Pospíšil vyzval z televize Babiše, ať neposlouchá Macinku

05.07.2026 12:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poškozuje prezident Petr Pavel Česko? Bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček má za to, že Petr Pavel minimálně ukazuje politickou nezkušenost. Bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se víc zlobil na premiéra Andreje Babiše (ANO), který to z Pospíšilova pohledu už přehání. Vondráček má za to, že na summitu NATO v Ankaře se bude řešit zásadní věc. Bude se řešit „co dál s NATO“. Pánové však nezůstali jen u prezidenta. Jasná slova padla také k dění ve Sněmovně.

Pospíšil vyzval z televize Babiše, ať neposlouchá Macinku
Foto: Screen vysílání CNN Prima News
Popisek: Jiří Pospíšil a Radek Vondráček

Ač jsou prázdniny, CNN Prima News dál hodinu před polednem vysílá politické debaty. Tentokrát proti sobě před kamerami zasedli bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a bývalý europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Přeli se o českou zahraniční politiku, naše vztahy s USA a o řadu dalších věcí.

„Pan premiér vynaložil mnoho energie na to, aby tu situaci zklidnil. … Ale dialog mezi ústavními činiteli nelze nahradit. A už vůbec jej nelze nahradit podáváním kompetenčních žalob. Já to přičítám politické nezkušenosti prezidenta Pavla,“ kroutil hlavou Vondráček s tím, že by doufal alespoň v to, že se prezident obklopí poradci, kteří mu v této věci kompetentně poradí.

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?

1%
97%
2%
hlasovalo: 26428 lidí
„Schopnost vycházet spolu v zájmu České republiky je výrazně snížena. A ty poslední výroky pana premiéra o tom, že prezident Pavel poškozuje Českou republiku, ty jsou už fakt zbytečné,“ nešetřil Jiří Pospíšil předsedu vlády Andreje Babiše.

Vondráček tady upozornil, že ústavní činitelé by si mohli zavolat nebo si napsat SMS, ale prezident Pavel už podle Vondráčka ukázal, že je schopen zveřejňovat SMS, které mu dorazí. „To říkám s mírnou nadsázkou,“ pousmál se Vondráček nad SMS zprávami, které si před časem vyměňovali šéf Motoristů Petr Macinka a poradce prezidenta Petr Kolář.

Upozorňoval, že Pavel v zahraničí kritizoval Babišovu vládu za to, že nepřidává finance do české muniční iniciativy.

Pospíšil nabídl zcela jiný pohled na věc.

„On chce být u toho, aby českým občanům mohl říct: Já jsem udělal maximum pro to, aby ta bezpečnost Česka byla zajištěna. … Tak tam zkrátka chce jet. Protože jak by se mohl podívat voličům do očí, až bude přímá volba a on by voličům říkal: ‚Tak jsem tam nakonec nejel,‘“ poznamenal Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

5%
6%
87%
2%
hlasovalo: 14877 lidí
Vondráček oponoval, že tady prezident Petr Pavel předvádí „trucovitost“.

Pospíšil ocenil, že prezident do Ankary nakonec pojede. Pojede tam i za cenu toho, že delegaci nepovede, ale „bude plnit to, co sliboval už v rámci předvolební kampaně, to znamená bezpečnost země,“ pravil Pospíšil.

Radek Vondráček se poté vymezil proti SPD. Zdůraznil, že je třeba vnímat realitu a pomoct Ukrajině. A pomoc Ukrajině SPD odmítá. „Já s tím nesouhlasím,“ poznamenal na adresu SPD Radek Vondráček.

Základním tématem však podle něj nebude Ukrajina, ale spíše otázka, co s NATO do budoucna. Trump tu prý může argumentovat válkou v Íránu, kde si američtí partneři NATO drželi odstup. Andreji Babišovi může podle Vondráčka pomoct, že má blízko k Donaldu Trumpovi. „Často ta druhá strana respektuje toho druhého tím, že chce vyjít vstříc. To jsou mezilidské vztahy.“

Jiří Pospíšil tady varoval, aby se Andrej Babiš jen nevymlouval na svého předchůdce Petra Fialu (ODS), protože pokud se bude vymlouvat, tak se tomu politici ostatních zemí NATO zasmějí, ale celkově nám to nepomůže.

Vondráček se poté ještě jednou vrátil ke vztahu prezidenta a premiéra.

„Oni spolu budou fungovat, protože musí. Já znám pana premiéra a on je v tomto naprosto pragmatický,“ zdůraznil Vondráček.

Pospíšil tady apeloval na premiéra, aby přestal tolik naslouchat lidem, jako je Petr Macinka, a snažil se domluvit s prezidentem republiky.

Anketa

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13251 lidí
Poté přešel k situaci ve Sněmovně a poznamenal, že zažil časy Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, kdy Sněmovna fungovala mnohem rychleji než dnes. To podle Pospíšila jen dokládá, jak se za posledních 15 let zhoršila politická kultura v Česku.

Pospíšil se také nechal slyšet, že v rámci zlepšování politické kultury mohl ministr kultury za Motoristy Ot Klempíř přijet na karlovarský filmový festival hned na začátku. Jen by se u toho musel zdržet chování, kterým vyvolal pískot ve Strážnici.

Vondráček vysvětloval, proč se z jeho pohledu musí změnit situace ve Sněmovně.

„My jsme odtrženi od té reality tím, že trávíme možná nejvíc času v Evropě jednáním v Poslanecké sněmovně,“ poznamenal Vondráček.

Psali jsme:

„Určitě bych nešel do boje s hrdinou.“ Pavlovi přispěchal na pomoc Etzler a další
„Sežeňte 250 tisíc podpisů a vyhrajte.“ Vondráček poslal Letné návod
Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý
Pospíšil (TOP 09): Zlomená zvířata s prázdným výrazem

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , jednací řád , NATO , Pospíšil , sněmovna , TOP 09 , USA , vláda , ANO , Petr Pavel , Ankara , Prezident Pavel , CNN rima News , Radsek Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte s názorem premiéra Andreje Babiše, že prezident Petr Pavel poškozuje Českou republiku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 41 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Že by nám chtěl Pospíšil popovídat jak "studoval" ? , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 05.07.2026 14:04:00
Pán Pospíšil dělá obhájce PAVLA a přitom není schopen pochopit, že jednání Pavla jako presidenta ČVR, který jedná proti zájm státu a občanů je neomluvitelné, dokonce je na rezignaci. President má jednat tak aby z toho měl prospěch stát a já občan. Pokud prosazuje zájmy urtčité skupiny, tak už na Hradš nemá být.

|  8 |  0

Další články z rubriky

Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

14:35 Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech slaví 80 let od svého založení a svůj 60. ročník. Na…