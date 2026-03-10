„Držte se stranou.“ USA posílají Rusku vzkaz kvůli Íránu

10.03.2026 17:53 | Zprávy
autor: Jakub Makarovič

Napětí kolem konfliktu USA plus Izrael versus Írán dále eskaluje. Vysoký íránský bezpečnostní představitel otevřeně pohrozil prezidentovi USA Donaldu Trumpovi likvidací, zatímco Washington varoval Rusko, aby se do krize nijak nezapojovalo. Administrativa USA zároveň připouští, že situaci probírala i během nedávného telefonátu Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem..

„Držte se stranou.“ USA posílají Rusku vzkaz kvůli Íránu
Foto: Repro X
Popisek: Útok na Írán - ilustrační foto

Ministr války USA Pete Hegseth v úterý uvedl, že Moskva by se měla držet stranou konfliktu mezi USA a Izraelem na straně jedné a Íránem na straně druhé. Jeho vyjádření přišlo krátce poté, co Trump telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Hegseth podle informací Fox News uvedl, že podle informací z Bílého domu šlo o „dobrý telefonát“, během něhož se diskutovalo nejen o válce na Ukrajině, ale také o situaci na Blízkém východě. „Pokud jde o tento konflikt, neměli by se do něj zapojovat,“ citoval ministr závěr rozhovoru mezi oběma lídry. Zároveň zdůraznil, že USA považují stabilitu regionu za klíčovou a očekávají, že další velmoci nebudou situaci dále eskalovat.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 12437 lidí
Varování přichází poté, co americká média s odvoláním na zdroje z administrativy informovala, že Kreml měl Íránu předat informace o amerických vojenských pozicích na Blízkém východě. Teherán měl tyto údaje údajně využít při útocích na americké obranné systémy v regionu. Moskva se k těmto tvrzením oficiálně nevyjádřila.

Trump po telefonátu s Putinem uvedl, že ruský prezident podle něj projevil ochotu pomoci s ukončením konfliktu s Íránem. Prezident USA však zároveň poznamenal, že Rusko by mohlo být „užitečnější“, pokud by se soustředilo především na ukončení války na Ukrajině. Podle Trumpa byl Putin také „velmi ohromen“ ukázkou americké vojenské síly během operace proti íránským cílům.

Situaci dále vyostřila ostrá slova z Teheránu. Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Ali Larijani v úterý veřejně pohrozil Trumpovi. „Íránský národ, který miluje Ášúru, se vašich papírových výhrůžek nebojí. Ani ti, kteří jsou mocnější než vy, nedokázali íránský národ zničit. Dávejte si pozor, abyste nebyl zničen vy,“ vzkázal americkému prezidentovi, jak informuje list Politico.

Larijani reagoval na Trumpovo varování, že pokud by Írán zablokoval strategický Hormuzský průliv, tak že USA odpoví tvrdým vojenským úderem. „Pokud Írán udělá cokoli, co zastaví tok ropy v Hormuzském průlivu, Spojené státy ho zasáhnou dvacetkrát tvrdším úderem,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější energetické uzly na světě, kudy prochází značná část globálních dodávek ropy. Jakýkoli pokus o jeho blokádu by mohl zásadně narušit světové energetické trhy. Již nyní konflikt USA plus Izrael versus Írán vyvolal výrazné kolísání cen ropy, které v posledních dnech prudce rostly.

Psali jsme:

Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni
„Tohle je začátek třetí světové.“ Profesor si nebral servítky
Chámeneí mladší zdědil Írán. Přitom otec ho ve funkci nechtěl
Trumpovi hoří veřejné mínění. Proto vyslal vzkazy o Íránu

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/live-news/us-iran-israel-war-latest-march-10-live-updates

https://www.politico.eu/article/top-iranian-security-official-threatens-donald-trump-with-elimination/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , konflikt , krize , Putin , Rusko , USA , zahraničí , Trump , eskalace

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Co by podle vás Ukrajině opravdu pomohlo?

Jasně, že mír, ale jak ho docílit, aby to nebyla jen kapitulace Ukrajiny? Jak přimět Rusko, aby ustoupilo? Přeci není možné považovat za spravedlivý mír, když se budete muset vzdát území. A když mluvíte o tom reálném pohledu na válku-Ukrajinu. Co tím přesně myslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Drzost.“ Z Prahy tečou miliardy. A stopy vedou k Sorosovi

15:35 „Drzost.“ Z Prahy tečou miliardy. A stopy vedou k Sorosovi

Tichá kancelář v Praze, miliardy korun ze zahraničí a síť médií napříč střední Evropou. Tak funguje …