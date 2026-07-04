Macinka popřál k výročí USA: Naše samostatnost je dcerou americké nezávislosti

Podle šéfa české diplomacie to byla právě odvaha amerických lídrů z roku 1776, která o více než století později inspirovala zakladatele Československa k boji za vlastní svobodu.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) popřál USA k jejich svátku. „Naše nezávislost je dcerou americké nezávislosti,“ publikovalo na sociálních sítích Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Mgr. Petr Macinka
„Drazí američtí přátelé, zdravím vás z České republiky. Před 250 lety vaši vůdci prohlásili, že žádná vzdálená moc nemá právo vládnout svobodnému národu. Tahle myšlenka nezůstala v Americe. Překročila oceán a v roce 1918 pomohla zrodit moji vlastní zemi. Náš první prezident napsal naši deklaraci nezávislosti ve Washingtonu, přímo inspirovanou tou vaší. Proto bychom mohli říct, že naše nezávislost je dcerou americké nezávislosti. A vaše odvaha v roce 1776 umožnila naši odvahu v roce 1918. Takže když slavíte 250 let své svobody, my slavíme s vámi. Ne ze zdvořilosti, ale protože vaše ideály formovaly také naši historii. Drazí američtí přátelé, zůstaňte svobodní, zůstaňte odvážní a stále připomínejte světu, že svoboda je volba, nikoli formalita. Šťastný Den nezávislosti!“ řekl Macinka.
Už v pátek večer se Černínský palác rozzářil v barvách trikolóry u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Nasvícení paláce mělo být symbolem přátelství, partnerství a hodnot sdílených na obou stranách Atlantiku.
Černínský palác dnes září v barvách trikolóry u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. ???? Nasvícení paláce je symbolem přátelství, partnerství a hodnot, které sdílíme na obou stranách Atlantiku. pic.twitter.com/yJtcDXyL2X— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) July 3, 2026
Americké výročí si připomínala i opozice.Jde patrně o jedno z mála témat, na kterém se parlament shodne napříč.
Jak připomněl ministr Macinka, byly to USA, kdo podpořil Tomáše Masaryka a jeho projekt českého a posléze československého osamostatnění. České státní vyznamenání za to dostal i Charles Crane, americký ocelářský magnát, který Masarykovi dveře do USA otevřel (poté, co mu Masaryk jako poradce pro slovanský svět pomáhal se zakázkou snů na železnice v Rusku).
V říjnu roku 1918 se americké hlavní město Washington stalo dějištěm zásadního milníku našich novodobých dějin, když zde budoucí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk intenzivně pracoval na klíčovém zakládajícím dokumentu nového státu. Tento text, oficiálně nazvaný Prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou československou, dnes známý jako Washingtonská deklarace, vznikal v přímé inspiraci americkými demokratickými ideály a tamním prohlášením nezávislosti z roku 1776.
Masaryk v něm spolu se svými spolupracovníky jasně formuloval moderní, svobodné a demokratické principy, na nichž mělo budoucí suverénní Československo stát, přičemž oficiální publikování tohoto dokumentu 18. října 1918 definitivně zpečetilo rozchod s habsburskou monarchií a otevřelo cestu k vyhlášení samostatné republiky o deset dní později.
Teze amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, že každý národ má právo usilovat o sebeurčení, se staly podkladem pro události 28. října 1918. USA zůstaly symbolem svobody po celé dvacáté století. To je někdy nazýváno americkým, neboť právě severoamerická federace nahradila britské impérium v roli nejvlivnější světové mocnosti a v mnoha směrech globálního lídra.
Nejoblíbenější americký svátek
Spojené státy americké si 4. července tradičně připomínají jeden ze svých nejdůležitějších státních svátků. Ulice amerických měst se zaplnily tradičními barvami trikolóry, tedy červenou, bílou a modrou. Oslavy probíhají v duchu rodinných setkání, průvodů a velkolepých ohňostrojů. Tento den odkazuje na historické události roku 1776, kdy Druhý kontinentální kongres ve Filadelfii přijal Deklaraci nezávislosti. Tímto krokem tehdejších třináct kolonií oficiálně vyhlásilo svou politickou nezávislost na Velké Británii a položilo základy moderních Spojených států.
Folks before I sign off for Shabbat.— Raylan Givens (@JewishWarrior13) July 3, 2026
Happy Independence Day ????
Happy 4th ????
Happy 250th Birthday to the greatest country in the world. I am proud to be an American and honored to be one.
G-D bless the United States of America
Celebrate this day like John Adams wanted us to… pic.twitter.com/vkOn1AQeMQ
Oslavy 4. července mají v americké kultuře hluboce zakořeněnou tradici. Kromě oficiálních přehlídek a koncertů vlastenecké hudby se lidé scházejí v parcích a na plážích při tradičním grilování. Významný rozměr má tento den také ve Washingtonu, kde tisíce diváků každoročně sledují slavnostní průvod na Constitution Avenue a večerní světelnou show nad památníkem National Mall.
???? America’s 250th is here and we want to know how you're celebrating 250 years of America. ??— The White House (@WhiteHouse) July 2, 2026
Share your celebrations, favorite traditions, and the stories that make you proud to be American!
?? https://t.co/8WHSzWgbIB pic.twitter.com/S9KDs9OqP8
Výročí doprovázejí také projevy předních politických představitelů, kteří vyzdvihují základní pilíře americké demokracie, jako jsou svoboda, rovnost a snaha o jednotu země. Odkaz zakladatelů národa si však nepřipomínají pouze Američané doma, ale i komunity a diplomatická zastoupení po celém světě. Den nezávislosti tak zůstává nejen symbolem zrodu jedné z globálních velmocí, ale i každoroční připomínkou společných hodnot, které zemi formovaly po celá staletí.
Deklarace nezávislosti zdůraznila ideály svobody, rovnosti a neodcizitelných práv člověka na život, svobodu a hledání štěstí. Oslavy letos vrcholí celonárodní kampaní America250, která zahrnuje historické rekonstrukce, námořní přehlídky a kulturní akce.
Už v předvečer oslav promluvil k Američanům 47. prezident USA Donald Trump. Promluvil pod památníkem Mount Rushmore. Jeho projev měl 30 minut.
V první části Američanům sdělil, že žijí v té nejskvělejší zemi na světě.
Prezident prohlásil, že výjimečnost USA není zakořeněna jen v její ústavě, ale i v její osobité kultuře a identitě. Odsoudil nedávné pokusy „vymlátit z nás amerického ducha“ a „odcizit nás od naší historie“ a svým podporovatelům hlasitě slíbil jednu věc. „Vrátíme naší zemi její identitu.“
Ve druhé polovině svého projevu varoval před nástupem komunismu v USA.
„Generaci poté, co jsme bojovali a vyhráli studenou válku proti hrozbě komunismu, nyní v naší zemi dochází k oživení komunistické hrozby, a to i ze strany nově příchozích, kteří přijímají myšlenky, které jsou zcela v rozporu s naším způsobem života a naším velkým úspěchem. “
Komunismus popsal jako větší hrozbu pro americkou svobodu než první a druhou světovou válku a teroristické útoky z 11. září 2001. „Je to nepřítel ústavy,“ prohlásil. „Především je to nepřítel 4. července 1776… Komunismus je pravým opakem života, svobody a honby za štěstím. Je to smrt, tyranie a honba za zlem. “
„Pokud jde o ty, kteří šíří marxistické lži o našem dědictví, říkají našim dětem, že žijeme na ukradené zemi nebo že naši hrdinové byli utlačovatelé, dělají něco mnohem horšího než že pomlouvají naši minulost. Pomlouvají a útočí na naši budoucnost – to nelze dovolit!“ hřímal Trump. Ve svém projevu propojil komunismus a imigranty a svým příznivcům slíbil, že je (imigranty) pošle rychle pryč!“
Dočkal se mohutného jásotu.
Celý projev vysílalal např. televize Fox News, ale i řada dalších médií.
Viceprezident J. D. Vance promluvil na přehlídce námořnictva v New Yorku, která se konala u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států.
V projevu k příslušníkům námořnictva Vance zdůraznil, že jejich předkové bojovali za nezávislost své země dlouho. Bojovali za principy, kterým věřili. Bojovali za ně dlouhé roky.
„Nebyla to snadná cesta. Některé dny bylo ještě horko než dnes, i když je těžké tomu uvěřit. Mnozí trpěli a zemřeli kvůli tomuto snu a zemřeli za tyto principy. Mnozí trpěli a zemřeli kvůli tomuto snu a zemřeli za tyto principy. Ale díky milosti Všemohoucího Boha nám zajistili svobodnou, hrdou a nezávislou republiku, která přetrvává, a nejen přetrvává, ale prosperuje dodnes,“ zdůraznil Vance.
Spojené státy, Amerika, podle viceprezidenta dodnes stojí na tom, že lidé této země zkouší dělat i věci, o kterých jiní lidé říkali nebo říkají, že jsou nemožné. Ale Američané se tím nedají odradit, zkouší nové a nové věci a mnohdy uspějí. Díky tomu v průběhu let tam, kde dřív bývala divočina, vyrostly později ocelárny. A mosty a železnice a říční lodě a velké lodě. To všechno propojilo sílící zemi.
„Kde starý svět vedl ke komunismu a fašismu, Američané si uvědomovali, že v jádru jsou tyto ideologie popřením všeho, co Washington a Jefferson před 250 lety četli svým mužům. Svobodný svět musel vyhrát, ale aby svobodný svět porazil komunismus a fašismus, musel je překonat. A jako v každém předchozím konfliktu Amerika hledala pomoc u svých námořníků a u stavitelů, kteří zajistili, že tito námořníci měli ty nejlepší lodě,“ nechal se v jednu chvíli slyšet Vance.
Američané se podle Vance poznají tak, že se podívají na to, co je třeba udělat, vymyslí, jak to udělat a zařídí to.
„Naše Deklarace nezávislosti mohla mluvit o univerzálních lidských pravdách a široce sdílených lidských touhách. Ale byl to dokument napsaný a pro určitý typ lidí. Pro americký lid. … Jsme lidé formovaní generacemi samosprávy a osobní pracovitosti. … Jsme formováni přesvědčením, že jsme spojeni nejen krví či vírou, ale společným charakterem, společným osudem a společnou budoucností,“ prohlásil Vance.
Poslouchající námořníky také upozornil, že v den velkolepých amerických oslav jistě uslyší i pár hlasitých lidí, kteří budou mluvit o tom, jak je Amerika nedokonalá.
„Budou mluvit o bezmocných a zbavených majetku. Řeknou vám, že Amerika je jen další země, kde slabí bojují proti silným. … Budou mluvit o amerických hříších s hněvem a zápalem kazatele, ale bez jakékoli milosti či odpuštění, které musí být přítomno v křesťanské víře. Tito lidé nechápou podstatu Ameriky. … Že v každém z nás žijí oběti a hrdinové. Od nejambicióznějších vůdců a stavitelů až po svářeče oceli jako můj dědeček. Lidi, kteří sehráli svou roli při proměně této nebezpečné divočiny v nejpyšnější civilizaci v dějinách. … Takže to, o co vás žádám, moji spoluobčané, k našim 250. narozeninám – abyste odmítli dvourozměrný pohled svých spoluobčanů a odmítli dvourozměrný pohled na svou zemi. Odmítněte názor, že Amerika je místem pro myšlení s nulovým součtem, protože není. Naše historie je historií lidí, kteří vytesávají velkou civilizaci z divočiny. Odmítněte pohled na svůj národ, který vidí jen své hříchy, ale ne svou milost a velikost,“ požádal všechny Vance.
Svůj projev uzavřel výzvou a prohlášením, že je na Američany hrdý.
„Každý z nás má svůj podíl, svou roli při vytváření 250 let hrdého amerického příběhu. A všichni budeme muset přispět k vytvoření příštích 250 let americké velikosti. Takže říkám všem svým spoluobčanům, jsem na vás hrdý. Všechno nejlepší, zvolal Trumpův viceprezident na závěr.
U příležitosti 250 narozenin Spojených států promluvil ke svým spoluobčanům i silně levicově orientovaný starosta New Yorku Zohran Mamdani. Ten zdůraznil, že síla Ameriky vždy stála na schopnosti přijmout přistěhovalce a nechat je rozvinout jejich potenciál.
Americká zpravodajská stanice CNN Mamdaniho projev shrnula v tezi, že starosta New Yorku silně zkritizoval stávajícího prezidenta Trumpa, aniž by přitom byť jednou jedinkrát použil jeho jméno.
„Vidíme maskované agenty, jak terorizují naše ulice, jedí jídlo uvařené našimi nelegálními sousedy a pak ho tajně odvážejí v neoznačených dodávkách,“ řekl Mamdani. „Vidíme národ, jehož nesmírné bohatství vybudovali ti s mozolnatýma, špínou potřísněnýma rukama – ti, kteří dřou v továrních halách a tesají do kamene – a vidíme národ, který dovolil, aby se tolik z tohoto bohatství držela v rukách jen hrstka privilegovaných lidí,“ nechal se slyšet Mamdani.
Nejvelkolepější program probíhá v hlavním městě Washingtonu. Na National Mall se koná Great American State Fair, vojenské přehlídky, koncerty a večer rekordní ohňostroj s více než 850 tisíci střelami, který by měl překonat dosavadní světové rekordy. Prezident Donald Trump se k oslavám vyjádřil v projevech, v nichž zdůraznil jednotu národa a budoucí směřování země.
Po celých Spojených státech probíhají místní průvody, rodinné pikniky, barbecue a ohňostroje. V některých regionech však panují extrémní vedra, která komplikují venkovní akce. Přesto většina Američanů vnímá 4. červenec především jako den rodinných setkání, vděčnosti za svobodu a oslavy národní identity. Den nezávislosti zůstává jedním z nejoblíbenějších amerických svátků, který každoročně spojuje lidi napříč generacemi a regiony.
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