„Držte se stranou.“ USA posílají Rusku vzkaz kvůli Íránu

Ministr války USA Pete Hegseth v úterý uvedl, že Moskva by se měla držet stranou konfliktu mezi USA a Izraelem na straně jedné a Íránem na straně druhé. Jeho vyjádření přišlo krátce poté, co Trump telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Hegseth podle informací Fox News uvedl, že podle informací z Bílého domu šlo o „dobrý telefonát“, během něhož se diskutovalo nejen o válce na Ukrajině, ale také o situaci na Blízkém východě. „Pokud jde o tento konflikt, neměli by se do něj zapojovat,“ citoval ministr závěr rozhovoru mezi oběma lídry. Zároveň zdůraznil, že USA považují stabilitu regionu za klíčovou a očekávají, že další velmoci nebudou situaci dále eskalovat.
Trump po telefonátu s Putinem uvedl, že ruský prezident podle něj projevil ochotu pomoci s ukončením konfliktu s Íránem. Prezident USA však zároveň poznamenal, že Rusko by mohlo být „užitečnější“, pokud by se soustředilo především na ukončení války na Ukrajině. Podle Trumpa byl Putin také „velmi ohromen“ ukázkou americké vojenské síly během operace proti íránským cílům.
Situaci dále vyostřila ostrá slova z Teheránu. Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Ali Larijani v úterý veřejně pohrozil Trumpovi. „Íránský národ, který miluje Ášúru, se vašich papírových výhrůžek nebojí. Ani ti, kteří jsou mocnější než vy, nedokázali íránský národ zničit. Dávejte si pozor, abyste nebyl zničen vy,“ vzkázal americkému prezidentovi, jak informuje list Politico.
Larijani reagoval na Trumpovo varování, že pokud by Írán zablokoval strategický Hormuzský průliv, tak že USA odpoví tvrdým vojenským úderem. „Pokud Írán udělá cokoli, co zastaví tok ropy v Hormuzském průlivu, Spojené státy ho zasáhnou dvacetkrát tvrdším úderem,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější energetické uzly na světě, kudy prochází značná část globálních dodávek ropy. Jakýkoli pokus o jeho blokádu by mohl zásadně narušit světové energetické trhy. Již nyní konflikt USA plus Izrael versus Írán vyvolal výrazné kolísání cen ropy, které v posledních dnech prudce rostly.
