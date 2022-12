„Jestli nevypadneme, dopadne to špatně.“ Odborníci se shodli, povolenky jsou zlo

reklama

Rada Evropské unie i zástupci Evropského parlamentu se shodli na reformě obchodu s emisními povolenkami. Emise v odvětvích podléhajícím Evropskému systému pro obchodování s emisemi musí do konce roku 2030 klesnout o 62 procent. Což pro silně průmyslové a energeticky náročné Česko to znamená významné přidání v rychlosti přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Za situace, kdy například německé firmy dostávají vysoké dotace, zatímco podpora českého státu tuzemskému průmyslu je ve srovnání s tím zanedbatelná.

Ceny emisních povolenek drasticky zdražují i v očekávání přísnějších pravidel. Už letos vystoupily dle údajů ze severu Fintag.cz („Čeští politici podrazili nohy českému průmyslu i spotřebitelům“) na rekordních 99,22 eura (2 406 Kč) za tunu, koncem minulého týdne se cena termínovaných kontraktů na povolenky v Amsterodamu pohybovala těsně nad 83 eury (asi 2 013 Kč) za tunu. Ještě před pěti lety stála povolenka 17 eur...

Nová pravidla urychlí odchod průmyslu z Evropské unie

Tyto změny rozhodně nevítají s nadšením zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle nich zvýší náklady českých průmyslových firem, ale i dále zdraží energii a teplo. Hlavní problém však je, že znevýhodní český průmysl, který je energeticky a tedy i emisně vysoce náročný. „Aplikace těchto opatření povede jen k dalšímu růstu ceny povolenky. To dále zhorší pozici průmyslových firem v ČR a Evropě. Žádná opatření, jako je rebasing nebo odebrání povolenek do rezervy tržní stability MSR nejsou potřeba,“ řekl dle serveru Fintag.cz Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu ČR.

„Místo aby se Evropská rada dohodla na uvolnění emisních povolenek z MSR a snížila alespoň částečně jejich cenu, což by se také pozitivně promítlo do ceny elektřiny a tepla, souhlasila naopak s dalším stažením povolenek z trhu. Evropská rada podlehla tlaku Evropského parlamentu na překotné snižování emisí. Je to přitom Evropský parlament, který si stále neuvědomuje realitu, před níž evropský průmysl nyní stojí,“ konstatoval Čížek.

Velké obavy mají oceláři. „Dohoda je výsledkem koňského handlu mezi lidmi, kteří až na čestné výjimky o průmyslu nic nevědí, a neznají tedy reálné možnosti jeho dekarbonizace,“ sdělil HN Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie s tím, že nová pravidla urychlí odchod průmyslu z Evropské unie.

Povolenky jsou ryze spekulativní nástroj, který v praxi poškozuje spotřebitele, průmysl a nakonec samu ekologii

„Povolenky jsou ryze spekulativní nástroj, který v praxi poškozuje spotřebitele, průmysl a nakonec samu ekologii. K povolenkám jsem psal mnoho materiálů, například před rokem v PL.cz,“ připomněl energetický expert Ivan Noveský.

Tehdy uvedl: „Pokud jde o emisní povolenky, vědělo se, že ceny mohou vyšplhat ke 20 eurům. Původně se pohybovala kolem pěti až sedmi eur. Jenže dneska stojí 75 eur a všichni víme, že cena poleze přes 100 eur. Proč se na tom máme my podílet? Výsledek bude takový, že pouhé tři státy, Česká republika, Polsko a Bulharsko, budou v roce 2030 tvořit 95 procent finančních prostředků z povolenek,“ vypočítal.

„Současné ceny už není schopno mnoho lidí platit a představte si, co se bude dít, až ceny polezou ještě výš. Jestli z toho evropského systému nevypadneme, dopadne to špatně. My jsme nuceni tu nesmyslně platit německé ceny za elektřinu, ale už nám k tomu jaksi zapomněli dát německé platy. Nemůžete napálit stejnou cenu tady a v Německu, kde jsou platy násobně vyšší,“ upozornil

Jde z tohoto evropského systému vystoupit? „Jistěže ano. A proč to neuděláme? Jeden nejmenovaný náměstek na ministerstvu průmyslu na to odpověděl, že to nemůžeme udělat, protože by nás EU pokárala. Pokárala! Chápete tu logiku? Slušné státy, které se o své občany starají, mají vlastní regulace a normální ceny. Ale ne, my si tady budeme svou vlastní elektřinu prodávat na základě podmínek z německé burzy… Existují státy EU, kteří v tom systému nejsou. Takže to jde, ale musí se chtít. Jestli se německý důchodce začne vystěhovávat z Německa, protože není ochoten tak vysoké ceny za energie platit, co má udělat český důchodce? Oběsit se? Zastřelit se nemůže, protože ani nemá na to, aby si koupil zbraň,“ okomentoval.

„Řešení je z toho systému prostě odejít a regulovat to v rámci ČR. Na nějaké kárání, že narušujeme evropskou koncepci, se můžeme vykašlat. Lidé tady padají do energetické bídy. Vystupme z toho unijního systému a máme tady ERÚ nebo Ministerstvo financí, které dříve dělalo cenovou regulaci, která zastropuje cenu pro spotřebitele. Teď se cena tvoří mimo naše hranice, což je sice fajn pro obchodníky a spekulanty, ale ať se jdou politici zeptat do českých domácností, co na to říkají,“ doplnil.

„Obávám se, že tento víc než rok starý materiál je více než aktuální, protože ta reforma nepodráží nohy, ale likviduje nejen český průmysl a české občany, ale i celou českou ekonomiku,“ obával se Ivan Noveský.

Celá agenda emisních povolenek se stává rájem novodobých veksláků

Pro PL.cz se k tématu vyjádřil i makroekonom Jaroslav Šulc. „Je třeba diferencovat, protože průmysl je velmi široký pojem. Obory, jejichž produkce, nebo ceny produkovaného zboží, jsou nadprůměrně závislé na tom, jestli potřebují kupovat emisní povolenky, ty to poznají velmi citelně. Pokud snad nemají rezervy. Pokud je však měly, tak je dávno rozpustily. Tady mohou být dopady v řadě případů i fatální. Nelze to říci paušálně o celém průmyslu,“ konstatoval.

„Celá agenda emisních povolenek se naprosto míjí svým účelem, stává se rájem novodobých veksláků, kteří si z toho udělali obrovský byznys. Tím, že povolenky skupují a pak je s velkou přirážkou přeprodávají, tak úplně zdevalvovali původní docela racionální smysl, proč byly povolenky vymyšleny. To tak ale je. Co se dá pokazit, tak se pokazí,“ vypozoroval.

„Bohužel co je ale neodpustitelné, že orgány, které nesou za tuto agendu odpovědnost, těmto spekulacím nedokázaly včas zabránit a tyto pokusy o diskreditaci tohoto systému eliminovat. To je prostě fatální manažerské selhání, které se nedá odpustit,“ zdůraznil Jaroslav Šulc.

Jasno má i ekonomka Markéta Šichtařová. „Jediná rozumná věc, která se s emisními povolenkami dá udělat, je zrušit je,“ uzavřela pro PL.cz.

