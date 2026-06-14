Alena Vitásková: Pražský hrad versus Strakovka?

14.06.2026 20:10 | Glosa
autor: PV

Jak správně pojmenovat vlekoucí se triviální spory mezi institucemi. Je to „souboj“ prezidenta a premiéra? Nebo vlády a hlavy státu? Či stávajícího a budoucího prezidenta? V éteru létají kompetenční žaloby z jedné či druhé strany. Pražský hrad se „hluboce“ zamýšlí, zda účast prezidenta na nedávném jednání vlády a souhlas s jeho zastupováním České republiky na valném shromáždění OSN byla řečena správně. Zda to vláda neměla vzít pouze na vědomí. Vždyť přece vláda Petra Fialy brala takové věci pouze „na vědomí“.

Alena Vitásková: Pražský hrad versus Strakovka?
Foto: Jiří Skupien
Popisek: Alena Vitásková

Mohla bych se rozepisovat dále. Ale žabomyší války hlav státu určitě nejsou to, co by mě zajímalo, co tíží občany naší vlasti. Oni se snaží narcisticky udržet svoji neomylnou pozici. Dát domu novou fasádu, podle svého vnímání možná tu nejlepší. Ale bohužel si neuvědomují, že ten dům je zevnitř prohnilý, je bez budoucnosti. Neuvědomují si, jak se ničí naše budoucnost. A ta je v naších dětech, v mladé generaci. Ano, my jsme vinni, jak píšu v jedné ze svých knih „Kulak, my všichni jsme vinni“, že konečně neřekneme dost hloupým sporům. Prosím, věnujte své politické kompetence k záchraně našich následujících generací.

Hovořím o tom jako babička, která se obává. Obávám se, jako cela řada rodičů dětí, které v této chvíli navštěvují základní školu – povinnou školní docházku. Víte o tom, páni vrcholoví představitelé moci, zákonodárci, že se běžně v automatech prodávají syntetické drogy, jako například syntetické kanabinoidy, dále látky HHC, HHCP, THCP a řada dalších? To, že tyto a další látky jsou silně návykové, mohou způsobit silné intoxikace, poruchy vědomí, úzkosti, halucinace nebo problémy se srdcem, smrt. Víte o tom, kolik takových automatů je po celé České republice? Kolik z nich mají děti na dosah při cestě do školy?

Za pouhých 100 korun si drogy dítě může koupit, jak o tom v tomto týdnu psaly veřejně dostupné zdroje. Tyto automaty se nachází v blízkosti škol. Proč asi? Základní školy navštěvuje zhruba 1 milión dětí. Již několik let jsou takové automaty v provozu.

Opravdu nikoho nezajímá, že umožňujeme, aby naše děti se staly v krátké době narkomany, aby umíraly? Aby se z nich staly zombie?

Ten milión dětí v základních školách má dva milióny rodičů, čtyři milióny prarodičů. Jenže oni většinou nevědí, že se něco takového děje. Oni neznají „moderní metody“ likvidace nastupující generace tím, že se jim u školy nabízí drogy. Pak se jen dovídají, že jejich dítě potřebuje psychiatra, psychologa. Proč?

Uvědomují si ti, kteří nesou odpovědnost za to, že se takový „hnus“ může prodávat, že vedou společnost do záhuby?

Obávám se o budoucnost našich dětí. Obávám se, že jako zombie mohou být použiti k čemukoliv. Obávám se o budoucnost národa.

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Hrad , opozice , Pavel , vláda , Vitásková

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