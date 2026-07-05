Pospíšil vyzval z televize Babiše, ať neposlouchá Macinku

Ač jsou prázdniny, CNN Prima News dál hodinu před polednem vysílá politické debaty. Tentokrát proti sobě před kamerami zasedli bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a bývalý europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Přeli se o českou zahraniční politiku, naše vztahy s USA a o řadu dalších věcí.
„Pan premiér vynaložil mnoho energie na to, aby tu situaci zklidnil. … Ale dialog mezi ústavními činiteli nelze nahradit. A už vůbec jej nelze nahradit podáváním kompetenčních žalob. Já to přičítám politické nezkušenosti prezidenta Pavla,“ kroutil hlavou Vondráček s tím, že by doufal alespoň v to, že se prezident obklopí poradci, kteří mu v této věci kompetentně poradí.
„Schopnost vycházet spolu v zájmu České republiky je výrazně snížena. A ty poslední výroky pana premiéra o tom, že prezident Pavel poškozuje Českou republiku, ty jsou už fakt zbytečné,“ nešetřil Jiří Pospíšil předsedu vlády Andreje Babiše.
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Vondráček tady upozornil, že ústavní činitelé by si mohli zavolat nebo si napsat SMS, ale prezident Pavel už podle Vondráčka ukázal, že je schopen zveřejňovat SMS, které mu dorazí. „To říkám s mírnou nadsázkou,“ pousmál se Vondráček nad SMS zprávami, které si před časem vyměňovali šéf Motoristů Petr Macinka a poradce prezidenta Petr Kolář.
Upozorňoval, že Pavel v zahraničí kritizoval Babišovu vládu za to, že nepřidává finance do české muniční iniciativy.
Pospíšil nabídl zcela jiný pohled na věc.
„On chce být u toho, aby českým občanům mohl říct: Já jsem udělal maximum pro to, aby ta bezpečnost Česka byla zajištěna. … Tak tam zkrátka chce jet. Protože jak by se mohl podívat voličům do očí, až bude přímá volba a on by voličům říkal: ‚Tak jsem tam nakonec nejel,‘“ poznamenal Pospíšil.
- BPP
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- prezident České republiky
Vondráček oponoval, že tady prezident Petr Pavel předvádí „trucovitost“.
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Pospíšil ocenil, že prezident do Ankary nakonec pojede. Pojede tam i za cenu toho, že delegaci nepovede, ale „bude plnit to, co sliboval už v rámci předvolební kampaně, to znamená bezpečnost země,“ pravil Pospíšil.
Radek Vondráček se poté vymezil proti SPD. Zdůraznil, že je třeba vnímat realitu a pomoct Ukrajině. A pomoc Ukrajině SPD odmítá. „Já s tím nesouhlasím,“ poznamenal na adresu SPD Radek Vondráček.
Základním tématem však podle něj nebude Ukrajina, ale spíše otázka, co s NATO do budoucna. Trump tu prý může argumentovat válkou v Íránu, kde si američtí partneři NATO drželi odstup. Andreji Babišovi může podle Vondráčka pomoct, že má blízko k Donaldu Trumpovi. „Často ta druhá strana respektuje toho druhého tím, že chce vyjít vstříc. To jsou mezilidské vztahy.“
Jiří Pospíšil tady varoval, aby se Andrej Babiš jen nevymlouval na svého předchůdce Petra Fialu (ODS), protože pokud se bude vymlouvat, tak se tomu politici ostatních zemí NATO zasmějí, ale celkově nám to nepomůže.
Vondráček se poté ještě jednou vrátil ke vztahu prezidenta a premiéra.
„Oni spolu budou fungovat, protože musí. Já znám pana premiéra a on je v tomto naprosto pragmatický,“ zdůraznil Vondráček.
Pospíšil tady apeloval na premiéra, aby přestal tolik naslouchat lidem, jako je Petr Macinka, a snažil se domluvit s prezidentem republiky.
Poté přešel k situaci ve Sněmovně a poznamenal, že zažil časy Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, kdy Sněmovna fungovala mnohem rychleji než dnes. To podle Pospíšila jen dokládá, jak se za posledních 15 let zhoršila politická kultura v Česku.
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Pospíšil se také nechal slyšet, že v rámci zlepšování politické kultury mohl ministr kultury za Motoristy Ot Klempíř přijet na karlovarský filmový festival hned na začátku. Jen by se u toho musel zdržet chování, kterým vyvolal pískot ve Strážnici.
Vondráček vysvětloval, proč se z jeho pohledu musí změnit situace ve Sněmovně.
„My jsme odtrženi od té reality tím, že trávíme možná nejvíc času v Evropě jednáním v Poslanecké sněmovně,“ poznamenal Vondráček.