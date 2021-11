„Lidi na to s*rou.“ Zdeněk Pohlreich rozkopl dnešek, EU i Piráty

V pořadu Brocast mluvil známý restauratér Zdeněk Pohlreich o všem možném, ale také o politice. Podle něho nastal v celé Evropě extrémní posun doleva. Kritizoval například Green Deal Evropské unie a servítky si nebral. „Ten jih té Evropy, tam na to serou, žijí dál to svoje, nějakej Green Deal, to mají na salámu, jsou rádi, že si koupí peugeota s dieselovým motorem a na tyhle vznosné myšlenky nemají vůbec čas. Ale bohužel ta politika, ten občan se v tom úplně ztratil. A dělá se od stolu jedna krávovina za druhou, jedna blbější než druhá,“ řekl. A také odhalil, co stálo za porážkou Pirátů.

„To se občas stává a kdybych si dovolil hodně kacířskou myšlenku, tak si myslím, že by České republice taková pěti-, šestiprocentní nezaměstnanost prospěla hrozně moc. Že bychom si uvědomili, že ten svět je o maličko jiný, než jsme zjistili doteď,“ doplnil. Podle něho i teď platí v gastronomii heslo „Nejsou lidi“ a naopak už dávno neplatí, že hlavní problém restauratéra je nájem.

Od jednoho z moderátorů pak padla otázka, zda Pohlreich nepozoruje, že celá politická scéna směruje „trochu víc nalevo“. To považoval Pohlreich ještě za slabé vyjádření. „Tady se nedělá nic jinýho, než ultralevicová politika. To je vlastně jeden z těch důvodů, proč ta levice v těch volbách tak pohořela. Protože tu levicovou politiku převzaly ty firmy, které zaměstnávají ty lidi v tom strachu, aby o ty lidi nepřišly. Já neznám nikoho, kdo by se k těm lidem choval blbě nebo neslušně nebo nenormálně. Asi to někde je, ale pro nás je to neznámý pojem,“ mínil.

Doleva prý směřuje politika všude. „Celá ta Evropa myslím ztratila orientaci, jak to má vypadat. Mně to může být jedno, ale nemyslím si, že to může dobře dopadnout,“ řekl. EU se podle něj zpronevěřila své základní myšlence a vznikl z ní byrokratický moloch, který je sice plný „dobrých nápadů“, ale stojí na slepé důvěře a evropské myšlence, nemluvě o tom, že projekt vedou lidé, kteří jsou „úplně někde jinde“. „Jestli jsme se bavili o tom, jací lidé chodí do politiky, tak jaký lidi chodí do Bruselu, to musí být úplně jiný kafe,“ komentoval a ještě si přisadil, že se pěstuje „kaviárový socialismus“ a přístup „všem všechno, sobě nejvíc“.

Vznosné myšlenky s obyvatelstvem prý nerezonují. „Ten jih té Evropy, tam na to serou, žijí dál to svoje, nějakej Green Deal, to mají na salámu, jsou rádi, že si koupí peugeota s diesolvým moterem a na tyhle vznosné myšlenky nemají vůbec čas. Ale bohužel ta politika, ten občan se v tom úplně ztratil. A dělá se od stolu jedna krávovina za druhou, jedna blbější než druhá. Elektrika, jestli to takhle půjde dál, tak za dva roky spějeme všichni k blackoutu totálnímu,“ mínil. Ale dodal, že slyšel optimističtější předpoklady, že nyní tyto nápady kulminují a budoucnost bude lepší.

Podle něho postupuje historie v cyklech a od roku 1989 už vyrostly dvě generace. „Dvě generace lidí, kteří si říkají: On ten socík, to nebude tak špatný, mají se všichni dobře, všichni stejně,“ prohodil. Podle něj chybí prožitky a životní zkušenosti a právě kvůli tomu dle jeho názoru prohráli Piráti volby. „To jsou lidé, kteří sice mají príma nápady, ale moje generace zase ví, že ty věci nefungují,“ řekl s tím, že výhoda stáří je, že člověk ví, co nechce. Prohodil také, že nevýhodou ČR je, že v politice je přílišný počet politických stran.

Řekl, že za levičáka by se neprohlásil, ale má nějaké sociální cítění, tedy že považuje za správné těm, kdo mají problém, pomoci. Za vadu systému ovšem považuje, že nedokáže vyhodnotit, kdo má skutečně problém a kdo ne. „Bohužel se v tom politickém boji zneužívají ti, kdo se mohou bránit nejmíň, což jsou ti senioři,“ dodal s tím, že se vytváří závislost na systému. Podle něho se „socík“ nedá vysvětlit těm, kdo ho nezažili. Ale určitě není ten, který by říkal, že se stát nemá o seniory postarat. Ale peníze se prý utrácejí za „kraviny“.

