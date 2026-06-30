„Mistr T vydělává prachy chaosem, ale Česko je ráj.“ S českým Kanaďanem u galerie pod širým nebem

„Myslím si, že v Kanadě, jsme trochu ztracení. Vliv Spojených států amerických (USA) na nás těžce dopadá a bojujeme o vlastní identitu. Kanaďané jsou sice skvělí lidé, ale skoro nevědí, kdo jsou,“ říká ucházející češtinou streetartový umělec David Strauzz. Narodil se českým emigrantům v kanadské provincii Ontario, v Česku už žije jedenáct let a nemůže si to vynachválit. Zpovídali jsme ho u jedné z největších venkovních streetartových galerií v Evropě. Ta vzniká na pražském sídlišti Na Dědině v ulici Vlastina. Tak si přečtěte, co jsme se dozvěděli…
V Česku a Kanadě
Prý třetí největší mural v Evropě. Zeď dlouhá sedm set metrů. Odděluje ruzyňská kasárna, kde se podplukovník Josef Mašín v březnu 1939 popral s nadřízenými, jelikož odmítl vydat kasárna německým okupantům, a kde byli třeba v roce 2015 ubytováni američtí vojáci, od sídliště Na Dědině. Dnes na ní vznikají malby třicítky streetartových a muralních umělců z Česka i zahraničí. Velkoformátové malby ve veřejném prostoru mají jednotící téma „Krása města v pohybu“. Děje se tak v rámci festivalu Urban Pictus, za kterým stojí The Chemistry Gallery.
David je bodrý chlapík, ale nezapře přízvuk a rodnou angličtinu. Když se ho zeptám, jak snášel, když chtěl americký prezident Donald Trump připojit Kanadu k USA, odvětí: „ Musím si dávat pozor, co říkám. Nepoužívám jeho jméno, takže mistr T je skvělý herec a ví, že když udělá trochu chaos, tak, že on a jeho kamarádi vydělají velký prachy.“ Jeho rodná Kanada se prý dostala do těžkých problémů. Podle něj a údajně i statistik osmaosmdesát procent Kanaďanů vydělává hlavně na to, aby zaplatili dluhy.
„To je dost strašidelné. Když jim každý den skončí práce, tak rychle jedou domů, aby sledovali televizní seriály. Ne, že by šli do divadla, na vernisáž nebo s kamarády na pivo do hospody, ale běží domů, protože jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní. Jsou v dluhové pasti a mají dost pochmurný život. Tady žiju rád. S kamarády posedíme, pokecáme, popijeme. Chodím všude možně. To je něco, co dost Kanaďanů nemá,“ říká.
Mezi umělci a barvami
V Česku se mu opravdu moc líbí, skoro ráj. Je zde zdravotní pojištění, bezpečno a práce pro každého. Taky krásný holky, dobrý pivo. „Navíc, kdybych se tady nudil, tak jsou Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Plzeň či Berlín, Vídeň a Budapešť takřka za rohem. Jde o krásná historická města, kde to žije kulturou, což v Kanadě nemáme. A přírodních krás je tady také dost, jen na menším prostoru, než v Kanadě. Svět a život jsou pro každého velice komplikované. Každý si hledá svou pozici v tomhle šíleném světě,“ doplňuje s tím, že jeho tématem je proces hledání lidského uvědomění. Někdo z nás ho najde, jiný ne.
Streetartoví umělci pracují venku i ve vedrech, které někteří nazývají „krematorium“. Když zajdu o něco dál, svou část zdi tam dle svého pojímá dnes už dost známá streetartová umělkyně, komiksová výtvarnice a ilustrátorka Toy Box, ale tu lze veřejně vyfotit jen s maskou kočky. „Vycházím z myšlenky, že pokud se budeme po městě pohybovat ohleduplně a prokazovat si malé laskavosti, bude se nám všem žít o něco lépe,“ popsala motto své malby v ulici Vlastina Blesku. Její malby lze vidět na několika místech třeba v Mladé Boleslavi.
O kousek dál sedí tři umělci ze Španělska. Teď zrovna pojídají pozdní oběd, ale zvědavce přivítají s vřelostí a milým úsměvem. Jsou většinou z Latinské Ameriky, ale dlouhodobě žijí v Barceloně. „V Česku jsme ještě nezažili tak rozesmátého člověka, jako ty. Čím to je?“ Ptají se. „V mládí jsem dost kouřil marihuanu a hašiš, teď dost chlastám,“ přiměřeně vtipkuji. Následuje chlapík s moravským přízvukem, jenž ztvárňuje Prahu, kterak ji přemalovávají známé postavičky z animovaného televizního seriálu Pat a Mat. Některé muraly stojí za to, jiné moc ne. Jeden z umělců mi sdělil: „No, přišel nám sem nadávat jeden člověk ze sídliště, že se mu to nelíbí a nechce se na to koukat. Ale jinak máme většinu kladných ohlasů.“
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