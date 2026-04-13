„Pohled Lenina, jazyk Urválka“. Student práv a fanoušek potratů vyděsil internet

Na akci Praha feministická, která se v sobotu konala na Náměstí republiky jako protiakce k Pochodu pro život, vystoupil s projevem Petr ze spolu Mater Nostra při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém vystoupení kritizoval Hnutí pro život s tím, že podle něj navenek vystupuje jako organizace hájící rodiny a pomáhající ženám v těžkých životních situacích, ale ve skutečnosti ženám škodí a snaží se zakrývat své skutečné cíle.
Podle Petra Hnutí pro život umenšuje tzv. „duhové rodiny“, tedy rodiny tvořené homosexuálními páry s dětmi. „Tvrdí o sobě, že zastávají zájmy rodin, a že pomáhají ženám v náročných situacích. Jenže jestliže někdo vyrábí náročnou situaci pro ženy této země, pak je to právě Hnutí pro život. To samé hnutí chtělo vytvářet registr špatných žen. To samé hnutí umenšuje duhové rodiny s tím, že pro jejich dítě by prý bylo lepší zůstat v dětském domově než být adoptováno queer párem,“ říká Petr v projevu.
Dav skanduje „hanba“ a Petr kritizuje i to, že Hnutí pro život údajně soustavně útočí na jejich „trans kámošstvo“.
„Jejich cíle nám jsou zřetelné: omezení antikoncepčních a interrupčních práv, diskriminace queer komunity, zhacení ženské emancipace. To vše na úkor těch nejchudších a nejzranitelnější. To vše, aby z toho vyvolené hrstce lobbistů něco káplo. Hanba, hanba, hanba,“ provolává Petr.
Matěji Gregorovi, Radimu Ucháčovi a Janě Jochové vzkázal, že jim to neprojde. „Můžete se nastokrát zaklínat láskou a dobrosrdečností, celá Praha vás ale už prokoukla,“ říká Petr.
Petr uznává, že Hnutí pro život je silný a dobře organizovaný soupeř, který podle něj využívá matky s dětmi k posílení své veřejné image, má podporu zahraničních sponzorů a těží z rostoucí konzervativní tendence omezovat ženská práva. Následně však účastníky akce Petr vyzývá, aby se ho lidé nebáli.
„Nebojte se ho. Má před sebou totiž velkou překážku. Ve všech zemích mu totiž stojí v cestě lidi jako jsme my. Všemožné síly se mu staví na odpor, celý svět je v pohybu. Sociální pracovnictvo, univerzitní inteligence, organizovaná queer komunita, hnutí za ženská práva, matky, menšiny, studentstvo, pracující… nám všem svědčí podmínky. Začíná nám jaro a naší zbraní je solidarita,“ říká Petr a dav po něm nadšeně skanduje poslední větu.
Petr ze spolku Mater Nostra dále jmenoval několik dalších úmyslů, které jeho spolek plánuje zrealizovat. Jde o ochranu reprodukčních práv, manželství pro všechny, dostupnější školky a školství i zákonnou ochranu žen a dětí před domácím násilím, a hlavně za přesvědčení, že „ženské tělo patří jenom jí samotné“.
„Její tělo, její volba. Její život její síla. Její. Její. A jenom její!“ křičí Petr.
„To my artikulujeme požadavky rozvinutého a zajištěného života, sociálně zabezpečeného života, života ve společnosti, která chrání své nejslabší a pomáhá znevýhodněným,“ dodává Petr, za co jeho spolek bojuje. „To my jsme pro život!“
Videozáznam z Petrova vystoupení pořídil novinář Radek Bartoníček.
8. Po církevních představitelích Pochodu pro život dávám mladíka Petra ze spolku Mater Nostra při Právnické fakultě Univerzity Karlovy na akci Praha feministická. Myslím, že šlo o jedno z nejvíce emotivních vystoupení, které jsem v sobotu slyšel. Opět - názor si udělejte sami. pic.twitter.com/05fzdKC71g— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 12, 2026
Záběry z akce Praha feministická vyděsily Katolické noviny, kteří kritizují aktivisty z akce Praha feministická za to, že verbálně napadali účastníky Pochodu pro život a bránili jim v průchodu ulicemi.
Petrovo vystoupení Katolické noviny označily za projev připomínající rétoriku 50. let. Kritizovaly, že ve svém projevu útočil na Radima Ucháče, Janu Jochovou a Jana Gregora, a vyjádřily obavu, zda je vhodné, aby lidé s podobným stylem vystupování v budoucnu působili jako právníci, soudci nebo se podíleli na tvorbě zákonů.
„Skutečně má takto proti svým názorovým oponentům vystupovat možná budoucí advokátní/soudcovská elita naší země? Je v pořádku, aby obdobně radikalizovaní odborníci třeba jednou tvořili českou legislativu? A co by na to řekl soudruh Urválek,“ odkázaly Katolické noviny na komunistického prokurátora Josefa Urválka.
Na Petrovo vystoupení reagovali někteří uživatelé sociální sítě X. Množství uživatelů se shodlo, že se jedná o levicového extremistu, jehož projev jim připomněl komunistickou agitaci. Přirovnávali jej k bolševickým představitelům, jako byli Trockij, Lenin nebo, podobně jako Katolické noviny, k prokurátorovi Urválkovi.
Kritice se nevyhnula ani Univerzita Karlova. Někteří komentující tvrdili, že Petr je příkladem radikálně levicového prostředí, které univerzita vytváří. Objevovaly se i výzvy k zavedení školného nebo k vyloučení podobně smýšlejících studentů z vysokých škol.
„A pak může někdo tvrdit, že UK nevychovává teroristy, levicové fanatily, extremisty a další verbež. Tenhle soudruh je toho příkladem,“ uvedl jeden z uživatelů.
A pak může někdo tvrdit, že UK nevychovává teroristy, levicové fanatily, extremisty a další verbež. Tenhle soudruh je toho příkladem.— Tomáš Weber ???????????? (@WeberTomas9774) April 13, 2026
„Karlova Univerzita… ačkoli jsem proti zákazu potratů, nelze přehlédnout zcela jasné vzorce u studentů, kteří z této univerzity lezou ven,“ připustil další.
Karlova Univerzita.. ačkoli jsem proti zákazu potratů, nelze přehlédnout zcela jasné vzorce u studentů, kteří z této univerzity lezou ven— Common Sense (@CommonSenseCZE) April 12, 2026
„Dobrá učebnice dějepisu. Takhle to vypadalo, když agitovali bolševici. Koho mi jen připomíná. Trockij? Je odporné, že tohle živíme na vysokých školách. Nenávistnou zvěř. Měli by je všechny vyházet. Nebo ať si platí školné,“ navrhl jiný uživatel.
Dobrá učebnice dějepisu. Takhle to vypadalo, když agitovali bolševici. Koho mi jen připomíná. Trockij? Je odporné, že tohle živíme na vysokých školách. Nenávistnou zvěř. Měli by je všechny vyházet. Nebo ať si platí školné— Jan Čížek, pražský patriot (@KrepelkaZlata) April 13, 2026
Další Petra označil za „odporného člověka“ a varoval před ultralevicovým extremismem. „Trockého, pohled Lenina a jazyk Urválka. Fašistou se v jeho očích stává každý, kdo nezastává jejich názory. Ultralevicový extremismus je skutečné nebezpečí dneška,“ napsal.
To je mimořádně odporný člověk. Tvář Trockého, pohled Lenina a jazyk Urválka. Fašistou se v jeho očích stává každý, kdo nezastává jejich názory. Ultralevicový extremismus je skutečné nebezpečí dneška.— Jiří Svoboda Randula (@JiriRandula) April 13, 2026
