To Putin? Nefunkční občanky u voleb spustily řev

04.10.2025 12:52 | Monitoring

Letošní sněmovní volby poznamenal dosud nezvyklý jev. Naštvaní voliči museli kvůli výpadkům aplikace eDoklady uhánět domů pro plastové občanské průkazy. Někteří lidé soudí, že nefunkční systém vystavuje vysvědčení neschopné vládě. Další mají obavy z hybridních útoků. A jsou i tací, kteří patrně v nadsázce tvrdí, že za neúspěch může Vladimir Putin.

To Putin? Nefunkční občanky u voleb spustily řev
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební místnosti pro volby do poslanecké sněmovny se otevřely ve dvě hodiny odpoledne

Během voleb do Poslanecké sněmovny docházelo k problémům s aplikací eDoklady, která slouží k digitálnímu ověření totožnosti prostřednictvím elektronických občanských průkazů. Aplikace nefungovala správně kvůli vysoké zátěži, což bránilo některým voličům v použití eDokladu pro ověření, například se zobrazovalo pouze úvodní logo nebo docházelo k prodlouženým časům přihlášení. Problémy se objevily zvláště v sobotu vpodvečer.

Digitální informační agentura (DIA) problémy částečně odstranila nasazením nové verze aplikace kolem 17:40, ale výpadky se vrátily a aplikace fungovala špatně nebo vůbec. Voliči, kteří se spoléhali na eDoklady, měli smůlu. Členové okrskových volebních komisí požadovali fyzický doklad nebo voličský průkaz, což lidem působilo značné komplikace. Digitální a informační agentura doporučila, aby si lidé brali do volební místnosti plastový občanský průkaz nebo pas.

Problém odvolit měla i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Nepodařilo se jí aktualizovat elektronický občanský průkaz v mobilní aplikaci, což jí znemožnilo využít tento způsob identifikace ve volební místnosti. Musela se vrátit domů pro klasický plastový občanský průkaz, aby vůbec mohla ve volbách hlasovat.

Piráti: Neházejte to na nás!

K nepříjemné situaci se vyjádřili Piráti: „Aplikace eDoklady má kvůli vysoké zátěži technické potíže, píše Ministerstvo vnitra. Mnoho stran se to nyní v rámci volebního boje snaží hodit na Piráty, ale pravdou je, že když jsme ještě byli ve vládě, tak vše fungovalo, jak mělo. Už rok jsou eDoklady odpovědností vicepremiéra pro digitalizaci Mariana Jurečky a ministerstvo se na volby mělo připravit s předstihem. Vyšší zátěž se během voleb dala očekávat. Další důvod pro silné Piráty ve volbách!“

Sociální sítě jsou však plné příspěvků rozhořčených voličů. „Začalo to docela super! Nefungují jim e-doklady! Má smysl cokoliv dodávat nad výtvory této vlády? Ale jedno přeci, e-doklad používají většinou mladí levičáci z Prahy – voliči 5kolky, takže za mě to vlastně nemá chybu,“ napsal na síti X spisovatel Jan Tománek.

 

 

„Aplikace eDoklady stále nefunguje. Lepší aktuální informaci o schopnostech současné vládní koalice asi nezískáte. Předražené. Nefunkční. Zbytečné. Digitalizace Česka,“ vyjádřil se další komentující na síti X.

 

 

Šlo o hybridní útok?

Objevují se však také názory, že mohlo jít o hybridní útok na demokracii v Česku.

„Naprostá legenda těchto voleb je pražský volič Pirátů, který se prodere dvouhodinovým dopravním peklem k volební místnosti a triumfálně se identifikuje eDokladem, který nefunguje,“ napsal na svém facebookovém profilu Tomáš Jirsa.

„A co třeba hybridní útok, nenapadlo, ne, že jo, hlavně do někoho kopat,“ reagoval Ivan Gabal.

„Putin?“ nakladl otazník autor původního příspěvku.

Diskuse na FB

Ale Gabal svou myšlenku rozvedl: „Jednou z nových definic dezoláta je radostný povyk nad vypadnutím dokladů e-gov u voleb, přejeme vše nejhorší státu, že... že by to mohl být hybridní útok a potřeba prokázat odolnost tihle vůbec neřeší, nenapadne je to, ideální multiplikátoři…“

„Hybridní útok potvrzen. A nebyl to Putin!“ napsal na síti X vydavatel Marek Španěl. A přiložil video ze začátku letošního září, v němž Ivan Bartoš (Piráti) vysvětluje, že ačkoliv hybridní novináři šířili kolem projektu eDoklady mnoho nepravd, systém funguje. „Doklady v peněžence už nenosím,“ zdůraznil politik a napsal, že eDoklady fungují a on sám s nimi půjde poprvé i volit. „A tohle je jasný důkaz, že Piráti modernizaci státu umí,“ tvrdil Bartoš ještě začátkem letošního září.

 

 

Psali jsme:

Manévry na letišti kvůli údajným dronům. Voliči se bouří: Ovlivnění voleb?
Zdechovský: Na slovenskou demonstraci jako Rakušan bych nejel
Senátor Smoljak: Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?
Volit Fialu, abych byl „lepší člověk“? Daniel Vávra dává rychlokurz

 

Zdroje:

autor: Naďa Borská

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tato , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNechtík , 04.10.2025 13:08:23
vláda pokakala doslova vše na co sáhla. Jak někdo ještě může za jejími nezdary vidět nějaké záškodníky. Ten systém nebyl určen pro větší zátěž a tak spadl. Vždyť u nás se to děje stále.

|  7 |  0

