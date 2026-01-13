„Byl jsem vystaven faktům.“ Klempíř je pro zrušení poplatků za ČT a ČRo

13.01.2026 18:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministr kultury Oto Klempíř dnes oznámil, že je pro zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, a to i s podporou celého poslaneckého klubu Motoristů. „Hlavním cílem je, aby lidé ušetřili,“ zdůraznil s tím, že nezávislost veřejnoprávních médií podle něj garantuje především odvaha managementu, nikoli forma financování.

„Byl jsem vystaven faktům.“ Klempíř je pro zrušení poplatků za ČT a ČRo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

Ministr připustil, že jeho postoj se oproti prosinci výrazně změnil. Tehdy podporoval zachování poplatků, ale po seznámení se s daty a srovnáním evropských modelů financování svůj názor přehodnotil.

„Protože jsem byl vystaven faktům. Jako občan bylo mým přáním, aby zůstala veřejnoprávnost kryta poplatky. Ale když se na to pak podíváte z titulu funkce a těch hodnověrných informací, tak je to něco jiného,“ vysvětlil v rozhovoru pro Blesk.cz.

Klempíř zdůraznil, že nezávislost médií není vázána formou financování, ale odvahou vedení. Podle něj veřejnoprávní média mohou zůstat nezávislá i při financování ze státního rozpočtu. „Forma financování není rozhodující a nezávislost musí garantovat silné vedení. My nejsme feudální vláda a víme, že nežijeme ani v Emirátu. Jsme v prostředí demokratické soutěže politických stran a opravdu si myslím, a možná jsem naivní, že nikdo tady nechce ničit veřejnoprávní média,“ uvedl.

Klempíř poukázal na nerovnoměrné zatížení domácností koncesionářskými poplatky. „Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24,“ řekl ministr a dodal, že nový model financování by mohl být zaveden kolem roku 2027. „Já si myslím, že se to povede stoprocentně. Odhadoval bych to asi na rok 2027.“

Klempíř rovněž připomněl zkušenosti z evropských zemí, kde většina veřejnoprávních médií funguje na státním rozpočtu. „Evropské sdružení veřejnoprávních televizí píše, že většina jejich členů je již financována ze státního rozpočtu. Pak se podíváte detailněji a každá země to má trochu jinak, ale v zásadě asi opravdu platí teze, že férová cena a férový směr je státní rozpočet. Když se podíváte třeba na Dánsko, tak ti také ze státního rozpočtu dávají adekvátní částku na provoz veřejnoprávních médií a nikdo to nerozporuje,“ dodal Klempíř.

Zdroje:

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/830750/ministr-kultury-klempir-otocil-poplatky-ct-zrusime-rekl-blesku-uz-v-roce-2027.html

Článek obsahuje štítky

ČT , koncesionářské poplatky , veřejnoprávní média , Klempíř

