Fiala možná nic nezaplatí. Nový vývoj kolem elektřiny

„Ceny plynu na burze v současné době nemají a ani nebudou mít absolutně žádný vliv na cenotvorbu v roce 2023 a omezený pro rok 2024,“ tvrdí a vysvětluje: „Všichni obchodníci uzavřeli v panice své pozice/nakoupili plyn pro své zákazníky.“ Dodává, že vláda a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nekonali včas.

Svůj výhled nabídl i akcionář firmy ČEZ Michal Šnobr. „Rok 2023 začne v energetice tak, že ceny elektřiny i plynu pro spotřebitele pro roky 2024 a dál sestoupí pod ceny státem garantovaných stropů. Na druhou stranu zůstanou v platnosti odvody a daně postihující energetiky, jež mají pomoci státu doplácet ceny nad tyto stropy. Důvod jejich existence v delším horizontu než jen pro rok 2023 ztratí význam. Toto radikálně změní pohled na hodnotu aktiv v elektroenergetice včetně ČEZ,“ předpovídá.

Kromě toho Šnobr také hodnotil údajně povedené předsednictví EU. Souhlasí, že po technické a profesní stránce povedené bylo. „Tvrdit ale, že česká vláda prosazovala české zájmy, fakt nejde. I evropské Nařízení v energetice, které jsme v rámci řešení krize prosadili, jsme doma ‚očůrali‘,“ říká.

Šnobr se věnoval i Německu. Poznamenal, že roční kontrakt pro rok 2024 nyní na německé energetické burze stojí 210 eur za megawatthodinu. Což je v podstatě cena, na které je zastropovaná elektřina v ČR, tedy 6 Kč za kilowatthodinu, a to včetně DPH. Vzhledem k tomu, že český stát by měl výrobcům platit náklady nad tímto cenovým stropem, dochází Šnobr k závěru, že po roce 2023 už nebude nutné energetickou krizi sanovat z českého rozpočtu, což je pozitivní zpráva.

Nicméně, ne všechny zprávy z Německa jsou pozitivní. Předsedkyně německého parlamentu prý požaduje ukončit debatu o dalším prodloužení chodu německých jaderných elektráren. V deníku Neue Osnabrücker Zeitung dle Šnobra varovala před úvahami o nákupu nového paliva, protože by to podle ní vedlo k prodloužení chodu reaktorů i o desetiletí. Předsedkyní je Bärbel Basová z SPD.

„Jak můžeme v EU tvrdit, že jsme v energetice EU něco vyřešili? Dlouholetý výsledek energetické politiky Německa je ten, že rozvoj OZE sanuje a bude dál sanovat pouze zavírání jaderných elektráren. Jiné země EU naopak jaderky chtějí budovat jako jediné řešení bezemisní politiky EU,“ komentuje Šnobr. A jak informoval iDnes, odpor je v Německu i proti rozšiřování uhelných dolů.

Německo je skutečně, co se týče energetiky, zvláštní zemí. Jak připomenul energetický analytik Bloombergu Javier Blas, vysoké teploty snížily poptávku po vytápění a k tomu se přidal silný vítr, tudíž na silvestra mělo Německo zápornou cenu elektřiny. Přitom v srpnu dosahovala tato cena 700 eur za megawatthodinu.

Berlin will welcome the New Year with temperatures of ~15 Celsius, slashing heating demand. Add strong wind generation, and the result is day-ahead electricity prices falling **below zero** for Dec 31.



In August, they hit €700 per MWh.



My @opinion note: https://t.co/A2eGiY7JKx pic.twitter.com/PKn9fiSX1N