mě co se týká zpravodajství, stejnou roli a podle mě i lépe plní třeba prima CNN.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To bude zase keců. Čas ukáže, hlavně to neuspěchat a nechat komunistického lampasáka z Hradu ukázat karty., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusefuki , 04.10.2025 12:37:20

|  6 |  0

Další články z rubriky

„Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu

13:08 „Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu

Česká republika dlouhodobě čelí výraznému politickému a společenskému rozdělení, které se promítá do…