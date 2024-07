„Jaderná válka? Není, kdo by to zastavil.“ Carlson vyzpovídal mocného Rusa, který ví

Tucker Carlson si na rozhovor pozval jednoho „z legendárních ruských oligarchů“, jak sám nazval Andreje Melničenka. Carlson k tomu dodal, že je to jeden z lidí, kterého zničila Bidenova administrativa. A chtěl od něj slyšet, v jakém stavu je dnešní Rusko.

Melničenko je jedním z lidí, kterým byl zablokován majetek v rámci protiruských sankcí. V rozhovoru s Carlsonem vyjádřil naději, že se mu jednoho dne majetek vrátí. „Je to politické rozhodnutí,“ podotkl. Melničenko vlastní jednu z největších světových společností na výrobu hnojiv. Jde o firmu, která dodala na trh asi sedm procent celosvětového obchodu s hnojivy. A podle svých slov nechápe, proč na něj byly uvaleny sankce. Kdyby obchodoval se zbraněmi, prý by tomu rozuměl, ale pakliže obchoduje s hnojivy, díky kterým má svět co jíst, nechápe, proč musí čelit sankcím.

Podnikat prý začal už v devatenácti letech, při studiu na moskevské univerzitě. „Vybudoval jsem několik společností, které se staly světovými lídry ve svém oboru,“ prohlásil. „Nikdy jsem nepracoval pro žádný stát, Rusko ani žádný jiný,“ dodal jedním dechem.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2171 lidí

S invazí na Ukrajině podle vlastních slov nemá nic společného, přesto se ocitl na sankčním seznamu. A jeho majetek byl zmrazen. Může být i zabaven.

„V mém případě jsem nebyl potrestán proto, že jsem udělal něco špatného. Byl jsem sankcionován, pro to, kdo jsem, a jsem bohatý Rus. Bez procesu,“ zdůraznil. Přitom banku prodal v roce 2007 a finančním službám se řadu let nevěnuje.

„Pokud máte peníze na účtu, zablokují vám je na účtu. Pokud máte soukromý dům, v zásadě nemůžete jít do svého domu,“ popsal mechanismus sankcí. Touto cestou mu prý Američané zabavili pár miliard dolarů. V praxi to pak znamená, že jeho společnost vyprodukuje méně hnojiv, a to podle ruského podnikatele v konečném důsledku značí, že více lidí na celém světě bude trpět hladem. „Neúměrný účinek sankcí dopadl především na chudé země Afriky, některé země Latinské Ameriky, některé země Asie,“ vyložil svůj pohled na celou věc s tím, že když si zemědělci v Africe nemohli nakoupit jeho hnojiva, vyprodukovali méně domácích plodin. A to vedlo k růstu cen těch produktů, které na trhu dostupné byly.

Ale američtí zákonodárci prý velmi dobře vědí, co svými sankcemi po světě způsobili.

A Evropané prý stejně dobře věděli, co se stane, pokud se odstřihnou od levných ruských energií. Evropané museli podle ruského podnikatele vědět, že firmy začnou odcházet např. do USA za levnějšími energiemi.

Fotogalerie: - Autor Twitter files v Praze

„Přesné číslo si nepamatuji, ale myslím, že bude docela správné říci, že evropský HDP v roce 2019 byl něco kolem patnácti bilionů dolarů a HDP Spojených států v té době byl asi 15,4 bilionu. … Pokud se nepletu, teď je to něco kolem 25 bilionů u Evropanů a u USA je to asi 16,5 bilionu. Žádná společnost, která staví své podnikání na přístupu k levnější energii, by neuvažovala o nových investicích nebo pokračování provozu v Evropě, protože nyní jsou evropské ceny energie mnohem vyšší než v USA. Protože evropské ceny jsou dnes odvozeny od ceny LNG.“

Pokud jde o válku, představuje podle ruského podnikatele velký problém i pro Rusko, protože válka znamená destrukci. „Ale nemyslím si, že nápad zničit ruskou ekonomiku je z krátkodobého hlediska proveditelný. Máme dobrý tým technokratů pracujících ve vládě, pracujících v centrální bance a stále ještě platí, že největší část ruské ekonomiky funguje na tržních principech,“ zaznělo z úst hosta Tuckera Carlsona.

Stejně tak ale válka na Ukrajině představuje problém i pro Spojené státy, protože řada zemí často ustupuje od dolaru jako světové měny. I Čína už podle Melničenka realizuje jen padesát procent svých obchodů v dolarech, přičemž dříve to bylo 90 procent. V Rusku teď v dolarech probíhá asi čtrnáct procent obchodů. „V zásadě si myslím, že dolar ztratí svou pozici světové dominantní měny,“ poznamenal Melničenko.

Andrey Melnichenko is one of those fabled “Russian oligarchs” the Biden administration has decided to rob and destroy. Here’s his story.



(1:57) Who Is Andrey Melnichenko?

(5:17) Why Is Andrey Melnichenko Being Sanctioned?

(26:56) How Did Putin Change Russia?

(34:54) Are We on… pic.twitter.com/1G7XHgRdI7 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024

A rusko-čínský tandem se mu jeví jako silný a stabilní.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15766 lidí

„Chaos, ano, velký chaos v Rusku. Bylo to docela těžké. Lidé volali po stabilitě. A Putin toho dosáhl. Přinesl Rusku stabilitu,“ popsal 90. léta podnikatel.

V obecné rovině podnikatel poznamenal, že zabíjení jiných lidí považuje za strašné. V tuto chvíli se podle něj blížíme do nebezpečné situace, kdy se napětí stupňuje.

Melničenko má za to, že situace může dostoupit až k jaderné válce, a prozatím v dohledu nevidí síly, které by přispěly k deeskalaci napětí. Přitom v Kremlu chtějí podle podnikatele jedinou věc. Aby nikdo jiný neohrožoval Rusko. A místo toho, aby došlo k deeskalaci napětí, se mluví o použití jaderných zbraní. Melničenko tvrdí, že o použití jaderných zbraní mluví obě strany, ale skutečností je, že tyto hrozby zaznívají především ze strany ruských státních médií.

Západ teď podle Melničenka nemůže najít cestu ven, protože investoval velmi mnoho politického kapitálu do podpory Ukrajiny. „Jejich prestiž je v sázce a nikdo nechce přiznat chybu a nikdo nechce, aby byl vnímán jako politik stojící na Putinově straně. Západu teď podle ruského podnikatele chybějí silní vůdci, kteří by se pokusili deeskalovat napětí i za cenu toho, že připustí, že některé výroky v minulosti vyzněly hloupě.