„On chce ty peníze zpátky?!“ Stanjurův pokus o vysvětlení. Rozezlil

MONITORING Ministr financí Zbyněk Stanjura včera v rozhovoru pro E15 ohledně konsolidačního balíčku připustil: „Možná jsme něco úplně nedomysleli, takže ještě nějaký detail budeme projednávat a budeme to řešit v příštích týdnech.“ Za to se stal terčem kritiky, například od komentátora Petra Holce. Ekonom Pavel Šik to vidí jako součást hříchů, které vláda od začátku války na Ukrajině natropila a za které by ji v soukromém sektoru čekal vyhazov. Ozvala se také konzervativní frakce v ODS, které vadí, že Stanjura chce zpátky peníze z covidové podpory.

který včera v deníku E15 hájil ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten například tvrdil, že na zdravých financích nejvíce vydělají nízkopříjmoví, kteří jsou závislí na pomoci od státu. Ale „vydělat" mají všichni ve střednědobé perspektivě. „Neříkám, že na tom vydělají v tom, že například budou mít nižší výdaje nebo vyšší příjmy. Ale vydělají na tom tak, že pokud bude finanční situace státu stabilní, tak stát bude dobře fungovat," konkretizoval ministr.

Dále uvedl, že lidé se sice shodnou na tom, že je potřeba šetřit, ale jsou proti, pokud se má šetřit na nich. Také vyslovil myšlenku, že je načase si vzít zpátky peníze z covidové podpory. „Musíme si říct, že roky 2020, 2021, 2022, částečně rok 2023 přinesly obrovské dotace ze strany daňových poplatníků vůči firmám. A to i z dobrých důvodů. Některé státy třeba v covidových letech dávaly pomoc formou půjčky. Jestli to byly opravdu desítky a desítky miliard této pomoci, tak si myslím, že není nic špatného na tom chtít část té pomoci vrátit zpátky ve formě daní,“ řekl doslova. Má za to, že konsolidační balíček k nižší aktivitě firem nepovede.

„To snad není poškození podnikání, že škrtnu dotace. Já se dlouhodobě netajím tím, a vy to víte, že dotace jsou vlastně zlo v ekonomice,“ zaznělo také a Stanjura vysvětloval, že dotace původně měly být na vyrovnávání regionálních rozdílů. Ale k tomu teď prý neslouží. Dodal, že proti dotacím je dlouhodobě a byl by proti nim, i kdyby rozpočet byl přebytkový. Odmítl, že by balíček byl zaměřený proti byznysu.

Fotogalerie: - Policie od vody

Řeč byla také o shodě na balíčku a Stanjura vysvětloval, že když se muselo dohodnout pět stran, tak už bylo vyloučené, že by se do debaty ještě zapojovali odbory a zaměstnavatelé. Ale připustil, že balíček možná neprojde úplně ve stejné formě, jak byl představen. „Je možné, že tam bude nějaká technická chyba, legislativní chyba. Možná jsme něco úplně nedomysleli, takže ještě nějaký detail budeme projednávat a budeme to řešit v příštích týdnech,“ pravil.

S odbory se prý ještě jednat bude. „Ale nemůžete na jedné straně vyhrožovat, pořádat demonstrace proti důchodové reformě, která v té době ještě nebyla schválena, přičemž na těch demonstracích mluví všichni opoziční lídři a komunisté, a současně říkat, my bychom chtěli jednat s vládou. Oni si vybrali opoziční rétoriku,“ míní Stanjura a dodává, že odbory si musí vybrat mezi komunikací a soubojem.

Na jeho slova už přichází kritika. „Prostě jsme vám zase lhali, protože jsme banda lhářů. Celá monstrfraška 11.55 byl jen další monstrpodvod. Zkratka z billboardu,“ trefoval se za slova o nedomyšleném balíčku do pětikoalice komentátor Petr Holec.

Prostě jsme vám zase lhali, protože jsme banda lhářů. Celá monstrfraška 11.55 byl jen další monstrpodvod. Zkratka z billboardu?? https://t.co/7dWo3QxSMn — PetrHolec (@PetrHolec) May 29, 2023

Své si k balíčku řekla také Teaparty, konzervativní frakce v ODS, které vadí myšlenka, že si chce Stanjura vzít zpátky peníze vydané v době covidu. Přístup státu popsala frakce takto:

„1. Zákazeš lidem podnikat.

2. Aby tě nezažalovali o náhradu škody, tak jim hodíš drobky.

3. Nazveš to pomocí.

4. Chceš to zpátky.“

Nejkritičtěji se však ke Stanjurovi postavil ekonom Pavel Šik, který jeho „možná jsme něco nedomysleli“ zahrnul do hlubšího výčtu hříchů vlády pětikoalice. Jmenoval například bezprecedentní a protiústavní vypnutí soukromých webů, protiústavní prodloužení nouzového stavu, výzvu k nahlašování „dezinformací“ s tím, že to není práskačství nebo zřízení pozice vládního zmocněnce, který byl po roce zase zrušen.

Dále pak „podržení“ Rakušana v kauze Dozimetr, protože bez jeho poslanců by vláda padla, Síkelův slavný výrok a vypnutí německého průmyslu, aby bylo dost plynu pro české domácnosti, pozdní zavedení cenového stropu, drtivou inflaci nebo Nekulovo neefektivní tažení proti obchodním řetězcům.

A pak se ekonom dostal k současnějším hříchům. „Tzv. windfall daň, slavně schválená na konci minulého roku vycházela ze zcela mylných úvah, Stanjura se neomlouvá. 22 tisíc lidí čeká na přiznání starobního důchodu, a to jsou pouze ti, kteří čekají déle než čtvrt roku. A co na to Jurečka? Prý se omlouvá. V lékárnách chybí již půl roku léky, chybí i základní antibiotika. Ministr zvaný Leopard se v únoru omluvil, za to, že léky ‚nebyly‘, ale asi kvůli hraní tankových her nezpozoroval, že se situace nezměnila a teprve v dubnu zřizuje pracovní skupinu,“ vypočítává.

Zmínil i dvě kauzy s Eurostatem, tedy když se ukázalo, že Češi mají jedny z nejdražších energií v Evropě a Petr Fiala namítal, že statistický úřad vychází ze špatných čísel. Ovšem to, že reálná mzda v Česku za panování Fialovy vlády klesla o 8,3 %, už u Eurostatu nerozporoval.

Šik také poukázal na to, že před deseti lety byl Petr Fiala ministr školství v Nečasově vládě. „Chybí místa pro děti na střední školy, což jistě nemůžeme přičíst jen této vládě, ale můžeme se ptát, co proti tomuto problému udělal ministr školství před deseti lety, kdy byl ještě dostatek času něco dělat, ale také jaké krizové plány pro tento problém představil a realizoval po svém nástupu Gazdík,“ ptá se.

Jen krátce Šik zmínil nákup nových zbraní a nápad se zrušením rodných čísel. „A po 15 dnech od představení balíčku Stanjura přiznává, že něco nedomysleli!“ korunuje svůj výčet ekonom a má jen jeden závěr: „Teda podle mého, kdyby se tohle stalo v privátní akciové společnosti a naši ministři byli představenstvo a my občané akcionáři... okamžitě bychom je za ten dosavadní výkon odvolali... bez pardonu.“

