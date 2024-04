„Nelze čekat!“ Veleba ztratil trpělivost. Česká půda a potraviny. Odhalena hrozba

„Nelze čekat, až naši půdu a naše zemědělské firmy skoupí zahraniční kapitál a my budeme přes potraviny v jeho rukou,“ vzkazuje exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba. V souvislosti s nedávným sněmem Agrární komory v Brně říká: „Zaspala nevěsta, ne ovšem ve Strážnickej dolíně, ale v Pražskej kotlině“. Připomíná, jak to bylo s letošními zemědělskými protesty, a hlavně s postoji vedení Agrární komory a Zemědělského svazu. „Slibů se člověk nenají,“ cituje zemědělského odboráře Dufka.

Tak s určitým napětím, jsa ovšem vyléčen z iluzí, jsem očekával 33. sněm Agrární komory ČR, který se konal 7. dubna v Brně. No, oficiální výsledky jsou výtečné, stejně jako by byl projev prezidenta komory pro Marťana, který by náhle přistál na brněnském výstavišti a poslechl si ho. Pro člověka „nemarťana“, tedy zemědělce České republiky, pravda s výjimkou dnes už třetiny z Asociace soukromého zemědělství, která s Agrární komorou spolupracuje, a s výjimkou českých obyvatel, kteří neztratili paměť, to byl projev komediální. Mám rád národní písně a zpívali jsme je ministrům na „Zemi živitelce“ v Českých Budějovicích a na demonstracích. V případě tohoto brněnského sněmu Agrární komory, speciálně jejímu šéfovi, by byla na místě píseň „Zaspala nevěsta“. Ne ovšem „v Strážnickej dolíně“, ale „v Pražskej kotlině“.

Konečně se v hlavě rozsvítilo i těm „hodným“ zemědělcům?

Dovolte mně přejít od zkratek a symbolů ke konkrétnímu vysvětlení a úvodní věty rozebrat na základě faktů a dat. Předesílám, že nikomu svoje názory nevnucuji, že zde v Parlamentních listech nepíši velmi často proto, abych se prezentoval, ale proto, že se nikdy nesmířím s pohledem na všeobecný úpadek českého zemědělství za doslova bouřlivého potlesku těch, jejichž role je úplně jiná. Jaká? Reprezentovat hlas lidu, neboť je to, vzato v duchu vystoupení nejvyššího komorníka, jenž se ke křesťanství hrdě hlásí, tak říkajíc, hlas boží. A ten hlas, který napsala čtenářka našich článků, cituji, říká: „Konečně se v hlavě rozsvítilo i těm „hodným“ zemědělcům. Došlo jim, že vláda umí jen signalizovat a lhát a skutek utek. Při prvních protestech se jí podařilo zemědělce rozdělit. Z těch pondělních dokonce udělat proruské dezoláty, ze čtvrtečních podporovatele Výborného pro jednání v Bruselu. Poznali, že Výborného sliby neplatí, protože je vláda celkově proti zemědělcům nastavená. Mají smůlu, protože podnikají ve stejném oboru, jako vládou nenáviděný Babiš.“ Ti pondělní, to byla první skutečná jízda 850 traktorů dne 19. února 2024 v Praze, od které se šéfové Agrární komory a Zemědělského svazu distancovali, čili jsme ti zlí. Čtvrteční, ti hodní, tak to mám na mysli jakési manifestační truc jízdy po regionech tři dny na to, 22. února 2024.

A že by se rozsvítilo v hlavě? Obávám se, že nikoliv, že to je spíše v Brně zažehnuté nouzové světlo a snaha vytvořit po uplynutí půl druhého měsíce iluzi něčeho, čeho už se před tím dávno vzdali. Ptáte se čeho? No přece naplánované protestní jízdy Prahou 21. března 2024 a hbitě přeložené, omlouvám se, na rekreační jízdu po regionech na 20. března. Proč? Protože 20. března vyrazila celá EU, která už měla, abych tak řekl, to hlavní za sebou. Vše, co zde znovu ve velké zkratce uvádím, jsem srozumitelně popsal 24. března ve svém článku „Traktory mimo Prahu. Fiala, Výborný a Agrární komora.“

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 97% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 46114 lidí

Dufek: Slibů se člověk nenají…

Dnešní svět, dnešní společnost, vzato z pohledu sociologa, je světem zábavy a výjimkou nejsou ani různé pracovní akce, sněm Agrární komory nevyjímaje. Potvrdily to nakonec rekreační jízdy zemědělské techniky namísto tvrdého protestu směřovaného na hlavní město. Všichni byli rozjaření, sami ze sebe celí bez sebe. Je víc než jisté, že tímto způsobem „boje“ za české zemědělství se nedosáhne skutečné pomoci, a tak nelze než souhlasit s hodnocením, které nám představil předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství Bohumír Dufek:

· „Odborový svaz s narůstající nedůvěrou pozorně sleduje situaci v zemědělském sektoru, kterou neustále eskaluje ministr zemědělství a Agrární komora se Zemědělským svazem

· Devítistránkové usnesení Agrární komory ve všem nasvědčuje dlouhodobé destrukci komory a současně hodně mluví a slibuje

· Odborový svaz nebude čekat, až se ministr náznakem zmíní o dalších slibech

· Jednoznačně připravujeme další nátlakové akce. Agrární komora a Zemědělský svaz nám nedaly žádný důkaz, že se něco změní, a současně důrazně konstatujeme, že slibů už bylo dost a že slibů se člověk nenají!“

Tolik zemědělský odborář Dufek, k čemuž dodávám, že nelze čekat, až naši půdu a naše zemědělské firmy skoupí zahraniční kapitál a my budeme přes potraviny v jeho rukou. Mimochodem, například Číňané kupovali v Africe už před čtyřiceti lety půdu! Dnešní zdroje na nákup všeho, co zajišťuje potravinovou bezpečnost, spolu s Indií - nejlidnatější země planety, zejména půdy a moderních technologií, jsou pro nás obtížně představitelné. Každá z těchto dvou zemí má přes 1,4 miliardy obyvatel – to pro představu, co půda a potraviny ve světě znamenají.

Obraz zemědělství… A připomínka tajemníků na sjezdech ÚV KSČ

Sám jsem se na půdě po válce narodil, myslím tím do rodinného hospodářství a jsem zásadně proti prodeji české půdy jakémukoliv zahraničnímu kapitálu. Aby se dnešní trend otočil, je třeba, aby si čeští, moravští a slezští zemědělci vynutili skutečné zastání. Komediální projevy a bouřlivý potlesk sami sobě, bojím se, že to není správný směr. Před dvěma měsíci jsme slyšeli o „případných demonstracích“, ale hlavní bylo podle Doležala jednat. Dnes po sněmu se termín mění na „náznak řešení“ do konce dubna. To mně hlava nebere a možná se při čtení těchto řádků ptáte, proč se zapojuji touto formou do diskuse? Nuže zde je moje odpověď – strávil jsem v oboru příliš mnoho a aktivně jsem se angažoval, než abych se nečinně díval na to, jaký je dnes obraz zemědělství a zemědělců u veřejnosti, politiků od koaličních poslanců, senátorů až po vládu, který s chutí využívají média. Je to obraz agrobaronů, obraz ničitelů krajiny, pobíračů dotací. Obraz, který nezměníme bouřlivou sebechválou a potleskem sami sobě, to dělali tajemníci na sjezdech ÚV KSČ a jak dopadli, víme.

Jan Veleba SPOZ



