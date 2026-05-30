„Uvedli nás v omyl.“ Chabá obrana policie, která nechala studenta vykrvácet

30.05.2026 20:20 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Odporná parodie na strážce zákona, bouří se podnikatel a miliardář Elon Musk. Ve čtvrtek byl ve Velké Británii uznán vinným z vraždy Vickrum Digwa, který loni v prosinci pobodal mladého studenta financí Henryho Nowaka. Když na místo dorazili příslušníci policie, za podezřelého označili krvácejícího studenta a nasadili mu pouta. Útočník jim totiž měl tvrdit, že to on je obětí rasistických urážek. Student svým zraněním následně podlehl. Možné pochybení policie teď vyšetřuje i britský Nezávislý úřad pro dohled nad policií (IOPC) a Musk žádá zveřejnění záběrů z policejních kamer.

Foto: Repro: X
Popisek: Útočník Vickrum Digwa a zesnulý student Henry Nowak

Osmnáctiletý vysokoškolský student Henry Nowak se loni v prosinci vracel domů z večera s přáteli. V ulici Belmont Road v Portswoodu v Southamptonu ho ale napadl třiadvacetiletý Vickrum Digwa a pětkrát ho bodl nožem dlouhým 21 centimetrů. Jedna z ran zasáhla Nowaka v oblasti hrudníku a způsobila rozsáhlé vnitřní krvácení.

Digwa ještě chvíli po útoku Nowaka natáčel na mobil. Záchranku ani policii nezavolal. Poté na místo přišla matka útočníka a odnesla nůž, kterým byl Henry Nowak pobodaný.

Když na místo dorazili policisté, nedostalo se jim pravdivé verze událostí. V tísňovém hovoru od Digwova bratra jim bylo řečeno, že obětí napadení je Digwa. Rovněž bylo popřeno, že by byly použity zbraně. Stejnou verzi pak policisté slyšeli i na místě. Digwa si dokonce stěžoval na oteklé oko a dál popíral, co Henrymu Nowakovi udělal. Naopak tvrdil, že to on se stal obětí rasistických urážek a že se mu měl student Nowak pokusit srazit z hlavy turban.

Kvůli jeho lžím policie nepochopila, kdo je skutečnou obětí. Krvácejícího Henryho Nowaka spoutali a oznámili mu, že ho zatýkají, a to přestože jim měl opakovat, že je zraněný, krvácí a těžko se mu dýchá.

Až po několika minutách se ukázalo, v jak kritickém stavu se pobodaný student nachází. Policisté mu pak sundali pouta, začali s resuscitací a zavolali záchranku. Na záchranu jeho života už ale bylo pozdě.

Ve čtvrtek 28. května 2026 byl útočník Digwa u soudu uznán vinným z vraždy. Během soudního řízení vyšlo najevo, že Digwa lhal policii, když lživě tvrdil, že je obětí a údajně byl terčem rasistických urážek.

Dočasný zástupce policejního náčelníka Robert France uvedl, že smrt studenta financí, Henryho Nowaka, byla „nevýslovnou tragédií“ a vyjádřil soustrast jeho rodině.

„Je mi nesmírně líto, že se Henryho nepodařilo zachránit. Je mi nesmírně líto, že v okamžiku, kdy ztratil vědomí, byl spoután a zatčen,“ uvedl zástupce policejního náčelníka. Dodal ovšem, že jeho policisté reagovali na „matoucí“ a „nejasnou“ situaci a během několika minut pak Henrymu přeci jen začali poskytovat první pomoc.

„Chápu, že existuje mnoho otázek ohledně toho, co se té noci stalo. V těch okamžicích neměli policisté, kteří na místo dorazili, k dispozici všechny informace, které máme dnes… Moji policisté rychle reagovali na situaci, která byla matoucí a nejasná, a během několika minut mu poskytovali první pomoc a snažili se mu zachránit život,“ uvedl dočasný zástupce policejního náčelníka Robert France.

Policie se nařčení z pochybení brání. I na oficiálním účtu sociální sítě X sdílela stanovisko, ve kterém opakují, že jejich příslušníci byli na místě činu „uvedeni v omyl“, když útočník Digwa popřel, že během útoku měl v ruce nůž a Henryho Nowaka pobodal. Navíc, jak policie v příspěvku uvádí, lékařské posudky dokazují, že zranění, která Henry Nowak utrpěl, stejně byla smrtelná.

„Naši policisté byli na místě činu uvedeni v omyl, mimo jiné tím, že jim bylo popřeno použití zbraně. Během několika minut přešli k poskytování první pomoci, avšak jak jsme uvedli ve svém prohlášení, lékařské posudky dokazují, že zranění byla smrtelná. Je to velmi smutný případ a naše myšlenky jsou s jeho rodinou,“ brání se policie.

Jména policistů, kteří u prosincového útoku zasahovali, doposud nebyla zveřejněna. Stejně tak nebyly zveřejněny ani záběry z kamer, které policisté nosí na tělech. Jejich zveřejnění požaduje i podnikatel a miliardář Elon Musk.

„Zveřejněte záběry z kamer!“ uvedl na X, kde se zároveň podivoval nad tím, proč se smrti Henryho Nowaka až doposud nevěnovala žádná média.

Elon Musk zde nakreslil paralelu k zatčení a smrti George Floyda, jehož usmrcení spustilo v roce 2020 vedlo k vzniku hnutí Black Lives Matter spolu se sloganem „I can’t breathe“, v češtině „Nemůžu dýchat“ – se slovy, které měl George Floyd opakovat před svou smrtí. I student Henry Nowak si během zatčení stěžoval, že nemůže dýchat.

„Oba muži řekli: „Nemůžu dýchat“, ale média se neúnavně věnovala pouze smrti jednoho z nich. Jediný závěr, který z toho lze vyvodit, je, že tradiční mainstreamová média jsou vůči bělochům neuvěřitelně a nenávistně rasistická,“ uvedl Elon Musk.

Ještě před soudním řízením s útočníkem Vickrumem Digwem podnikatel Musk na X uvedl, že rád přispěje na žalobu za způsobení smrti z nedbalosti proti „odporné parodii na strážce zákona“ ve Velké Británii.

V prohlášení pro stanici BBC Nezávislý úřad pro dohled nad policií (IOPC) potvrdil, že v současnosti probíhá vyšetřování postupu policejních složek.

policie , rasismus , Velká Británie , Musk , útok nožem , Henry Nowak , Digwa

