„Kokotina, mrtvý Babiš. Češi jsou blbci.“ Strhlo se peklo, zítra to bude ještě horší

„Byla jmenována vláda v čele s trestně stíhaným agentem StB v obrovském střetu zájmů, vláda odborníků typu Taťány Malé, vláda závislá na komunistické straně, která se stále hlásí k odkazu své totalitní předchůdkyně. A to vše právě v roce 2018 – v roce velkých národních výročí. Je to pošlapání toho nejlepšího z naší historie a plivanec na všechny oběti komunismu,“ píše se na zdi akce na facebooku.

Celá akce nevyžaduje od účastníků velké oběti. „Vyrobte si jednoduchý transparent a během varovného znění sirén s ním stůjte pět minut na jakémkoliv veřejném místě. Řidiče v automobilech vyzýváme k pětiminutovému troubení.“ Zatímco člověk s transparentem bude pouze cílem nechápavých pohledů kolemjdoucích, pětiminutové troubení klaksonů zajisté ocení obyvatelé okolních domů. Mohou jen doufat, že většina Sirén je zastáncem veřejné dopravy.

Novodobé Sirény plánují, že jejich protest bude pravidelný, tedy že každou první středu budou stát s transparentem. „Pokud se najde dost lidí, kteří věnují pět minut měsíčně, tak se brzy všem Čechům při zvuku sirén ihned vybaví, kdo a jak nám vládne a že to není normální. Cílem je tedy jediná věc: nezvyknout si, nesmířit se, nepřijmout nepřijatelné,“ doufají autoři akce.

Fotogalerie: - Kraválem proti Babišovi

Smysl celé akce? „Je důležité nemlčet. K vítězství zla stačí, aby dobří lidé seděli se založenýma rukama. Každý z nás může svým postojem něco malého změnit. Třeba jen povzbudit přátele, kolegy, spolužáky či kolemjdoucí k větší odvaze,“ zní pátý odstavec výzvy ke krátké stávce. O výzvě informoval i server Forum24 Pavla Šafra.

Jako obyčejně, reakce na novou iniciativu nezůstávají bez odezvy. Lubomír Míček si servítky nebere. „To zase vymyslela pěknou kokotinu ta demožumpa. Zvolili jste si demokratickou cestou strany, ze kterých lze sestavit vládu, a teď budete demonstrovat? Vždyť komunisté jsou všude, jen vlezli do jiných stran. Oni nejsou tím zlem, jak se tady snaží někdo naznačit, ale jsou to lidé, kteří se snaží rozhádat lidi a odvést pozornost od věcí podstatně závažnějších, a tím je zničení naší kultury, naší země ilegální migrací,“ píše ve svém příspěvku na zeď akce.

Přizvukuje Alexandr Janda: „A jací komunisté? Ty už nám vládnou od sametového podvodu v různých stranách a jsou ve vedení firem. Je to o jednotlivcích, a ne o politických partajních šmejdech. My nepotřebujeme politické strany. Pokud tato vláda bude makat pro lidi, bude jim zvedat důchody, stavět byty, ať ji klidně podporují komunisté, stejně jsou všude, ti se nikam nevypařili, jen zahodili.“

Na stránkách Milionu chvilek pro demokracii jsou tací, kteří o úspěchu akce pochybují. Například David Laif Moulis píše a volá po historických trestech: „Tahle země by potřebovala obrovskou, rozsáhlou stávku, a ne další demonstraci, která bohužel z mého pohledu nic nezmění, ačkoliv držím všechny čtyři palce. A úplně nejlepší by byla defenestrace a Babiš nabodnutý na Václavovo kopí.“

Emanu Smejkalovi se nelíbí celá iniciativa. „Vy jste zešíleli, to jinak není možné. Výsledek voleb se vám může nelíbit, ale stěžovat si můžete jen voličům. Pokud ti na to neslyší, což je samozřejmé, pak hledejte chybu u sebe. Proč jste nepřesvědčili voliče, že vaše skutky jsou tak krásné? Máte vůbec skutky, o kterých byste je mohli přesvědčovat? Nechcete přesvědčovat o pouhých názorech? Voliči nejsou hlupáci, podávejte jim fakta, aby si názor udělali sami. Máte větší naději na úspěch. Snažíte se vinu za volební výsledek, který se vám nelíbí, hodit na prezidenta této země. To je špinavost. Oháníte se demokracií, ale po demokracii šlapete, a v tom se blížíte fašistům. Trochu skromnosti, ministávkové!“ doporučuje organizátorům akce.

Ale Michal Kotáb s ním nesouhlasí. Ve své dlouhé replice tvrdí: „Naopak, voliči jsou hlupáci. Proto tu vládne žumpa, která tu vládne, a proto nemá smysl s voliči diskutovat. Mozková kapacita vaše a dalších voličů ANO, ČSSD, KSČM, SPD nebo Zemana je tak nízká, že se necháte přesvědčit k volbám koblihama, planejma populistickejma slibama o vyšších důchodech a nižších cenách jízdenek, který by vám ulehčili váš zpackanej život, ale už nevidíte a nedokážete si připustit, že vaši opěvovaní vládci dělají pravej opak a serou na vás. Doplácíte na to vy sami, když jdete něco řešit na úřad a trávíte tam týdny k vyřešení jedný maličkosti, doplácí na to všichni živnostníci a podnikatelé, kteří se snaží dělat něco víc, než jen chodit jak otroci hákovat do fabriky a pak si stěžovat doma, že mají život na píču a doplatí na to celá země, až bude prorostlá zkurvenou řepkou natolik, že se tu všichni jednoho krásnýho jara udusíme tou žlutou sračkou.

Proč by někdo měl respektovat výsledek voleb a nestěžovat si, když neúspěšná, závistivá a mozkově chorá část populace ČR zvolila do čela státu bandu bolševickejch kreténů a vrátila tuhle zemi o 30 let zpátky?

Výjimečně musím uznat, že když ještě ten váš slavnej Eman nebyl uplně senilní, tak se k tomuhle vyjádřil naprosto přesně: ‚To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (...) Těmto lidem – je to tedy polovina národa – uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa,‘

No nepopsal vás přesně?“

A Zdeněk Lukeš se domnívá, že jde o blamáž. Svou nedůvěru vyjádřil takto: „Babiš i Zeman jsou demagogové, lháři a manipulátoři. Ale napsat, že ve středu ve 12 hodin proti nim zazní varovné sirény, je taky lež. Každou první středu v měsíci je v celé republice zkouška sirén. Trochu se z nás, co Babišovi nefandí, pokoušíte udělat blbce. To se styďte. Už vám nevěřím!“

