„Dávám Ukrajině rok, maximálně dva.“ Analytik ze slov Putina spočítal, kdy Zelenskému dojdou lidi. Úplně

Minulý týden na petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru promluvil ruský prezident Vladimir Putin. Probíral hned několik témat, mezi nimi i válku na Ukrajině. To nejdůležitější z jeho proslovu, co se týče války, analyzoval analytik pod přezdívkou Simplicius. Zmiňuje, že od května 2022, kdy začalo být zřejmé, že ruské ztráty budou velké, je přestalo ruské ministerstvo obrany zveřejňovat. Nyní Putin nepřímo naznačil, jaké jsou, když uvedl, že Rusko ztratí jednoho svého vojáka na pět ukrajinských. A také zmínil, že Ukrajina má v zajetí 1 348 ruských vojáků, zatímco Rusko 6 465.

Z toho dle analytika vyplývá, že Ukrajina ztrácí každý měsíc 50 000 vojáků, tedy trvalé i nahraditelné ztráty dohromady. Podíl zachráněných k nezachráněným/zabitým je prý 50 na 50, tedy 25 000 se do boje už nevrátí. Analytik poznamenává, že tak vysoké procento je dáno tím, že Ukrajina má jen omezené možnosti, jak zraněným poskytnout první pomoc, a také tím, že Rusové používají kluzákové pumy, které spoustu vojáků prostě zabijí. Ukrajina údajně dokáže lovem na ulicích mobilizovat 30 000 vojáků za měsíc.

Oficiální číslo ukrajinských ztrát z minulého měsíce je podle ruského ministerstva obrany kolem 500 000. Z poměru ztrát pak vyvozuje, že ruské ztráty jsou 100 000 lidí. BBC a Mediazona mají přitom dokázaných 54 000 mrtvých. Ovšem to jsou pouze ruské ztráty, nikoliv ztráty z Doněcku a Luhansku, které by měly být 23 000 lidí. A celkem odhadují, že mrtvých je 84 tisíc, protože ne o každé smrti se dozvědí. Mrtvých tedy podle analytika bude 77 až 107 tisíc.

To jsou ovšem jen mrtví, v nenahraditelných ztrátách jsou i ti, kteří byli zmrzačeni. Rusové mají lepší možnosti, jak zraněným poskytnout první pomoc a evakuovat je z bojiště, tedy i lepší poměr. I přesto podle analytika bude dalších 20 až 40 tisíc těch, kteří jsou zmrzačeni, ale vidí indicie, že to zřejmě bude ještě více. Těžce zranění a mrtví tvoří většinou 25 až 35 % ztrát, což dohromady dává dalších 150 až 250 tisíc zraněných lehce. Tam ovšem analytik poukazuje, že někteří z nich byli zraněni třeba i vícekrát.

USA uvádějí, že Rusko má ztráty 350 000 lidí. Když se započítají i lehce zranění, je podle Simplicia toto číslo v podstatě přesné. Jenže pokud se podle tohoto klíče započítají ukrajinské ztráty, vychází číslo přes milion. Ukrajina může klidně mít 500 000 nenahraditelných ztrát a k tomu statisíce lidí, kteří byli zraněni, ale museli se na frontu vrátit.

Analytikovi také nesedí nízký počet ukrajinských zajatců uvedený Putinem. V září 2023 totiž agentura TASS uváděla, že po spuštění rádiofrekvence Volga, na které se mohou Ukrajinci vzdát, se od léta (během velké protiofenzivy) vzdalo přes 10 000 vojáků. V jiných zdrojích se dokonce hovořilo o dvaceti tisících ukrajinských zajatců.

Jako možnost vidí, že Putin uvádí jen zajatce držené na území Ruské federace, tedy bez Doněcku a Luhansku. Dále že Rusko vyměnilo zajatce v nevýhodném poměru, tedy například 100 ku 50. A za třetí, že Rusko po provedení kontroly pozadí zajatého propustilo, když se zjistilo, že se nejedná o extremistu ani nacionalistu. Koneckonců Rusko prý dokázalo ze zajatých vojáků, kteří změnili stranu, sestavit několik praporů. Což znamená další tisíce, které se do vězňů nepočítají. A z druhé strany, některé zajaté vojáky, například členy Azovu, už ruské soudy odsoudily, tudíž se už nejedná o válečné zajatce.

Analytika ovšem zajímá, co Putin řekl o mobilizaci. Jak zmínil, Ukrajina má 25 000 nevratných ztrát za měsíc. Putin uvedl, že Ukrajina je schopná mobilizovat 30 000 lidí za měsíc. Což znamená, že stále dokáže doplňovat stavy, byť horšími a horšími vojáky. Bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Zalužnyj přitom uváděl, že na udržení stavů potřebuje 20 000 vojáků měsíčně. Jiní pak hovořili o více než třiceti tisících.

Ukrajina má více než jednadvacet regionů. V praxi tak každý region musí dodat přibližně tisíc lidí za měsíc, což je asi třicet lidí denně, tedy jeden nebo dva lidé, které někdo „nacpe do dodávky“. Což je proveditelné. Jenže lidé začínají proti praktikám náhončích masivně bojovat a nenechávají je s kořistí odjet.

25 000 nenahraditelných ztrát za měsíc pak znamená 800 denně. Na Ukrajině je celkem pět frontových oblastí, které brání něco přes sto brigád. Na každé frontě je 15 až 20 brigád, takže ztráty vycházejí na osm až deset vojáků u každé. A vzhledem k tomu, kde všude se bojuje, tak na takovou úroveň ztrát stačí, aby AFU ztratily 20 až 30 vojáků v každé jedné bitvě. „To je jedna kluzáková bomba nebo pár minut práce dronů a vzpomeňte si, že Rusko vypouští stovky kluzákových bomb denně,“ uvádí Simplicius a dodává, že jeden transportér vyhozený do vzduchu také znamená ztrátu deseti lidí.

Poznamenává, že i když je Ukrajina schopná ztráty nahrazovat, Rusko své síly zvětšuje, což potvrzují i zprávy o nárůstu sil na severu Ukrajiny. Nemluvě o žádostech, aby vojáci NATO převzali povinnosti vojáků v ukrajinském zázemí, aby je Ukrajina mohla použít na frontě. Ukrajina už tak má atypický poměr bojových a nebojových rolí v armádě, přičemž řadu jejích povinností již NATO plní. Tento poměr se podle analytika bude dále zhoršovat.

Na závěr pak vypočítává, kdy Ukrajině dojdou vojáci. V devadesátých letech se rodilo 100 až 150 chlapců za rok. Pokud má Putin pravdu a Ukrajina hodlá nakonec povolat i muže ve věku od 18 do 25 let, tak to znamená 700 tisíc až jeden milion mužů. Což při tempu 30 000 za měsíc znamená, že se tato rezerva propálí za 33 až 23 měsíců, tedy dva půl až dva roky. A to se nebere v potaz fakt, že v reálu polovina těch, kdo se v devadesátých letech na Ukrajině narodili, už stihla utéct. V praxi analytik odhaduje, že lidé Ukrajině vydrží ještě tak rok, možná něco víc. Pokud tedy nedojde ke kolapsu z jiných důvodů.