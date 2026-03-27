„Pan ministr zjevně sází na osobní chemii“. Jak Macinka s podnikateli zaujali Maroko

Nový terminál letiště v Rabatu, otevřený roku 2012, byl kulisou začátku první dvoustranné návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky mimo Evropu.
Volba nebyla náhodná, Maroko se za poslední roky stalo naším nejvýznamnějším obchodním partnerem v Africe.
„Náš přátelský vztah se postupně rozvíjí ve strategické partnerství,“ uvedl s potěšením marocký ministr zahraničí Nasir Burita na závěr návštěvy, když si vyměnili dary. Ty měly tradiční povahu - z české strany křišťál, z marocké starobylou metodou tkaný koberec, ale jinak se při cestě zahájené ve stínu futuristické letištní budovy hledělo do budoucnosti.
S Macinkou proto do Maroka letělo plné letadlo českých podnikatelů, kterým zde Česko-marocké obchodní fórum mělo otevřít dveře ke spolupráci na místních projektech. Podnikatelskou delegaci organizovala Hospodářská komora.
Už ve středu večer se Petr Macinka setkal s marockým ministrem obchodu. Setkali se při koktejlu na české ambasádě a večerní teplota kolem dvaceti stupňů přála konverzaci v zahradě velvyslanectví. Domácí ministr se zdržel několik hodin a s Macinkou si zjevně porozuměli. „Tohle je něco nového, pan ministr zjevně sází na osobní chemii a vychází mu to. Za minulého ministra toto k vidění nebývalo,“ dozvěděly se ParlamentníListy.cz z diplomatických kruhů.
Nad sklenkami se mluvilo i o zvláštním benefitu česko-marockých vztahů díky dvěma důležitým osobnostem. Marockém králi Mohamedovi VI., který má v politice zásadní úlohu bez ohledu na proměny politické scény, a na druhé straně českému premiéru Andreji Babišovi. Ten zde strávil několik let jako obchodní zástupce a mnozí tvrdí, že hezké vzpomínky i znalost místních reálií a zvyklostí jsou podkladem pro vysoce nadstandardní vztahy.
Večírek původně plánovaný do 21 hodin se protáhl přes půlnoc a s ministrovým patronátem už čeští podnikatelé začali navazovat první obchodní styky, které měly být konkretizovány druhý den na podnikatelském fóru.
„Klidně běžte spát, vy musíte být ráno svěží a dělat byznys,“ vtipkoval Petr Macinka.
Jeho čtvrteční program začínal v devět hodin u památníku marockých králů, kde Petr Macinka položil květiny. Mauzoleum krále Mohameda V. Vládce z let 1927-1961 udělal z Maroka moderní stát a jeho památník je nejen místem hlubokého národního významu, ale také architektonickou památkou. V bezprostřední blízkosti Hassanovy věže, nejvýznamnější památky celého Maroka, která byla ve 12. století základním počinem pro ambiciózní projekt největší mešity světa, jenž se ale nepodařilo realizovat.
Po projevech úcty k historii hostitelské země se Macinka přesunul na konferenci v hotelu Fairmont. Cestou kolona míjela věž Mohameda VI. a divadlo Mohameda VI., dva velké projekty soudobé marocké architektury, z nichž druhý projektovala ještě Zaha Hadid. Mrakodrap a největší divadelní budova na africkém kontinentu jsou spojeny jménem současného marockého krále, který je na trůnu od roku 1999.
Na samotném pobřeží Atlantiku se v sále sešli zástupci 25 českých firem s protějšky z Maroka. Český ministr na úvod mluvil o tom, že Maroko je pro Česko na africkém kontinentu prioritou číslo jedna, o čemž svědčí i výrazně rostoucí čísla vzájemného obchodu.
Maročané velmi ocenili projev zástupce Hospodářské komory Iljy Mazánka, pronesený v arabštině. Náměstkyně marockého ministra pak přešla do angličtiny, neboť v zemi je prý považováno za nezdvořilé, když host nerozumí, o čem se mluví, a mluvila o plánech Maroka v moderních podnikatelských odvětvích.
České dobré jméno v Africe: Zdravotnictví i čistá voda
Země na západě Afriky, rozkládající se mezi Gibraltarským průlivem, pohořím Atlas a saharskou pouští (zde vede hraniční spor v oblasti severní Sahary) vždy bude žít především z obchodu. Pětice obrovských atlantických přístavů od Tangeru na severu po Agadir na jihu bude vždy představovat páteř a jistotu místní ekonomiky.
Přesto má země ambice i v dalších podnikatelských odvětvích, zejména průmyslových. Kontakty v automobilismu navazovala delegace Autoklubu, a diplomaté novináře mimo jiné upozorňovali, že policie v Rabatu jezdí dominantně ve škodovkách. Vzájemné přátelství má historii už z meziválečných časů, kdy ještě Maroku usilovalo o samostatnost v rámci francouzského koloniálního systému.
Tradičním českým exportem na africký kontinent je i zdravotnický byznys, v delegaci reprezentovaný například firmou Linet, vyrábějící lůžka a další nemocniční vybavení. Podstatnou část podnikatelského letadla tvořili zástupci firem, věnujícím se úpravě vody nebo sanaci životního prostředí.
Například brněnská společnost ASIO, která se věnuje výrobě i dodávkám technologií pro čištění odpadních vod. „Naše společnost nabízí v Maroku vše, co se dá spojit s čištěním odpadních vod a úpravou vody, produkty pro modrozelenou infrastrukturu a to jak v měřítku produktovém, tedy výrobky pro rodinné domy, tak v měřítku projektovém, tedy řešení technologických celků, jakými jsou například obecní a městské čistírny odpadních vod, nebo úprava vody, či čištění vod odpadních pro průmyslové objekty,“ řekl ParlamentnímListům.cz její exportní manažer Antonín Vondruška.
V Maroku byl podle něj zájem o čisticí technologii zejména pro průmyslové objekty, v budoucnu případně i pro drobnou municipalitu a privátní sféru. Maroko je podle něj v rámci Afriky v zájmu o nové technologie čištění odpadních vod průkopníkem.
Program dvoudenní návštěvy byl podle pana Vondrušky velmi intenzivní a nahuštěný.
Nechyběli ovšem samozřejmě ani zástupci tradičního českého průmyslu a delegace České exportní banky, která coby státní instituce pomáhá exportérům s financováním.
„Maroko je v Africe občas trochu outsider. Ostatní země mu vyčítají, že se moc kamarádí se Západem, ale když s ním něco potřebují domluvit, obvykle se jim Rabat hodí,“ poznamenal v hovoru s redaktorem ParlamentníchListů.cz jeden ze zástupců západních obchodních misí.
Na závěrečné tiskové konferenci Petr Macinka zmínil i možnosti, jak by Česko mohlo pomoci s projekty infrastruktury budované pro mistrovství světa ve fotbale. To Maroko pořádá v roce 2030 společně se Španělskem a Portugalskem a pro města Rabat, Casablanca, Marrakéš, Agadir, Tanger a Fez to bude současně velká budovatelská výzva. V české podnikatelské delegaci proto jeli i zástupci segmentu smart city.
V letadle nad Gibraltarem, Pyrenejemi a Alpami pak byla návštěva hodnocena jako velmi úspěšná. Přispěla k tomu i jedna ministrova akce, o které budeme psát v příštích dnech.
