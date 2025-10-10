„Dílo zkázy.“ Richterová prozradila v ČT, co Piráti provedou Babišovi

Největší nárůst počtu poslanců zaznamenali v nové Sněmovně Piráti. Jejich poslanecký klub má nyní 18 členů, což je o čtrnáct mandátů více než v minulém volebním období. Tehdy totiž voliči na společné kandidátce se Starosty svým kroužkováním většinu pirátských kandidátů do Sněmovny nepustili.
Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová v rozhovoru přiblížila, jak vypadá komunikace mezi předsedy nově ustavených poslaneckých klubů. „Komunikujeme spolu. Myslím si, že v politice je normální jednat. Už některá jednání proběhla, jiná jsou naplánovaná,“ uvedla.
Na otázku, zda jsou vztahy mezi předsedy v pořádku, dodala: „To neříkám.“
„Tři předsedové se znají z jednoho klubu ODS“
Richterová upozornila na zajímavý fakt, který podle ní ilustruje současný stav české politiky: „Tři předsedové těch nových poslaneckých klubů, právě ustavených, se znají z jednoho klubu, a to z klubu ODS, kdy byli společně poslanci v letech 2006 až 2013.“ Zmínila konkrétní jména: „Za Motoristy Boris Šťastný, za SPD Radim Fiala, za ODS obhájí znovu svůj post Marek Benda.“
„Působí to jako závan devadesátkových ještěrů“
Na otázku, zda s nimi budou mít Piráti nejslabší kontakty, odpověděla: „Jsou to lidé, kteří se znají spoustu let z jednoho klubu z ODS. Boris Šťastný byl i předseda pražské ODS. Já to vím, protože jsem z Prahy 10, kde on roky působil v komunální politice.“
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„Když se na to podívám trošku očima své generace a tím, že chci, aby tato země měla budoucnost a řešily se vize pro budoucnost, tak to na mě působí jako závan takových trošku devadesátkových ještěrů,“ konstatovala Richterová.
Hnutí ANO se podle informací dohodlo na rozdělení resortů s hnutím SPD a Motoristů v případné nové vládě. Kabinet by měl mít šestnáct členů včetně premiéra. Devět křesel obsadí hnutí ANO, čtyři Motoristé a tři SPD.
Hnutí SPD by navíc mělo získat post předsedy Poslanecké sněmovny. Jednání mají podle stran pokračovat příští týden a zaměřit se na programové priority. Prezident Petr Pavel už dříve oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání svolal na 3. listopadu.
Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová oznámila, že strana chystá dopis prezidentu republiky s odůvodněním, proč by podle ní určité osoby neměly zastávat významné posty. „Chystáme dopis prezidentu republiky se zdůvodněním, proč se domníváme, že na vysoké exekutivní a ústavní funkce prostě nemají některé podezřelé osobnosti mít přístup, a to z důvodu týkajících se výkonu té práce,“ uvedla Richterová.
„Macinka jde prosazovat ideologii, ne řešení“
Jako nevhodného kandidáta na post ministra zmínila Olga Richterová například předsedu Motoristů sobě Petra Macinku, o němž se spekuluje, že by mohl obsadit resort životního prostředí.
„Z jeho výroků je jednoznačné, že jde za Motoristy na ministerstvo prosazovat ideologii, ne funkční řešení,“ uvedla Richterová.
„Dílo zkázy je dokonáno“
K tomu, že by hnutí SPD mohlo získat ministerstvo obrany, dodala:
„Když se podíváte na to, co může SPD natropit na ministerstvu z hlediska muniční iniciativy, z hlediska naší důvěryhodnosti pro spolupráci napříč Evropou a samozřejmě také v rámci NATO, tak si k tomu ještě přidejte za Motoristy Filipa Turka na ministerstvu zahraničí – a dílo zkázy je dokonáno,“ dodala Olga Richterová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská