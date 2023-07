„Kremelská svoloč“. Etzler před soudem. V roli advokáta Rajchl, takže dorazil i Bartkovský a bylo veselo

Influencerka Jordanka Jirásková podala žalobu na bývalého novináře Tomáše Etzlera, který ji nazval kolaborantkou a prokremelskou svoločí. Žádá odškodnění 20 tisíc korun za nemajetkové újmy. U soudu ji zastupuje advokát s politickými ambicemi Jindřich Rajchl (PRO). Podle Etzlera jde o jeho soukromý názor a proto se nemá za co omlouvat. Závěrečné řeči a rozhodnutí ve věci by měly zaznít na začátku srpna.

Kauza odstartovala v říjnu, když ukrajinská armáda raketovým útokem poničila Kerčský most na Krymu, k čemuž na Twitteru pogratulovala česká armáda. „Armáda ČR se raduje z teroristickýho útoku? Probuďte mě,“ reagovala Jirásková, která útok na most označila za teroristický útok.

armada cr se raduje z teroristickyho utoku? Probudte me. https://t.co/27U3nfHg1Q — Jordanka J. (@JordankaJ) October 8, 2022

Právě těmito slovy raketový útok označil i ruský prezident Vladimir Putin, přestože kvůli raketovým útokům ruské armády již zemřely tisíce ukrajinských civilistů. I proto označil Etzler Jiráskovou za kolaborantku a prokremelskou svoloč.

„Je výmluvné, jak kolaboranti typu Tomáš Nielsen, Jordanka Jirásková a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech,“ reagoval Etzler.

Je výmluvné, jak kolaboranti typu @TomasNielsen1, @JordankaJ, a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech. https://t.co/KN4qlxOAN0 — Tomas Etzler (@tvtomas) October 9, 2022

Podle jeho právního zástupce Artura Ostrého Etzler tato slova pronesl proto, že Jirásková argumentuje teroristickým útokem stejně jako Kreml. „Jakou náhodou to byl zrovna Vladimir Putin, který to takto hodnotil několik dnů předtím. Nejde o papouškování oficiální linie Kremlu? Jde. Nejde náhodou o pomoc cizí mocnosti? Jde,“ uvedl v soudní síni Ostrý, jak informuje server Novinky.cz.

„Za situace, kdy se Česká republika postavila na stranu okupované země proti agresorovi, který na Ukrajině páchá válečné zločiny, je naopak namístě kritika těchto výroků,“ dodal Ostrý.

Podle advokáta Jindřicha Rajchla, který zastupuje Jiráskovou, ale kritika ukrajinských útoků automaticky neznamená schvalování útoků ruských. „Tím, že žalobkyně odsuzuje určité excesy Ukrajiny, neznamená, že podporuje ruskou agresi či prokremelský režim. Naopak vystupovala proti agresi na svém twitterovém účtu i na Facebooku,“ uvedl Rajchl.

Sama Jirásková u soudu zopakovala, že ruskou agresi odsuzuje a finančně přispívá Ukrajině. Toho si všiml novinář z Reflexu Martin Bartkovský, který byl v soudní síni přítomen. „Aby nezapadlo nejdůležitější sdělení od dnešního soudu: Jordanka Jirásková se vyslovila, že jednoznačně odsuzuje ruskou agresi a že finančně podporuje Ukrajinu. A přeje si brzký konec zvěrstev, která se tam dějí. Pokud to její fanoušci nestihli zaregistrovat, mohli byste jim to poslat?“ napsal sarkasticky Bartkovský, že Jirásková tímto možná přijde o nějaké sledující.

Aby nezapadlo nejdůležitější sdělení od dnešního soudu: @JordankaJ se vyslovila, že jednoznačně odsuzuje ruskou agresi a že finančně podporuje Ukrajinu. A přeje si brzký konec zvěrstev, která se tam dějí.



Pokud to její fanoušci nestihli zaregistrovat, mohli byste jim to poslat? — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 10, 2023

Rajchl u soudu také prohlásil, že Jirásková kvůli označení kolaborantka čelila nenávistným výrokům jeho sledovatelů. „Takovou vlnu kritiky jsem nezažila,“ prohlásila Jirásková při svém výslechu a dodala, že od té doby raději vodí děti do školy i ze školy.

Bartkovský připomíná, že právě výroky Jiráskové i Rajchla přitom také vyvolávají nenávistné reakce jejich podporovatelů. „Rajchl teď říká, že když někoho označíte za kolaboranta s Ruskem, že mu to tzv. zkazí den. Přijdou odsuzující výroky a vyhrožování. Jen bych doplnil, že když na mě křičel v Benešově a jeho lidé mi pak chtěli rozkopat hlavu. To bylo taky mrzení,“ zavzpomínal Bartkovský.

Rajchl teď říká, že když někoho označíte za kolaboranta s Ruskem, že mu to tzv. zkazí den. Přijdou odsuzující výroky a vyhrožování.



Jen bych doplnil, že když na mě křičel v Benešově a jeho lidé mě pak chtěli rozkopat hlavu. To bylo taky mrzení. — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 10, 2023

Zajímavostí je, že Rajchla za jeho výroky aktuálně stíhá Česká advokátní komora, jak píše web Seznam Zprávy. Rajchl totiž podle komory nepřímo vyzval k fyzické likvidaci ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nebo předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). V souvislosti s jejich „podporou války“ totiž zmínil citát Ernesta Hemingwaye, podle nějž všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.

„Ono se to tak někdy v jeden den sejde," komentoval ironicky Etzler.

Ono se to někdy tak v jeden den sejde.

“Nepřímo vyzval k zabití političek.“ Rajchl má na krku kárnou žalobu - Seznam Zprávy https://t.co/G4xm3gIXK3 — Tomas Etzler (@tvtomas) July 10, 2023

Bartkovský si také všiml, že Jindřich Rajchl podle něj nebyl v ideální právnické formě. „Rajchl chtěl ze žaloby odstranit datum a Twitter. Soudkyně nechápe, to dost podstatně mění obžalobu. Rajchl nakonec Twitter i datum přidává. Takhle jsem tápal, když mě nepřipraveného vytáhla učitelka před tabuli z logaritmů…“ komentoval ironicky soudní jednání.

Rajchl chtěl ze žaloby odstranit datum a Twitter. Soudkyně nechápe, to dost podstatně mění obžalobu.



Rajchl nakonec Twitter i datum přidává. Takhle jsem tápal, když mě nepřipraveného vytáhla učitelka před tabuli z logaritmů… — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 10, 2023

Tomáš Etzler si prý za výroky stojí a za následné chování dalších přispěvatelů na Twitteru není odpovědný. „Etzler: Je to moje tvrzení. Nikoho jsem k ničemu nevyzýval. Mám doma stovky screenshotů, kde mi lidé vyhrožují smrtí. To jsou lidé z tábora paní žalobkyně. Zároveň se necítím odpovědný za to, co paní Jiráskové lidé píší,“ uvedl Etzler.

Etzler: Je to moje tvrzení. Nikoho jsem k ničemu nevyzýval. Mám doma stovky screenshotů, kde mi lidé vyhrožují smrtí. To jsou lidé z tábora paní žalobkyně. Zároveň se necítím odpovědný za to, co paní Jiráskové lidé píší. — Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 10, 2023

